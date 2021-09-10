Іноземці й особи без громадянства можуть вакцинуватися проти COVID-19 в Україні, - МОЗ

Усі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть вакцинуватися проти COVID-19 за тією ж процедурою, що і українські громадяни.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Вони можуть записатися на щеплення в найближчий пункт щеплення або центру вакцинації онлайн або телефоном.

"Право на безоплатне щеплення, мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медичні послуги мають покриватись за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством. Сама вакцина від COVID-19 є безоплатною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що іноземці після першого щеплення отримують довідку 063/о "Карта профілактичних щеплень".

"Усі іноземці та особи без громадянства, яких щепили двома дозами протиковідної вакцини в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Вони можуть отримати його в лікаря, який проводив щеплення, або, якщо вони підписали декларацію з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати в нього", - додали в МОЗ.

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