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Новини Політика України
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Зеленський (17439) інформаційна війна (340) інформація (170) ЗСУ (5712)

Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про

Президент Володимир Зеленський хвилюється, що існуючий "інформаційний розкол" може призвести до руйнування України "зсередини".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він повідомив на форумі YES Brainstorming у Києві.

Глава держави каже, цей самий інформаційний розкол – він проходить в оцінках політики Росії, Китаю, США та інших країн щодо України.

"Єдності немає в інформаційному полі", – вважає він.

За словами Зеленського, "з одного боку, це свобода слова і демократія", а з іншого, – "найсильніший удар по незалежності та демократії" в Україні.

"Українська армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. А от чи зможемо ми не розвалити нашу державу зсередини – це... побачимо", – сказав він.

Він також поскаржився, що частина громадян "хоче, як було в СРСР". Водночас президент зазначив, що багато хто все ж побував у розвинених країнах Заходу – і тепер хоче, щоб Україна також стала європейською країною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати". ВIДЕО

"Кажуть – "ми хочемо так жити, хочемо так працювати". Ну, (насправді) мало хто так говорить, кажуть: "Ми хочемо так відпочивати". Але, все ж таки...", – сказав Зеленський.

На цьому форумі Зеленський заявив, що не відкидає повномасштабної війни з Росією.

Також сьогодні "Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+51
клован проболтался о своей цели "разрушить Украину изнутри"
До прихода этого зеЛоха такой вопрос даже НЕ возникал...
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10.09.2021 12:50
+36
що ви, зелені мавпи, й робите вже третій рік, намагаючися знищити державність України
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10.09.2021 12:51
+35
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 6073
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10.09.2021 12:54
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При вдаді були, є і певно будуть одне мудаки, які обкрадають і плюють на Україну. Який розкол між ними?
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10.09.2021 12:55 Відповісти
Більшість тих, хто не при владі, такі ж самі. Саме вони і обирають у владу собі подібних.
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10.09.2021 13:27 Відповісти
Вопрос только один !!! --- как эта уета добралась до этого места ??????????????
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24.02.2022 20:10 Відповісти
СТАНЬ ФИНСКИМ МАНЕРГЕЙМОМ!
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10.09.2021 15:02 Відповісти
А святі зебіли взагалі не в темі! Бо мають тільки шлунок та рефлекси для керування.
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10.09.2021 12:53 Відповісти
Ай молодець! Можеш просити в Подоляка премію.
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10.09.2021 12:54 Відповісти
клован проболтался о своей цели "разрушить Украину изнутри"
До прихода этого зеЛоха такой вопрос даже НЕ возникал...
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10.09.2021 12:50 Відповісти
що ви, зелені мавпи, й робите вже третій рік, намагаючися знищити державність України
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10.09.2021 12:51 Відповісти
З однією поправкою - роблять це разом.
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10.09.2021 13:10 Відповісти
мудрий нарІд разом з недобитими ригами усіз різновидів..
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10.09.2021 13:19 Відповісти
СТАНЬ ДИКТАТОРОМ! КАК ДРУГИЕ СТРАНЫ ДЕЛАЮТ! ИБУДЕТ ЕДИНСТВО!!!
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10.09.2021 15:00 Відповісти
так клован со стадиона и начал раскол страны...
как быстро всё забывается
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10.09.2021 12:52 Відповісти
"Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри" - это он оговорился и случайно частику "не" в предложение всунул ? Если ее убрать, то тут и не поспоришь ....
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10.09.2021 12:52 Відповісти
вони таки довго сміялись, коли вписували "НЕ" , Зразу ж перед очима сцена з "Городка" , де Горький написав роман "Е ... т.... мать", А цензура пропустила тільки тоді,коли закреслив перші 6 букв.
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10.09.2021 15:54 Відповісти
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 52

...
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10.09.2021 12:53 Відповісти
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 6073
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10.09.2021 12:54 Відповісти
***** одобряет твой высер
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10.09.2021 15:28 Відповісти
Чи зможете розвалити - час покаже. А що намагаєтесь це зробити - уже показав.
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10.09.2021 12:54 Відповісти
Якщо підвісимо Беню за те чим грав Нелох на роялі на стовп то не зможе.
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10.09.2021 12:55 Відповісти
Так те что извне украинцев и использовали в основном, основная масса воюющих за ОРДЛО это жители Украины.
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10.09.2021 12:55 Відповісти
На донбабве воює кацапстан проти України ,, використовуючи тамтешніх мешканців . Які , з одного боку - громадяни України , а з іншого - прихильки рудзького міра . По факту вони запроданці , колаборанти , і з Україною їх вже нічого не зв'язує ,, навіть паспорта у них кацапські . Тому це не громадянська війна , як не крути . Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 1408 .
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10.09.2021 13:14 Відповісти
Звучит как призыв Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 7505
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10.09.2021 12:58 Відповісти
Мені здається, що клоуну вдасться навпаки об'єднати всю Україну в бажанні пересаджати зелене кодло на палі. Це буде і розвага і спорт. Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 4586
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10.09.2021 12:58 Відповісти
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 4334 Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 9065
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10.09.2021 12:59 Відповісти
...і очі від Сірка.
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10.09.2021 13:28 Відповісти
Просто таки по Фрейду.
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10.09.2021 13:00 Відповісти
зеленский, для этого к тебе, длббу, и приставили агента фсб росии ермака.
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10.09.2021 13:01 Відповісти
Ось тільки не треба з хворої голови на здорову.
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10.09.2021 13:09 Відповісти
«…можем ли мы развалить страну изнутри …»? Здорово живешь - спасибо, что сообщил нам об эксперименте 95 квартала над страной. Смотри, чтобы за Януковичем в Москву не побежал.
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10.09.2021 13:02 Відповісти
как начать разваливать "Едину Країну"?
да, очень просто !
проголосовать за артиста разговорного жанра, простым большинством и всё !
ну на худой конец - за клоуна какого - нибудь...
ибо какая нах разница
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10.09.2021 13:05 Відповісти
« А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри - это... увидим» - до виборів ЗЄлєшобло давало інші обіцянки і цілі, тепер Вава скидає маску.
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10.09.2021 13:07 Відповісти
2 роки на прозріння. забагато.
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10.09.2021 13:09 Відповісти
ze-Ленін - "Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри"

Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 5642

Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 6503
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10.09.2021 13:17 Відповісти
Смогут не развалить - есть свалят прямо сейчас.
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10.09.2021 19:52 Відповісти
Баканов что уже не чертей ловить не может?
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10.09.2021 13:17 Відповісти
ЗЕленые уже третий год разрушают страну изнутри ... после этого зеленого шашеля, чтобы выйти по некоторым позициям хотя бы на уровень конца 2018 г. нужно будет лет 5, а то и 10 ... зато идиоты вдоволь насмотрятся на своего туповатного, гнусоватного членограя...
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10.09.2021 13:20 Відповісти
Нахріна ж ти її почав розколювати Вова , у 2019 році Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 9143 .. Набуя ти показав у телевізорі своє дебільне табло , 31 грудня о 23 год 50хв . Коли мав виступати з новорічним поздоровленням , тодішній президент .!? Саме тоді чітко стало зрозуміло що ворог вирішив розколоти країну з середини , і використав для цього тебе , бовдура .
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10.09.2021 13:23 Відповісти
Вы с Елдаком, Демченко и Татаровым могли бы и разрушить. Но кто же вам это даст... Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 4255
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10.09.2021 13:25 Відповісти
Армия показала.... а ты причем к армии, что ты чмо для нее сделало!
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10.09.2021 13:31 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Нет ничего интереснее слушать Вовочку после приема антидепрессантов
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10.09.2021 13:35 Відповісти
А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри - это... увидим", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3287514

Будет трудно, Косоворотка, но сможете.
Мы все за этим проследим..
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10.09.2021 13:37 Відповісти
дебил...
просто зе-банат, прости Господи
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10.09.2021 13:38 Відповісти
какой же он идиот! уже изнутри разрушать собрался
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10.09.2021 13:40 Відповісти
Партія регіонів/Слуга народу; Янукович/Зеленський. Легка порівняльна характеристика двох команд, яку зробив журналіст Сергій Руденко.
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
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10.09.2021 13:55 Відповісти
ето зелёное чмо каждый день разрушает страну
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10.09.2021 14:00 Відповісти
но можно развалить армию. Так, зебобики, оказывается, тоже можно.
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10.09.2021 14:00 Відповісти
Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри(Зеленский)

ххх
Ну вот эта гнида и проявила себя
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10.09.2021 14:02 Відповісти
Как сдохла??? А у меня еще столько интересных идей было!(с)
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10.09.2021 14:05 Відповісти
А вот сможем ли МЫ не развалить наше государство изнутри ...
Нихрена у вас не получится!
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10.09.2021 14:11 Відповісти
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри- при тому що кожен з нас я, ермак,тимошенко,,колякотлетатищенко, татаров та всі працюємо в цьому напрямку не покладая рук.
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10.09.2021 14:27 Відповісти
Моя відповідь - так, ви цього бажаєте, але "злі бандьори, націоналісти і порохоботовці" вам цього зробити не дадуть. Один уже спробував, то так тікав в ростов, що забувся своїх страусів. А ти забудеш про все на світі, але не втечеш.
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10.09.2021 14:36 Відповісти
Люблю дивитись на те , як Зе відновив армію , після Порошенка .. Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 2654 .

Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 7201 .
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10.09.2021 14:38 Відповісти
Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 8381
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10.09.2021 14:44 Відповісти
Тобто , клован зізнівся, що робить всі спроби зруйнувати державу з середини ? Цей рідкісний придурок всі плани кремля здав )))
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10.09.2021 14:52 Відповісти
так и сказал-сможем ли мы разрушить страну изнутри....так уже на полпути
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10.09.2021 14:58 Відповісти
Как выдаст, то хоч стой, хоч падай. Действительно тяжелое наследие "Квартала".
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10.09.2021 15:30 Відповісти
У него так всегда. Когда по ненаписанному говорит. То збудує літак і полетить усіх "бамбить", то ще якась херня.
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10.09.2021 19:56 Відповісти
,,Закон об олигархах,, , дело "вагнеровцев", нарушение Президентом Конституции, внесудебная ликвидация некоторых СМИ .... это продвижение Украины к авторитарному режиму, типа России и Белоруссии...
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10.09.2021 16:42 Відповісти
"Украинская армия показала, что извне враг развалить страну не может. А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри - это... увидим", - Источник: https://censor.net/ru/n3287514

А ведь похоже на признание. Особенно второе предложение. " СМОЖЕМ ЛИ МЫ (кто имеется ввиду?) От понимания этого зависит частичка "Не" опечатка или нет.
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10.09.2021 20:34 Відповісти
 
 