Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський хвилюється, що існуючий "інформаційний розкол" може призвести до руйнування України "зсередини".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він повідомив на форумі YES Brainstorming у Києві.
Глава держави каже, цей самий інформаційний розкол – він проходить в оцінках політики Росії, Китаю, США та інших країн щодо України.
"Єдності немає в інформаційному полі", – вважає він.
За словами Зеленського, "з одного боку, це свобода слова і демократія", а з іншого, – "найсильніший удар по незалежності та демократії" в Україні.
"Українська армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. А от чи зможемо ми не розвалити нашу державу зсередини – це... побачимо", – сказав він.
Він також поскаржився, що частина громадян "хоче, як було в СРСР". Водночас президент зазначив, що багато хто все ж побував у розвинених країнах Заходу – і тепер хоче, щоб Україна також стала європейською країною.
"Кажуть – "ми хочемо так жити, хочемо так працювати". Ну, (насправді) мало хто так говорить, кажуть: "Ми хочемо так відпочивати". Але, все ж таки...", – сказав Зеленський.
На цьому форумі Зеленський заявив, що не відкидає повномасштабної війни з Росією.
Також сьогодні "Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2".
Будь ласка, зачекайте...
До прихода этого зеЛоха такой вопрос даже НЕ возникал...
как быстро всё забывается
...
да, очень просто !
проголосовать за артиста разговорного жанра, простым большинством и всё !
ну на худой конец - за клоуна какого - нибудь...
ибо какая нах разница
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Нет ничего интереснее слушать Вовочку после приема антидепрессантов
Будет трудно, Косоворотка, но сможете.
Мы все за этим проследим..
просто зе-банат, прости Господи
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
ххх
Ну вот эта гнида и проявила себя
Нихрена у вас не получится!
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А ведь похоже на признание. Особенно второе предложение. " СМОЖЕМ ЛИ МЫ (кто имеется ввиду?) От понимания этого зависит частичка "Не" опечатка или нет.