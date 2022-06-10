Зміни до постанови про адаптивний карантин уже на погодженні в Мін’юсті, після їхнього затвердження можна буде запроваджувати "жовту" зону, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що COVID-19 стає епідемією невакцинованих людей.

Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Ляшко нагадав, що від початку вакцинальної кампанії МОЗ привіз понад 22 млн доз вакцин, з яких вже використали 10,5 млн.

"Вакцина доступна і є вибір", - заявив міністр і додав, що у міністерства налагоджено графік поставок вакцин, тому вони будуть безперебійно надходити в Україну.

Говорячи про те, коли в Україні можливе запровадження "жовтої" зони, Ляшко розповів, що зараз на розгляді Мін'юсту перебувають юридичні правки до змін до постанови про адаптивний карантин.

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За словами глави МОЗ, як тільки Міністерство юстиції підготує документацію, уряд збереться на засідання, щоб розглянути це питання.

Він розповів, що якщо уряд затвердить такі зміни, то вони набудуть чинності через 7 днів і тоді з'являться підстави запровадити "жовту" зону.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи хоче міністр, щоб після запровадження "жовтої" зони працювали школи, Ляшко заявив: "Я хочу, щоб школи працювали. Я хочу, щоб працювали всі сфери економіки, оскільки це надходження до бюджету країни і додаткове фінансування сфери охорони здоров'я. Водночас я не хочу, щоб система охорони здоров'я не була паралізована, тому закликаю всіх зробити щеплення".