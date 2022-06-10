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Зміни до постанови про адаптивний карантин уже на погодженні в Мін’юсті, після їхнього затвердження можна буде запроваджувати "жовту" зону, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зміни до постанови про адаптивний карантин уже на погодженні в Мін’юсті, після їхнього затвердження можна буде запроваджувати

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що COVID-19 стає епідемією невакцинованих людей.

Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Ляшко нагадав, що від початку вакцинальної кампанії МОЗ привіз понад 22 млн доз вакцин, з яких вже використали 10,5 млн.

"Вакцина доступна і є вибір", - заявив міністр і додав, що у міністерства налагоджено графік поставок вакцин, тому вони будуть безперебійно надходити в Україну.

Говорячи про те, коли в Україні можливе запровадження "жовтої" зони, Ляшко розповів, що зараз на розгляді Мін'юсту перебувають юридичні правки до змін до постанови про адаптивний карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземці й особи без громадянства можуть вакцинуватися проти COVID-19 в Україні, - МОЗ

За словами глави МОЗ, як тільки Міністерство юстиції підготує документацію, уряд збереться на засідання, щоб розглянути це питання.

Він розповів, що якщо уряд затвердить такі зміни, то вони набудуть чинності через 7 днів і тоді з'являться підстави запровадити "жовту" зону.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи хоче міністр, щоб після запровадження "жовтої" зони працювали школи, Ляшко заявив: "Я хочу, щоб школи працювали. Я хочу, щоб працювали всі сфери економіки, оскільки це надходження до бюджету країни і додаткове фінансування сфери охорони здоров'я. Водночас я не хочу, щоб система охорони здоров'я не була паралізована, тому закликаю всіх зробити щеплення".

Автор: Наталя Джума
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" Вместе с тем, я не хочу, чтобы система здравоохранения не была парализована" (с)
Обмовка по Фрейду?
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10.09.2021 12:56 Відповісти
ляшко, чючело пучеглазое, иды в срику.
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10.09.2021 12:59 Відповісти
Хочу-не хочу,ПРОСТИТУТ...
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10.09.2021 13:01 Відповісти
от кретин, у тебе вже є вакцини дійсно діючі на нові штампи?
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10.09.2021 13:27 Відповісти
j2 в Умань съездила , теперь можно гоев и по квартирам позакрывать. Аааа, короновирус, мы все умрем. Срочно колитесь лохи вакцинами разработанными полтора года назад ещё под уханьскую корону. Странным делом прививки от гриппа каждый год менялись а тут и такая спасет перес1чних. Бабки то уже потрачены.
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10.09.2021 20:08 Відповісти
 
 