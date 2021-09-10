У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Розмірковування про ймовірність війни Росії й України є апокаліптичними, Кремль не хотів би їм піддаватися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
Журналісти поставили йому запитання, чи бачать у Кремлі ймовірною повномасштабну війну з Росією.
"Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань", - сказав він.
За його словами, Кремль із жалем сприйняв заяву Зеленського про ймовірність повноцінної війни з Росією.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.
Топ коментарі
+14 Вла
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+14 Підлога Маккартні
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+9 Шрек Баблокат
показати весь коментар10.09.2021 13:28
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Все цілком реальне з 2014 року: окупація Криму, частини Донецької та Луганської областей. Тисячи вбитих військовослужбовців та мирних громадян..
ССО Вейшнории сообщают о ликвидации в Сирии подполковника морской пехоты МО РФ 45-летнего подполковника Алексея Алексеевича Шнайдера..
Слава Вейшнории!.. смерть россиянским оккупантам!
только так
а пожалеешь их - и это будет твоя смерть
до тех пор, пока кацапы не забьют их открытый рот или деньгами или свинцом...
Не, ну просто статистика. Просто без слов...
По официальным данным, в январе - июле 2021 года в России умерли 1,1 млн. человек. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого «ковидного» года, смертность в текущем году превысила прошлогоднюю на 16,2%. Естественная убыль населения, которая рассчитывается как превышение числа умерших над числом родившихся, выросла с 266 тыс. в 2020 году до 422 тыс. человек в текущем - на 59%. Цифры катастрофические, ведь в прошлом году Россия поставила антирекорд по естественной убыли - впервые за 15 лет она составила более, чем 500 тыс. человек. Если темпы смертности и рождаемости во втором полугодии не изменятся, то РФ в 2021 году поставит новый антирекорд по естественной убыли населения - порядка 700-800 тыс. человек. По данным Росстата, в некоторых регионах России убыль населения ускорилась в десятки раз. Например, российские СМИ пишут, что убыль населения в Татарстане ускорилась в прошлом году в 72 раза, в Петербурге в 58 раз!!!! - это рекордные показатели.
'Сидіть тихо, а то Путін нападе'