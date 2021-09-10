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спорт (1384) Магучіх (39)

"Хочу поставити крапку": українська легкоатлетка Магучіх дала пояснення щодо нового фото з росіянкою Ласіцкене

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що ні вона, ні росіянка Марія Ласіцкене не були ініціаторами спільного фото разом з іншими спортсменками після закінчення змагань у межах Діамантової ліги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в Instagram.

"Із завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!" - написала Магучіх.

"Воно було зроблено на прохання (польської) стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади!" - написала Магучіх.

"І тепер кульмінація: Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт, представниця Австралії, будьте уважнішими, будь ласка", - додала вона.

Заодно українська спортсменка попросила пресу припинити плутати її дисципліну з іншими.

"Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати? Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті?" - звернулася вона до ЗМІ.

Також дивіться: Українська легкоатлетка Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Ласіцкене. ФОТО

Це було друге спільне фото Магучіх і Ласіцкене. Перше з'явилося після змагань на Олімпіаді в Токіо. Позували вони вдвох: Ласіцкене, яка стала чемпіонкою Ігор, і срібна призерка Магучіх. Той знімок викликав масу критики з боку багатьох українців.

 
 
 
 
 
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Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+69
Хочу поставить точку: украинская легкоатлетка Магучих объяснилась по новому фото с россиянкой Ласицкене



Мы падругі, спірт внє палітікі і ідітє ви всє на хір? "Хочу поставить точку": украинская легкоатлетка Магучих объяснилась по новому фото с россиянкой Ласицкене - Цензор.НЕТ 2402
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10.09.2021 13:17
+44
обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт представительница Австралии

Интересно, это она у зеленского научилась ссать людям в глаза? "Хочу поставить точку": украинская легкоатлетка Магучих объяснилась по новому фото с россиянкой Ласицкене - Цензор.НЕТ 827
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10.09.2021 13:20
+37
яку точку?
ти - прокацаплена безмозгла курка.
крапка
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10.09.2021 13:19
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Это в стиле Бубочки - какая разница. Такое же совковое воспитание ватного дибила. Это уже не исправить. На родину - в Магадан.
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10.09.2021 14:13 Відповісти
А нахрен она тут нужна? Встречать цветами бурятов? Так пусть в Улан-Уде встречает хоть каждый день.
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10.09.2021 14:20 Відповісти
Она просто предатель.
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10.09.2021 14:23 Відповісти
Такие? Нахрен не нужны. "Хочу поставити крапку": українська легкоатлетка Магучіх дала пояснення щодо нового фото з росіянкою Ласіцкене - Цензор.НЕТ 1216
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10.09.2021 14:31 Відповісти
Поедь на передке поспрашивай, патриот не диванный "Хочу поставити крапку": українська легкоатлетка Магучіх дала пояснення щодо нового фото з росіянкою Ласіцкене - Цензор.НЕТ 9514
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10.09.2021 14:45 Відповісти
Такое говно как ты, точно не надо.
Вали на срунет тварь кацапская и там вякай.
Тут без тебя разберутся.
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10.09.2021 14:53 Відповісти
Если она балдеет от обнимашек капитана ВС России, то ей действительно надо валить.
Не надо занимать место лейтенанта в спортроте ВС Украины. Родственные души должны быть вместе.
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10.09.2021 14:20 Відповісти
потяги на росію не ходять.
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10.09.2021 14:25 Відповісти
Макака, прячешся под прокси?
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10.09.2021 14:25 Відповісти
Дядя ты дурак?Тебе же ясно сказали ,что те в поезде ,это что то одно,а офицер ВСУ ,когда идет война с ********** - другое. Чего вы лезете на укр сайты, любите когда вас ПНХ посылают?Оно тут еще указывать будет что делать,думать или говорить украинцам.
Ползи отсюда, кацап.
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10.09.2021 14:42 Відповісти
НЕТ!Пока она ездит и тренируется за бюджетные деньги,представляет народ Украины,и ВСУ,она не будет сама решать.А ты не будешь тут указывать,ты- путинская мразь, кровь украинскую сотри со рта, людоед мокшинский.Нелюди казламордые.
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10.09.2021 16:36 Відповісти
Да ты тролль не унимаешься я смотрю.Сам чего забрался на украинский новостной сайт? Ты тролль как все козламордые наглый и тупой.и самовлюбленный идиот. Пора познакомить тебя с админом.
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10.09.2021 18:08 Відповісти
"Дип. отношения не разорваны, товарооборот большой, на заработках в РФ миллионы."
кожен визначає свою позицію, свої вчинки та погляди самостійно.
той факт, що моя держава не розірвала дипвідносини з росією не зобов'язує мене ставитись до росії інакше ніж як до агресора, а відповідно й до її громадян як до лайна та ворогів.
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10.09.2021 14:58 Відповісти
незалежно від наявності чи відсутності українців, які вважають росію агресором, це не впливає на сам цей факт - росія є країною-агресором.

щодо патріотизму, я не знаю, як ви вимірюєте патріотичність громадян України, яких ви навели в якості прикладу.
якщо за фактом сплати податків, то це не патріотизм, це встановлений законодавством обов'язок.
якщо за фактом спортивних досягнень, то це не патріотизм - це їхній хліб.
гадаю, патріотичність, це усвідомлення себе частиною країни. наразі ця країна є воюючою та частково окупованою.
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10.09.2021 15:27 Відповісти
звісно ні, не ненависть до росії є мірилом патріотизму

росія всього лише є тим чим вона є - агресором та окупантом. саме через це вона заслуговує на відповідне ставлення до себе з боку українців.

ваш кацапський вислів щодо "підняття країни" є суто вашою кацапською вигадкою, яка сприймається як повна дичина з совкових часів.

патріоти, які не вважають агресора агресором, а ворога ворогом - це нонсенс. інакше кажучи, такі люди просто брешуть. цілком можливо вони є патріотами але зовсім іншої країни.

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10.09.2021 16:09 Відповісти
"Патриотов, не считающих Россию агрессором - пруд пруди"
Мой махнарылый друг, а можно хоть один пример?
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10.09.2021 16:20 Відповісти
гадаю, він має на увазі ківу, мєдвєдчука, шуфріча та інше лайно.
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10.09.2021 16:24 Відповісти
це ж чудово, коли кацап розповідає про "правильний" український патріотизм.
кого мільйони, де мільйони в етерах соловойва та скабєєвої?
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10.09.2021 16:58 Відповісти
оскільки ти тупе кацапське, то ще раз:
так, ненависть до кацапів не є ознакою патріотизму.
ненависть до кацапів це те єдине й природне на що ви падли заслуговуєте через своє імперське шовіністичне сприйняття оточуючих.
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10.09.2021 18:03 Відповісти
Щоб стати людиною треба спочатку поважати себе, як в Біблії написано, Ті мєлкороси, хто не вважають росію агресором, не мають внутрі нічого гідного самоповаги. Набор внєшніх атрібутов і внєшніх суждєній. Внутрішня пустота. Нездатність і небажання захистити скривдженого. Це не люди - це манєкєни, як співав Висоцький.
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10.09.2021 18:10 Відповісти
и ты ****** отсюда, бот кацапский, без вас так хорошо живется.
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10.09.2021 16:17 Відповісти
Курво! Тобі запахли расєйські гроші. Яке діло було б, що б не було війни. Тебе просили люди. А ти знову??? Розумію що мало забеспечують українські структури, але май кріхту гідності. Піди наху...., а потім цілуй у всі щелі рашкіних мадзьоб
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10.09.2021 14:14 Відповісти
Какая популярная тема для завсегдатаев ЦН! "Патриотизм"рвет трусы и штаны, так что в туалет не успевают вовремя! Да и вообще, бОльшая часть комментаторов пишет посты под ураганным огнем вражин, рискуя собственной жизнью!
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10.09.2021 14:31 Відповісти
А чаму падрюга магучіх снова стала вазле кацапкі, что так яйо паставіла полька? Чи вана сама стала біля кацапури вбивці українців?
Які можуть бути пояснення, йти на юх, ти так і не зрозуміла, ким ти являєшся і що ти робиш.
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10.09.2021 14:32 Відповісти
"Хочу поставити крапку": українська легкоатлетка Магучіх дала пояснення щодо нового фото з росіянкою Ласіцкене - Цензор.НЕТ 6490
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10.09.2021 14:37 Відповісти
скажи просто : я дура......
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10.09.2021 14:43 Відповісти
не проста дура, а малороска.
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10.09.2021 14:52 Відповісти
Яке, су...ка, хамовите...А то людям очі повилазили, не бачать, хто тебе там обнімає. Коментарі на ФБ відключила.
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10.09.2021 15:28 Відповісти
Вот если бы на фото был запечатлен момент удара пяткой с разворота в нос кацапке - тогда такое фото приветствуется, а обнимашки с марией по просьбе польки - не,не канает.
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10.09.2021 15:35 Відповісти
сними атрибуты страны, не выступай от имени Украины, а к примеру от могучей макшанчины, жаба сраная, и можешь хоть с неграми в груповуху играть, вообще будет .... все равно ...
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10.09.2021 16:15 Відповісти
Правильно сказала, пусть бабуины сперва собой займутся. А то мнение то оно у них есть, но оно никого не волнует.
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10.09.2021 18:47 Відповісти
Читаючи коментарі і диву даєшся які всі **патріоти**!!! Дівчина піднімає рейтинг України в світі і за це її зїдають живцем!!! Якщо такі патріоти то йдіть і замочіть там Шуфрича,Медведчука і по списку,ті кожну хвилину обгажують ДЕРЖАВУ,а ви пресуєте цю дівчину нізащо,вам вже інші спорцменки сказали,що то рука на плечі не росіянки,а вам все одно,якби гадити!!! СОРОМНО!!!!!
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10.09.2021 20:02 Відповісти
ЗАДОВБАЛИ диванні ура-патріоти без мізків !!! НЕзробили для України навіть мільонної долі того, що зробила ця спортсменка .ЯРОСЛАВА УЖЕ озвучила свою позицію за першу публікацію і нині ВСЕ ПОЯСНИЛА . ЧОГО ВИ ПРИЧЕПИЛИСЬ до 19 -річної дівчини !! Чи ви не бачите численних ворогів - ціла партія опзжопників , в парламенті їх багато , чом їх не цькуєте . ДЯТЛИ БЕЗ МІЗКІВ.
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10.09.2021 20:33 Відповісти
що вона зробила для України? пообіймалася з "таваріщєм майором". велике досягнення. що є та медаль, що її нема - країні від цього ні холодно, ні жарко. від будь-якого роботяги на заводі користі для України більше.
а от картинку для "журналістів" з паРаши, ********** усіляких, та сєкєльових вона зробила гарну. зайвий привід нагадати, що ми адіннарот і скрєпоносцам на паРаші, й місцевій ваті.
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10.09.2021 20:55 Відповісти
Не здивуюсь, як "приґунья с шестом" вистрибне заміж за кацапа з путлєрюгенда, "маладова спарцмЭна" за суміснмцтвом. І переїде в маааскву, радо отримавши паспорт з двоголовою куркою-мутантом. І розказуватиме на ток шоу сікєльова про "уґнєтєніє спарцмЭнаф с рюззкімі фаміліямі біндеравцамі с Мінспорта"
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11.09.2021 02:20 Відповісти
100%
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11.09.2021 11:34 Відповісти
Та нехай вже собі стрибає. Не треба з них кумирів робити і все. Ну стрибає людина, ну ганяє полем м'яч, дивлячись на світ через фосеточні очі. Ви дуже переймаєтесь, якщо звичайний ватник щось там бубонить про сойтісьпосєрєдінє? Ні. Тому, що з нього не побили кумира. А нам своє робити. Готуватись, чистити, лупати. І чекати абрамсів самізнаєтенаякійсц...каплощі. З ніжками буша.
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10.09.2021 20:40 Відповісти
Безпринципне генетичне сміття. Так коректно ?
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10.09.2021 20:50 Відповісти
А уволиться из рядов ВСУ это хитрожопое созданье не хочет, так сказать поставить точку. Жаба давит? Жалованье, будущая пенсия, льготы этой овце не жмут?
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10.09.2021 21:04 Відповісти
вот дурепа, точки она ставить собралась
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10.09.2021 21:21 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!!!!!! - "К. СТАНИСЛАВСКИЙ"......
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10.09.2021 21:23 Відповісти
,,Патріот", чому ти сховався за абракадабру і плюєш на дівчину, що прославляє Україну,
говориш мовою агресора, допомагаєш москалю переманювати кращих спортсменів? Платять, чи в дитинстві падав, та забив голівку?
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10.09.2021 21:33 Відповісти
"Полезными идиотами" могут быть разные люди и спортсмены не исключение.
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10.09.2021 21:48 Відповісти
Там Геращенко взагалі голову до кацапки схилила, давай вже ії обкладати...а колишній головнокомандуючий руку тиснув самому заклятому ворогу, і його фабрика випускала й випускає смаколики для кацапів із сумлінною сплатою податків, якось воно пройшло, забулося, а газ, вугілля, світло...але мусить ця мила дівчина за все відповідати?...дайте вже ій спокій і радійте з того, що вона гідно представляє Україну у змаганнях...
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10.09.2021 22:30 Відповісти
О, як давно я не чув про Ліпєцкую фабріку!
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11.09.2021 06:47 Відповісти
гідно представляє Україну у змаганнях...

А потім ГАНЬБИТЬ.
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11.09.2021 11:37 Відповісти
Пусть Тамагочих покажет точку, которую она себе поставила.
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10.09.2021 22:41 Відповісти
Не уверен, что ватная прыгуха ******** после сотен тысяч проклятий не сломает себе тазобедренный сустав и не перестанет осквернять собой украинский спорт. Наихудшие ей пожелания.... Вонючка...
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10.09.2021 23:59 Відповісти
Ось ватна консерва і бабахнула. Гівенце всередині бродило, пінилось і настоювалось. Тепер сморід супроводжуватиме МаґучіхЪ до кінця її кар'єри. От чому українські параолімпійці і розумніші, і успішніші за своїх колег без інвалідності? Бо наявність 4 кінцівок, повноцінного слуху і зору не гарантує наявність повноцінного мозку в довбешці.
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11.09.2021 02:10 Відповісти
Схоже, між Маґучіх та путлєрівською кацапкєнє щось більше, ніж просто соупадєніє, і просто другий зашквар із фото. Можливо, вони статеві партнери і у них лесбійська любофф. Або, що більш імовірно, маґучіхЪ - ватоцефалка в 7-му поколінні.
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11.09.2021 02:27 Відповісти
как говориться .... плохая отмазка = тоже отмазка!
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11.09.2021 03:24 Відповісти
О, ;Смицький;, і ти тут, чудо лайноголове!
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11.09.2021 06:48 Відповісти
Тримайся Ярослава! Не звертай уваги на диванних фахівців, які на всьому розуміються крім власного життя.
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11.09.2021 08:20 Відповісти
Або вона повна ідіотка, або вже просто знущається
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11.09.2021 08:47 Відповісти
Вважає ідіотами інших.
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11.09.2021 16:26 Відповісти
А девица становится дерзкой! Побывала на аудиенции у гунявого повелителя Вселенной и теперь тоже считает, "какая разница", с кем обниматься и с кем зубоскалить? Может, это потому, что война не коснулась никого из ее окружения? А рашисты по-прежнему лепшие братья? А может, получила сладкое предложение от спортивного руководства паРаши и вострит лыжи по-тихому?
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11.09.2021 09:46 Відповісти
Почему именно к ней столько внимания. Главная звезда украинского спорта?
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11.09.2021 12:23 Відповісти
Курка і та розумніша.
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11.09.2021 13:23 Відповісти
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