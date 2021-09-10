"Хочу поставити крапку": українська легкоатлетка Магучіх дала пояснення щодо нового фото з росіянкою Ласіцкене
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що ні вона, ні росіянка Марія Ласіцкене не були ініціаторами спільного фото разом з іншими спортсменками після закінчення змагань у межах Діамантової ліги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в Instagram.
"Із завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!" - написала Магучіх.
"Воно було зроблено на прохання (польської) стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади!" - написала Магучіх.
"І тепер кульмінація: Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт, представниця Австралії, будьте уважнішими, будь ласка", - додала вона.
Заодно українська спортсменка попросила пресу припинити плутати її дисципліну з іншими.
"Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати? Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті?" - звернулася вона до ЗМІ.
Це було друге спільне фото Магучіх і Ласіцкене. Перше з'явилося після змагань на Олімпіаді в Токіо. Позували вони вдвох: Ласіцкене, яка стала чемпіонкою Ігор, і срібна призерка Магучіх. Той знімок викликав масу критики з боку багатьох українців.
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Вали на срунет тварь кацапская и там вякай.
Тут без тебя разберутся.
Не надо занимать место лейтенанта в спортроте ВС Украины. Родственные души должны быть вместе.
Ползи отсюда, кацап.
кожен визначає свою позицію, свої вчинки та погляди самостійно.
той факт, що моя держава не розірвала дипвідносини з росією не зобов'язує мене ставитись до росії інакше ніж як до агресора, а відповідно й до її громадян як до лайна та ворогів.
щодо патріотизму, я не знаю, як ви вимірюєте патріотичність громадян України, яких ви навели в якості прикладу.
якщо за фактом сплати податків, то це не патріотизм, це встановлений законодавством обов'язок.
якщо за фактом спортивних досягнень, то це не патріотизм - це їхній хліб.
гадаю, патріотичність, це усвідомлення себе частиною країни. наразі ця країна є воюючою та частково окупованою.
росія всього лише є тим чим вона є - агресором та окупантом. саме через це вона заслуговує на відповідне ставлення до себе з боку українців.
ваш кацапський вислів щодо "підняття країни" є суто вашою кацапською вигадкою, яка сприймається як повна дичина з совкових часів.
патріоти, які не вважають агресора агресором, а ворога ворогом - це нонсенс. інакше кажучи, такі люди просто брешуть. цілком можливо вони є патріотами але зовсім іншої країни.
Мой махнарылый друг, а можно хоть один пример?
кого мільйони, де мільйони в етерах соловойва та скабєєвої?
так, ненависть до кацапів не є ознакою патріотизму.
ненависть до кацапів це те єдине й природне на що ви падли заслуговуєте через своє імперське шовіністичне сприйняття оточуючих.
Які можуть бути пояснення, йти на юх, ти так і не зрозуміла, ким ти являєшся і що ти робиш.
а от картинку для "журналістів" з паРаши, ********** усіляких, та сєкєльових вона зробила гарну. зайвий привід нагадати, що ми адіннарот і скрєпоносцам на паРаші, й місцевій ваті.
говориш мовою агресора, допомагаєш москалю переманювати кращих спортсменів? Платять, чи в дитинстві падав, та забив голівку?
А потім ГАНЬБИТЬ.