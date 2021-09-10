МОЗ попросило МВС і СБУ посилити боротьбу з підробкою сертифікатів про вакцинацію, - Ляшко
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Міністерство охорони здоров'я направило лист до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України щодо підробок документів з вакцинації і внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я про видачу сертифікатів про проведення вакцинації.
Про це сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, в листі визначено перелік, у яких випадках можливе шахрайство в цьому питанні.
"Це зроблено для того, щоб посилити контроль", - пояснив глава МОЗ.
На думку Ляшка, необхідно посилити кримінальну відповідальність за підробку документів, які підтверджують проведення вакцинації.
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DemianBond 2cbb79cc
показати весь коментар10.09.2021 13:40 Відповісти Мені подобається 3
Alisa Korovieva
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Sorrow
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