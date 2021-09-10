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МОЗ попросило МВС і СБУ посилити боротьбу з підробкою сертифікатів про вакцинацію, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ попросило МВС і СБУ посилити боротьбу з підробкою сертифікатів про вакцинацію, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я направило лист до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України щодо підробок документів з вакцинації і внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я про видачу сертифікатів про проведення вакцинації.

Про це сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, в листі визначено перелік, у яких випадках можливе шахрайство в цьому питанні.

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"Це зроблено для того, щоб посилити контроль", - пояснив глава МОЗ.

На думку Ляшка, необхідно посилити кримінальну відповідальність за підробку документів, які підтверджують проведення вакцинації.

Автор: Наталя Джума
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Туберкулез лучше бы таким рвением лечили
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10.09.2021 13:40 Відповісти
и онкологию выявляли бы на ранних стадиях с таким рвением
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10.09.2021 17:53 Відповісти
Ага, очень они усилят контроль. Просто вместо $250 сертификат теперь будет стоить $500. И все. Сами же врачи и будут заносить в базу данные.
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10.09.2021 14:36 Відповісти
 
 