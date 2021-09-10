МОЗ попросило МВС і СБУ посилити боротьбу з підробкою сертифікатів про вакцинацію, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я направило лист до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України щодо підробок документів з вакцинації і внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я про видачу сертифікатів про проведення вакцинації.

Про це сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, в листі визначено перелік, у яких випадках можливе шахрайство в цьому питанні.

Також читайте: МОЗ оновило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19

"Це зроблено для того, щоб посилити контроль", - пояснив глава МОЗ.

На думку Ляшка, необхідно посилити кримінальну відповідальність за підробку документів, які підтверджують проведення вакцинації.