УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15406 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України
1 491 13
безпілотник (2094) Міноборони (5281) Донбас (21733)

Від початку доби ворожий безпілотник "Орлан-10" двічі перетнув лінію розмежування на Донбасі, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку доби ворожий безпілотник

Від початку доби на Донбасі зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА типу "Орлан-10".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 12 годину поточної доби зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування в районі населених пунктів Щастя, що на Луганщині, та Первомайськ, що на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Статисты, бл...
показати весь коментар
10.09.2021 14:13 Відповісти
Почему не сбиты???
показати весь коментар
10.09.2021 14:22 Відповісти
а нам только и могут, что рассказывать про адекватные ответы, но при этом ни самих ответов ни их адекватности показать не могут
показати весь коментар
10.09.2021 14:32 Відповісти
Дорого.проще похоронку потом отправить
показати весь коментар
10.09.2021 14:51 Відповісти
Если перевести на нормальный язык , то получается - бороться сними вы не можете .
показати весь коментар
10.09.2021 14:32 Відповісти
ждем их в Киеве..., пусть летят прямо к дому зеленского...
показати весь коментар
10.09.2021 14:33 Відповісти
Валить нех летать.
показати весь коментар
10.09.2021 16:05 Відповісти
яким хером?
показати весь коментар
10.09.2021 16:43 Відповісти
Ворожий БПЛА двічі порушив смугу розмежування,доповіли українські військові з найкращої армії у всій Європі.та проковтнули шмарклі.
показати весь коментар
10.09.2021 16:07 Відповісти
я так понимаю в штабе ато лохи сидят.Пока не будет нормальных командиров так и дальше будут люди гибнуть
показати весь коментар
10.09.2021 17:13 Відповісти
ну вы хотя бы плюнули им в след??????
показати весь коментар
10.09.2021 21:25 Відповісти
Раньше их сбивали "осой". Затем высоту полета Орлана подняли до 5500м, где "оса" его достать не может. Теперь можно разве что ж..у показать, и то опасно. Россия готовится к войне, в отличии от нас.
показати весь коментар
10.09.2021 23:13 Відповісти
Від початку доби ворожий безпілотник "Орлан-10" двічі перетнув лінію розмежування на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
12.09.2021 12:56 Відповісти
 
 