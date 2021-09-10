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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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ВР (11730) бійка (714) регламент (101) Арахамія (1000) Беленюк Жан (57) Разумков Дмитро (1449) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291)

Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався

Спікер Дмитро Разумков вважає неприпустимою поведінку народних депутатів Миколи Тищенка ("Слуга народу") і Гео Лероса (позафракційний).

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ він сказав на брифінгу у ВРУ в п'ятницю.

"Завжди можна вирішувати питання вербальним способом, а не шляхом штовханини. При чому це вже друга подібна подія з Миколою Миколайовичем. Я думаю, що будуть зроблені відповідні висновки", - зазначив спікер.

Разумков розповів, що вчора Тищенко підходив до нього за особистим питання.

"Він сказав, що погарячкував. Трохи вибачався", - додав глава ВР.

Спікер проінформував, що не писав звернення до регламентного комітету щодо вчорашньої ситуації, бо це зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помолився за здоров'я Лероса. Нехай допоможе йому Господь, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО

"Тут є питання щодо регламенту, тому що там не прописана бійка, тільки образливі висловлювання, при чому щодо народних депутатів і фракцій, до третіх осіб застосування такої норми немає. Тому буде розбиратися регламентний комітет", - пояснив він і додав, що необхідно вносити зміни в регламент в цьому контексті.

За словами спікера, якщо люди захочуть подивитися змагання, то вони включать виступ нардепа "СН", олімпійського чемпіона Жана Беленюка. "Причому, коли він не народний депутат. Він точно переможе. У нас є хороші народні депутати, які справляються і там, і там. Я зараз без жартів кажу. Він - великий молодець і гордість України. Але він собі в стінах Верховної Ради такого не дозволяє. Хоча він точно може, вибачте за сленг, "навішати" кожному", - заявив він.

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
А почему он извинялся перед Разумковым?
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10.09.2021 13:52
+24
а як це "нємного ізвінялсі" і чого перед Розумковим?
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10.09.2021 13:55
+19
як цікаво - ти стоїш собі на трибуні, тут підходить бабуїн коля-котлета і починає висмикувати мікрофон, потім хватає ззаду і виштовхує, а потім виходить що ви обоє винуваті і вас обох можна карати.
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10.09.2021 13:55
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Как он имеет подходил? Ж...ой вперед Разумков о нападении на Лероса: Вчера ко мне приходил Тищенко, немного извинялся - Цензор.НЕТ 8547
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10.09.2021 13:48 Відповісти
Трошки вибачався..... Це як?
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10.09.2021 15:52 Відповісти
Трішки депутат трішки вибачився перед трішки спікером. Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався - Цензор.НЕТ 9154
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10.09.2021 16:39 Відповісти
На півшишечки?
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10.09.2021 13:49 Відповісти
разумков, якось піхй, хто до тебе пріходіл.
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10.09.2021 13:50 Відповісти
Борцуни хрєнові !!!)))
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10.09.2021 13:51 Відповісти
приходил Тищенко, НЕМНОГО извинялся Разумков о нападении на Лероса: Вчера ко мне приходил Тищенко, немного извинялся - Цензор.НЕТ 6388
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10.09.2021 13:51 Відповісти
В смысле занёс немного)))
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10.09.2021 13:53 Відповісти
в смысле - мало ))))
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10.09.2021 14:04 Відповісти
А почему он извинялся перед Разумковым?
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10.09.2021 13:52 Відповісти
Звісно він має вибачатися перед всіма українцями. Але то таке, що з його вибачень, вони просто знищують все добре, що було до них. Дорвалися до батьківського гаманця і купують собі іграшки, морозиво і катаються в парку на каруселях цілодобово.
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10.09.2021 14:27 Відповісти
наверное, он больше обязан был сделать, но не справился?)
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10.09.2021 19:33 Відповісти
Аха-ха. Видимо.
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10.09.2021 20:09 Відповісти
а як це "нємного ізвінялсі" і чого перед Розумковим?
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10.09.2021 13:55 Відповісти
як цікаво - ти стоїш собі на трибуні, тут підходить бабуїн коля-котлета і починає висмикувати мікрофон, потім хватає ззаду і виштовхує, а потім виходить що ви обоє винуваті і вас обох можна карати.
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10.09.2021 13:55 Відповісти
Немного извинился. Что такое "немного" в исполнении тищенко можно посмотреть на youtube. Остается только догадываться, куда будет убегать Разумков, когда котлета приползет к нему "много" извиняться. Картина будет еще та...
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10.09.2021 13:57 Відповісти
николаю николаевичу место в тюрьме за это,а не в твоём кабинете,димка,немного извиняться Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався - Цензор.НЕТ 9094
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10.09.2021 14:00 Відповісти
трохи вибачився..... це як.....? щоб я теж знав...((а....пришел покиздаболить про это... тогда я понял...
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10.09.2021 14:02 Відповісти
А почему Катлета должен перед тобой извиняться? Ты хто такой, Разумков? Катлета должен выйти на трибуну в Раде и извинится перед народом Украины. -извините, больше не повторится так как я не оправдал доверие складываю мандат и иду в прокуратуру с повинной воровство бандитизм.
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10.09.2021 14:04 Відповісти
Це той варіант який фантастичний?
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10.09.2021 14:50 Відповісти
звучит хорошо, но маловероятно
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10.09.2021 15:00 Відповісти
Разумков как-то витиевато изъясняется...
Мутный он какой-то.
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10.09.2021 14:05 Відповісти
тяжело сидеть одной жопой на двух стульях
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10.09.2021 15:00 Відповісти
Разумков ЗЕбілізується.
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10.09.2021 15:58 Відповісти
а немного извинялся ? это как понимать???
не много - мало? или немного - ваще никак?? ))))
какой-то бред извивающейся гадюки...
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10.09.2021 14:07 Відповісти
Ну это надлежит понимать как "немножко беременная".
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10.09.2021 15:13 Відповісти
первая моя мысль была именно такой ))))))
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10.09.2021 15:15 Відповісти
Треба разуміти : трошки п'яний.
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10.09.2021 16:00 Відповісти
Це вони на Пороха могли кілограммами срати з усіх щілин☹️
. І параллельно волати про утиски та катування патрєвотєв.
А сьогодні тількі квакни за бубочку.
Або Коля Каклєта тебе з трібуни винесе, плюючі на регламент, або діло заведуть з сємьоркою рочків на потолку. Чвякальщікі, ви де? )
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10.09.2021 14:09 Відповісти
Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався - Цензор.НЕТ 2305

..
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10.09.2021 14:13 Відповісти
Тоесть Рада, это остров беззакония?! Нюхай, дерись, шлюх снимай...
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10.09.2021 14:19 Відповісти
Такое впечатление, что у некоторых, а возможно и у монобольшинства, сидящих под куполом Рады, "едет крыша".
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10.09.2021 15:16 Відповісти
А сколько стоит "немного извиниться" нынче у зедыбилов? Лупоглазому комсомольцу хватит на ещё один ломбард открыть?!)
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10.09.2021 14:19 Відповісти
"Он сказал, что погорячился. Немного извинялся"

Что значит "немного извинялся"? Что же у вас, зеленых, все через опу делается и говорится.
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10.09.2021 14:26 Відповісти
Да кто "Колю - Котлету" накажет? Он же ценный кадр для СН!!! Пусть народ не смешат такими высказываниями. Поймут и простят Колю. Только не оппозиционеров.
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10.09.2021 14:31 Відповісти
Абсолютно зрозуміло що котлету трохи пожурять для натовпу, а потім підуть у "Велюр" і добре відсвяткують цю аферу за кошт винуватця.
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10.09.2021 14:47 Відповісти
разумков,лупатый зельоный вылупок_ фу, мерзость
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10.09.2021 15:00 Відповісти
он вообще то из рыгов. а то так, подкрасился чуток)))
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10.09.2021 16:04 Відповісти
вот идиоты! немного извинялся))) это как НЕМНОГО БЕРЕМЕННАЯ))))))
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10.09.2021 16:03 Відповісти
И при чем тут Лерос? Кого он трогал. Г@ндоны зеленые!
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11.09.2021 01:39 Відповісти
 
 