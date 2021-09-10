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Новини Політика України
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CNN (108) ПВК "Вагнер" (1476) Разумков Дмитро (1449)

Разумков щодо статті CNN про "вагнерівців": Якщо цим матеріалом підіграють Росії, то СБУ зможе надати відповідну інформацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков щодо статті CNN про

Спікер Дмитро Разумков поки не бачив матеріал CNN про справу "вагнерівців".

Як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Раді.

Коментуючи заяву радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка про те, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії, Разумков підкреслив: "Якщо є інформація, що хтось комусь підіграє, вона може бути. Думаю, СБУ зможе надати відповідну інформацію не тільки в публічному просторі, а й щодо фактажу".

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення. У відповідь, автори сюжету про Вагнергейт: старший міжнародний кореспондент офісу CNN з пострадянських країн Matthew Chance і редактор відділу новин лондонського офісу CNN Zahra Ullah були звинувачені радником Офісу Президента України Михайлом Подоляк у взаємодії з ФСБ Росії.

Зазначимо, що автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Офіс Президента звинуватив у зв'язках з ФСБ журналіста CNN, якого Зеленський возив на фронт і запрошує на всі пресконференції".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Вобще-то это ЗЕ подыгрывает Роисе.

И ЗЕ сам в прямом эфире уже сознался, что сознательно слил операцию "вагнеровцев".

Как CNN подыгрывают Роисе, просто назвав вещи своими именами и перечислив факты?
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10.09.2021 14:01
+8
КАкое СБУ, квартальное?
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10.09.2021 13:54
+8
А если ФСБ пытается выгородить своих агентов - зеленского и его шайку, таким образом, дискредитируя материал CNN, СБУ даст информацию?
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10.09.2021 13:57
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КАкое СБУ, квартальное?
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10.09.2021 13:54 Відповісти
Головка якого ходить до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"
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10.09.2021 14:21 Відповісти
У літінанта інфи вагон. Скільки потрібно, стільки і наштампує.
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10.09.2021 13:56 Відповісти
А если ФСБ пытается выгородить своих агентов - зеленского и его шайку, таким образом, дискредитируя материал CNN, СБУ даст информацию?
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10.09.2021 13:57 Відповісти
Це не горіхи кришувати !!!)))
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10.09.2021 13:57 Відповісти
Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе. Источник: https://censor.net/ru/n3287537
и шо там? Разумков о статье CNN по "вагнеровцам": Если этим материалом подыгрывают России, то СБУ сможет предоставить соответствующую информацию - Цензор.НЕТ 4104
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10.09.2021 13:58 Відповісти
А нифига.

В ВСК по вагнеровцам ОПЗЖ и СН. Угадай, что эти кацапские ублюдки нарасследуют.
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10.09.2021 14:02 Відповісти
Вобще-то это ЗЕ подыгрывает Роисе.

И ЗЕ сам в прямом эфире уже сознался, что сознательно слил операцию "вагнеровцев".

Как CNN подыгрывают Роисе, просто назвав вещи своими именами и перечислив факты?
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10.09.2021 14:01 Відповісти
Лялька грає роль ,згідно сценарія та волі ляльководів !!)))
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10.09.2021 14:04 Відповісти
Лохика выродков просто умиляет.
Те кто слил операцию росии не подыграли. Подыграли те кто об єтом расказал.
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10.09.2021 14:06 Відповісти
А шо, ***** , не ждали, що за жопу таки візьмуть ? Тепер їжте лайно. Смачного !!!
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10.09.2021 14:05 Відповісти
Мутными изречениями сам себе рубит политическую карьеру
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10.09.2021 14:07 Відповісти
что этот поц может "предаставить",Колю Каклету?
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10.09.2021 14:17 Відповісти
 
 