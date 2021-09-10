У Ради немає необхідності чекати висновків Венеціанської комісії щодо законопроєкту про олігархів, - Разумков

Спікер Дмитро Разумков вважає, що немає необхідності чекати висновків Венеціанської комісії щодо законопроєкту про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВРУ в п'ятницю.

"Якщо ми відправляємо той чи інший законопроєкт до Венеціанської комісії, то у Верховної Ради немає зобов'язань чекати", - сказав Разумков.

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За словами голови Верховної Ради, до нього звернулися чотири опозиційні фракції і омбудсмен Денісова з проханням направити законопроєкт про деолігархізацію до Венеціанської комісії.

Він розповів, що поки не бачив листа керівника фракції "СН" з цього питання.

"Якщо ми говоримо про позицію Давида Георгійовича, то потрібно подивитися документ, після цього я зможу нормально коментувати", - додав спікер.

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Разумков зазначив, що кожна фракція має право звертатися з подібними пропозиціями.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з листом, у якому попросила направити законопроєкт про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).