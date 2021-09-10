У Ради немає необхідності чекати висновків Венеціанської комісії щодо законопроєкту про олігархів, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер Дмитро Разумков вважає, що немає необхідності чекати висновків Венеціанської комісії щодо законопроєкту про деолігархізацію.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВРУ в п'ятницю.
"Якщо ми відправляємо той чи інший законопроєкт до Венеціанської комісії, то у Верховної Ради немає зобов'язань чекати", - сказав Разумков.
За словами голови Верховної Ради, до нього звернулися чотири опозиційні фракції і омбудсмен Денісова з проханням направити законопроєкт про деолігархізацію до Венеціанської комісії.
Він розповів, що поки не бачив листа керівника фракції "СН" з цього питання.
"Якщо ми говоримо про позицію Давида Георгійовича, то потрібно подивитися документ, після цього я зможу нормально коментувати", - додав спікер.
Разумков зазначив, що кожна фракція має право звертатися з подібними пропозиціями.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з листом, у якому попросила направити законопроєкт про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).
Будь ласка, зачекайте...
да никаких! только деньги в конвертиках не перепутать !!!
от разгребать придется все принятое этой зеленой помойкой..
Первый раз шоле СН на Коституцию Украины болт кладет?