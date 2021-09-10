Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма

Можлива майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним буде складною.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив другий президент України, ексглава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма.

"У житті все можливо. Головне - є бажання нашого президента... Очікуватимемо сигналу з того боку. Але ця зустріч дуже складна з усіх точок зору. Мені так здається, я можу помилятися, - розмова буде різними мовами", - сказав Кучма.

За його словами, поки що неясно, чи готовий Путін йти назустріч у тих проблемах, які наразі існують в українсько-російських відносинах і здійснювати "конкретні кроки".

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Кучма додав, що великим запитанням є те, чи варто "просто їхати в нікуди і приїхати ні з чим".

YES Brainstorming - захід нового формату Ялтинської європейської стратегії (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. Тема зустрічі - "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання".

Щорічні зустрічі Ялтинської європейської стратегії, громадської організації, яка сприяла б процесу приєднання України до ЄС, проводяться з ініціативи Віктора Пінчука з 2004 року. Зустрічі YES стали відкритим майданчиком для обговорення нових ідей і поглядів щодо шляхів розвитку Європи, України та всього світу.