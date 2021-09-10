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Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма

Можлива майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним буде складною.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив другий президент України, ексглава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма.

"У житті все можливо. Головне - є бажання нашого президента... Очікуватимемо сигналу з того боку. Але ця зустріч дуже складна з усіх точок зору. Мені так здається, я можу помилятися, - розмова буде різними мовами", - сказав Кучма.

За його словами, поки що неясно, чи готовий Путін йти назустріч у тих проблемах, які наразі існують в українсько-російських відносинах і здійснювати "конкретні кроки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі. ВIДЕО

Кучма додав, що великим запитанням є те, чи варто "просто їхати в нікуди і приїхати ні з чим".

YES Brainstorming - захід нового формату Ялтинської європейської стратегії (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. Тема зустрічі - "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання".

Щорічні зустрічі Ялтинської європейської стратегії, громадської організації, яка сприяла б процесу приєднання України до ЄС, проводяться з ініціативи Віктора Пінчука з 2004 року. Зустрічі YES стали відкритим майданчиком для обговорення нових ідей і поглядів щодо шляхів розвитку Європи, України та всього світу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Тема Крыма для россиян закрыта. О Донбассе только на условиях России. Что этот клоун может путену предложить, не вызвав гнев украинцев?
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10.09.2021 14:15
+8
партию игры на рояле
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10.09.2021 14:30
+7
Ничего сложного. Два идиота какой-то пурги нанесут. А на Данбасе ,как всегда, орки усилят обстрелы. Зеля, уйди нах, идиот квартальный! И вместе с тобой уйдьот и ковид, который ты с собой притащил, бедоносец сраный!
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10.09.2021 14:32
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зеленский умеет ****** на пиванине,
...
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10.09.2021 14:09 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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10.09.2021 14:14 Відповісти
Тема Крыма для россиян закрыта. О Донбассе только на условиях России. Что этот клоун может путену предложить, не вызвав гнев украинцев?
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10.09.2021 14:15 Відповісти
партию игры на рояле
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10.09.2021 14:30 Відповісти
''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''-------------з інтерв'ю.
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10.09.2021 20:24 Відповісти
Никакой встречи не будет до исчезновения Белоруси, а это еще не скоро.
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10.09.2021 14:23 Відповісти
Ты чего?-спросит Путин у Зеленского. Я-ничего, ответит Зеленский. А ты чего?-спросит Зеленский у Путина. И я ничего,ответит Путин. И разбежались.
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10.09.2021 14:25 Відповісти
Ну Кучме оно виднее, как перед карликом в позе страуса стоять и как это сложно. Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма - Цензор.НЕТ 737
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10.09.2021 14:30 Відповісти
Ничего сложного. Два идиота какой-то пурги нанесут. А на Данбасе ,как всегда, орки усилят обстрелы. Зеля, уйди нах, идиот квартальный! И вместе с тобой уйдьот и ковид, который ты с собой притащил, бедоносец сраный!
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10.09.2021 14:32 Відповісти
а чего сложного, Путлер же сказал, шо говорить будут только о погоде, и о позициях партнера, в которых Путлеру комфортно его сношать, так шо всё просто как угол дома
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10.09.2021 14:39 Відповісти
Путин слов не понимает - зачем встреча ?
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10.09.2021 14:40 Відповісти
зе-кондом может предложить куйлу только капитуляцию Украины. Именно для этого москва и усадила клоуна в кресло преза в Украине
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10.09.2021 14:41 Відповісти
Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма - Цензор.НЕТ 1270
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10.09.2021 15:00 Відповісти
Встреча этих двоих будет не только сложной, но и БЕЗРЕЗУЛЬТАТИВНОЙ. Зачем ЗЕ все время на нее нарывается? Ведь все же всем понятно.
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10.09.2021 15:06 Відповісти
Так, а куди воно ще хйлу не заглядувало?
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10.09.2021 15:08 Відповісти
Кучма дерьма,а кто все это привел в Украину ? Не твоя ли шайка олигархов,мразь ты этакая...
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10.09.2021 15:15 Відповісти
Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма - Цензор.НЕТ 3689
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10.09.2021 15:22 Відповісти
Яке ж воно хазаристе на фото.
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10.09.2021 16:29 Відповісти
Тобто - набагато складнішою за зустрічі Путіна з Порошенком, чи аж надто складною, аби взагалі могла відбутися? Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма - Цензор.НЕТ 9382
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10.09.2021 18:26 Відповісти
Тільки дурник може надіятись на позитивний результат, змінивши за одну зустріч світогляд закоренілого виродка,, котрий вирішив ввійти в історію, як ,,собіратєль рускіх зємєль".
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10.09.2021 21:45 Відповісти
 
 