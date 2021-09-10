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Новини Політика України Судова реформа
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ВР (11730) судова реформа (1184) Шабунін (459) Вища рада правосуддя (523) Рада суддів (61)

Рада суддів у понеділок спробує зірвати проведення судової реформи, ОП має звернути на це увагу, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада суддів у понеділок спробує зірвати проведення судової реформи, ОП має звернути на це увагу, - Шабунін

Рада суддів не делегує жодного свого представника в Етичну раду, чим блокується її робота.

Про це в Telegram заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Судова реформа почалася, але вже в понеділок Рада суддів спробує її зірвати. Міжнародники подали крутих експертів у склад Етичної ради, яка має очистити гадюшник Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні.

За його словами, представлені експерти - еліта судової/юридичної системи США і ЄС, наприклад глава/суддя Верховних судів найбільших штатів США, генпрокурори Естонії та найбільшої федеральної землі Німеччини, міністр юстиції та МВС Словенії.

Також читайте: Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін

"Але корумповані судові клани не здатні усвідомити серйозність ситуації. Вони збираються заблокувати всю реформу. Для цього вже в понеділок Рада суддів (РС) не делегує жодного свого представника до Етичної ради, а значить, остання не зможе розпочати свою роботу. Ми точно знаємо, що до голови РС Богдана Моніча офіційно звернулися з десяток суддів, висловивши своє бажання бути делегованими в Етичну раду. РС у понеділок мала би делегувати від одного до трьох представників в Етичну раду. Ми точно знаємо, що Моніч робити це не збирається - його руками ВРП і Ко блокують найважливішу в Україні реформу", - наголосив Шабунін.

Глава ЦПК звернув на ситуацію увагу Офісу Президента, який має безпосередній вплив на Раду суддів.

"Поведінка Ради суддів у понеділок чітко покаже, чи погодився Офіс Президента зі зривом головної реформи, якою Зеленський так пишався під час поїздки в США. Як би не було, навіть якщо РС спробує заблокувати конкурс - зробити це просто не вдасться. Надто великим є суспільний запит на неї", - додав Шабунін.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
100%!Если бы не идиот Зеля и Шабунин,то Порошенко провел бы судебную реформу еще в 14-ом году!
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10.09.2021 14:39
+7
Суче суддівське кодло! ******* себе х-й зна ким!!! совсем страх пропили (продружили) !!!
Пора уже судівських сук призвать на отвіт!!!
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10.09.2021 15:05
+7
Ні, я навідь за Пороха не голосувала. Але квартальні ідіоти перетворюють мене на упороту порохоботку. Просто ненавиджу дебілів, які дивляться "Скотів" і голосують за якесь неосвічене непорозуміння з кривого рогу.
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10.09.2021 16:01
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Совет Судей в понедельник попытается сорвать проведение судебной реформы, ОП должен обратить на это внимание, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1345
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10.09.2021 14:23 Відповісти
Шабуня, вот иди и обращай внимание! Это ты боролся за приход этих зельоных идиотов! Не знаю, за деньги или по дурости, но иди и сглатывай!
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10.09.2021 14:24 Відповісти
Це за злочинного Зєка була сформована Рада Суддів? Чи це результат пізніших потужніх реформ?
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10.09.2021 14:36 Відповісти
Все валим на Зелю)Це из-за нього Пытруликсеичу времени на рыформы нэ хватало!
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10.09.2021 14:42 Відповісти
100%!Если бы не идиот Зеля и Шабунин,то Порошенко провел бы судебную реформу еще в 14-ом году!
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10.09.2021 14:39 Відповісти
... и уже с 15-го мотал бы срок
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11.09.2021 07:18 Відповісти
Маруся, вам не здається що ви порохобот?
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10.09.2021 15:52 Відповісти
Ні, я навідь за Пороха не голосувала. Але квартальні ідіоти перетворюють мене на упороту порохоботку. Просто ненавиджу дебілів, які дивляться "Скотів" і голосують за якесь неосвічене непорозуміння з кривого рогу.
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10.09.2021 16:01 Відповісти
Та краще порохобот, ніж ЗЕідіот.
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10.09.2021 21:42 Відповісти
Непорозуміння міста пишуться з великої літери. Якусь лажу з великої написали а місто з маленької, вас Українська мова так принижує чи що?
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13.09.2021 08:30 Відповісти
Слиш , ти, грамотєй квартальний! Ти чому кому після звернення не поставив?! Теж диплом не мав, грамоти не знав, як ЗЕ бло квартальне?! Так, і нє бухай, чи нє нюхай, потвора антиукраїнська!
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13.09.2021 14:12 Відповісти
Рада суддів у понеділок спробує зірвати проведення судової реформи, ОП має звернути на це увагу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8350
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10.09.2021 14:46 Відповісти
Всех отщепенцев расстрелять на заднем дворе суда. Плоть отдать голодным собакам...
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10.09.2021 14:51 Відповісти
А на холєру їм реформи?
Вони ж судді в законі.
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10.09.2021 15:03 Відповісти
Суче суддівське кодло! ******* себе х-й зна ким!!! совсем страх пропили (продружили) !!!
Пора уже судівських сук призвать на отвіт!!!
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10.09.2021 15:05 Відповісти
Судебная мафия будет противостоять воле народа по очищению страны - пока не будут гореть ихние поместья-усадьбы с элитными авто, а сейчас они считают украинский народ за быдло, которое обязано им обеспечивать роскошную жизнь
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10.09.2021 18:27 Відповісти
Да вот хрен им в оппу...
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10.09.2021 19:12 Відповісти
Во ты пишешь-"пора призвать", это как? Болтовня одна и сотрясения воздуха. Судьи-никому не подчиняются. Власть может давить на отдельных судей угорозами и компроматом. Но с кодлом судей ничего сделать нельзя. Судьи-слепок народа. В цивилизованных странах тоже судьи отдельная власть, но менталитет судьи на Западе не позволяет беспредельничать, в отличие от менталитета украинского судьи.
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10.09.2021 18:40 Відповісти
і Знову Порох ! а де були темні та сіри кардинали демократії - Яценюк, Аваков, Антоша Геращенко, Мартиненко із своїм швагером та іншу сутулі гегемони демократії і їх змінні фронти. До цього часу памятаю полумяні спічі "знаного психіатра" та дівулі з Самопомочі - коли два роки вони товкли ступу з ВАКСом та Верховним судом. І вже інші "герої" хочуть скасувати і ВАКС і Верховний суд - не беруть, однако. А Шабунін -це Грицько з конопель, завжди скаче перед очома - то з Аваковим, то з Богданом і т.д. Делегують значить делегують. Так тому і бути
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10.09.2021 15:21 Відповісти
Этих шпионов надо судом Линча судить, тогда все реформы продвинутся. Иначе, там уже все так забетонировано, что ее законным образом никогда не провести реформы. Так и будут, вечно, судить Волки позорртновские.
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10.09.2021 15:46 Відповісти
Шабунин - стукачок ? Замечательное достижение унижения...
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10.09.2021 23:25 Відповісти
 
 