УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15102 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
6 114 22
корупція (4070) політика (3329) премія (293)

Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників

Павло Блавацький досліджував українських чиновників за останні двадцять років і дійшов висновку, що корупція безпосередньо залежить від товщини талії політиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Павло Блавацький дослідив українських урядовців за останні двадцять років і дійшов висновку, що корупція напряму залежить від товщини талії політиків та чиновників. Науковець отримав за це Шнобеля у сфері економіки.

Церемонія відбулася в американському Гарварді. Усі номінанти брали участь онлайн. Переможці отримали трофеї, які вони мали зібрати самі з роздруківки. Грошовий приз переможці отримали у вигляді підробленої банкноти у десять трильйонів зімбабвійських доларів.

Премія заснована Марком Абрагамсом і гумористичним журналом Annals of Improbable Research ("Аннали неймовірних досліджень") у 1991 році.

Спочатку нагороди вручалися за відкриття "того, що не може бути або не повинно бути відтворене".

Наразі премія присуджується у багатьох категоріях, зокрема, таких, як і в Нобелівській премії: з фізики, хімії, медицини, літератури та миру. Крім того, є й інші категорії - такі, як охорона здоров'я, машинобудування, біологія та міждисциплінарні дослідження.

Читайте: Керівники НКРЕКП виписали собі премії по 250 тис. грн

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
...думаю, Юзик и Стефанчук не согласятся с таким мнением Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9471 Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2877
показати весь коментар
10.09.2021 14:36
+11
Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2005
показати весь коментар
10.09.2021 14:41
+10
Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9898
показати весь коментар
10.09.2021 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он что, хочет стать президентом Украины чтобы поправиться?
показати весь коментар
10.09.2021 14:33 Відповісти
Пусть этот обладатель Шнобелевской премии посмотрит на Медведчука. Не чиновник, но урод и ворюга еще тот. Выглядит как Кощей и что? Наворовал прилично.
показати весь коментар
10.09.2021 14:33 Відповісти
тут разные классы убийцы\ предатели\воры\насильники и т.п. некоторые правда совмещают. но основная специализация все равно остается. поэтому, кстати "так много наворовал, что, наверное, больше не будет" - никогда не работает.
показати весь коментар
10.09.2021 15:28 Відповісти
...думаю, Юзик и Стефанчук не согласятся с таким мнением Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9471 Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2877
показати весь коментар
10.09.2021 14:36 Відповісти
Гл. К ............р ....Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 7679
показати весь коментар
10.09.2021 14:37 Відповісти
Весомый аргумент.
показати весь коментар
10.09.2021 14:48 Відповісти
Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9898
показати весь коментар
10.09.2021 14:38 Відповісти
Во как его жизть то потрепала, "осунулся" бедолага, стал пухнуть.... Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників - Цензор.НЕТ 7339
показати весь коментар
10.09.2021 15:09 Відповісти
Посмотрите на Кощея,вот он весь, леща тощее.
Он же только воду пьет и радеет за народ.
По нему же сразу скажешь -Натуральный патриёт.
показати весь коментар
10.09.2021 14:38 Відповісти
***
кощей был зол и тощ
и маленького роста
но у кого в яйце игла
веселым быть непросто
показати весь коментар
10.09.2021 14:58 Відповісти
Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2005
показати весь коментар
10.09.2021 14:41 Відповісти
Зёлёнка в отличной физической форме и это не мешает ему быть насквозь коррумпированным. Быть просто очень гнилым и плохим человеком ему это тоже не мешает.
показати весь коментар
10.09.2021 14:50 Відповісти
Ты ошибаешься, с таким уровнем вранья, воровства, дебилизма, Конченый наркоман не может быть в физической форме. Это игра для идиотов зелёных.
показати весь коментар
10.09.2021 15:58 Відповісти
Ти сліпенька, чи тупенька? А, ти кацапка...
показати весь коментар
12.09.2021 12:02 Відповісти
Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників - Цензор.НЕТ 696
показати весь коментар
10.09.2021 14:52 Відповісти
Денежный приз реально ценный , поскольку поддельные 10 трлн зимбабвийских долларов стоит намного дороже чем настоящие
показати весь коментар
11.09.2021 10:54 Відповісти
Короче, Зеле есть куда рости !
Страна не выдержит его ожирения....
показати весь коментар
10.09.2021 15:24 Відповісти
Чим далi в лiс - тим товще партизани.
показати весь коментар
10.09.2021 15:56 Відповісти
"Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников"
_Керня на постном масле ваша теория! Гудок - худой. Путлер - худой!
показати весь коментар
10.09.2021 16:03 Відповісти
Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників - Цензор.НЕТ 8734
показати весь коментар
10.09.2021 22:11 Відповісти
Денежный приз реально ценный , поскольку поддельные 10 трлн зимбабвийских долларов стоит намного дороже чем настоящие
показати весь коментар
11.09.2021 10:53 Відповісти
 
 