Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка
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Командування ЗС РФ продовжує підготовку мобілізаційного резерву для комплектування особовим складом частин російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, наступного тижня передбачено проведення чергового збору з військовозобов’язаними запасу. Оповіщення призивного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їхнього працевлаштування.
Водночас, як зазначили в ГУР, керівникам підприємств та установ доводять розпорядження про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів.
Контроль проведення зборів здійснюватиметься командним складом 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.
Будь ласка, зачекайте...
А теперь прибавим к этому:
- То что Зеленский отвел войска с укрепленных ранее позиций
- Что Зеленский не дает приказ на ответку и что его вообще по нескольку дней найти не могут
- То что закупка вооружений для армии провалена и не закуплено даже топливо
- Последние несколько дней идет подготовка расеян к войне (опять появились заголовки про украинских террористов, Украина-страна террорист похищающая расейсую вату...про то, что украинская армия продержится всего несколько минут.....)
- Все это навешивание козырьков на танки...Понятно что полная гуйня, но нужна она, чтобы русо-танкисто, не очкануло, когда им скажут наступать...Да половина поляжет, но многие прорвутся...
Так что нужно к этому серьезней отнестись!!!
Рост их контингента, можно было нивелировать закупкой ракетного вооружения, но мы все знаем в каком анусе наша ракетная программа....В еще большем анусе наша противоракетная защита.....так же не закуплено много критически важных категорий боеприпасов....
Поржать с них, поводов хватает и без этого, но не в данном случае! А то окажемся в ситуации, когда последними будем смеяться не мы
ПС. Это как армиё зулусов против 1000 пулеметов, скока убили хтош их считал, астальные разбижались и 50 лет всаминали как их имели.
афуйеть ...
ани ж - "нестаранаканфликта"