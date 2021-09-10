Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує підготовку мобілізаційного резерву для комплектування особовим складом частин російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, наступного тижня передбачено проведення чергового збору з військовозобов’язаними запасу. Оповіщення призивного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їхнього працевлаштування.

Водночас, як зазначили в ГУР, керівникам підприємств та установ доводять розпорядження про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів.

Контроль проведення зборів здійснюватиметься командним складом 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

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