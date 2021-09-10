УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15102 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України
2 204 16
Міноборони (5281) розвідка (3618)

Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує підготовку мобілізаційного резерву для комплектування особовим складом частин російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, наступного тижня передбачено проведення чергового збору з військовозобов’язаними запасу. Оповіщення призивного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їхнього працевлаштування.

Водночас, як зазначили в ГУР, керівникам підприємств та установ доводять розпорядження про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів.

Контроль проведення зборів здійснюватиметься командним складом 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ.

Також читайте: Окупанти мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі забороненими мінами, - розвідка

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Народ, мы зря потешаемся! Рашка с учетом резервистов, уже перевалила порог минимального тактического соотношения, наступающие/обороняющиеся = 3/1, по отношению к нашим войскам!
А теперь прибавим к этому:
- То что Зеленский отвел войска с укрепленных ранее позиций
- Что Зеленский не дает приказ на ответку и что его вообще по нескольку дней найти не могут
- То что закупка вооружений для армии провалена и не закуплено даже топливо
- Последние несколько дней идет подготовка расеян к войне (опять появились заголовки про украинских террористов, Украина-страна террорист похищающая расейсую вату...про то, что украинская армия продержится всего несколько минут.....)
- Все это навешивание козырьков на танки...Понятно что полная гуйня, но нужна она, чтобы русо-танкисто, не очкануло, когда им скажут наступать...Да половина поляжет, но многие прорвутся...
Так что нужно к этому серьезней отнестись!!!
показати весь коментар
10.09.2021 15:21
+2
Надо собрать , а то не желают ,сукины дети, быть пушечным мясом. Не посылать же вперед скрепоносных витязей с фальшивыми ксивами липовых "республик". За расейский мир нехай подыхает местное быдло. Желали жить по-багатому - милости просим!
показати весь коментар
10.09.2021 15:25
+2
Да, но я че то не вижу, чтобы Клоун пытался это сделать! Скорее он все делает исключительно, чтобы им было просто и легко!!!
Рост их контингента, можно было нивелировать закупкой ракетного вооружения, но мы все знаем в каком анусе наша ракетная программа....В еще большем анусе наша противоракетная защита.....так же не закуплено много критически важных категорий боеприпасов....
показати весь коментар
10.09.2021 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо ж знать, сколько ящиков заказывать...
показати весь коментар
10.09.2021 14:49 Відповісти
Народ, мы зря потешаемся! Рашка с учетом резервистов, уже перевалила порог минимального тактического соотношения, наступающие/обороняющиеся = 3/1, по отношению к нашим войскам!
А теперь прибавим к этому:
- То что Зеленский отвел войска с укрепленных ранее позиций
- Что Зеленский не дает приказ на ответку и что его вообще по нескольку дней найти не могут
- То что закупка вооружений для армии провалена и не закуплено даже топливо
- Последние несколько дней идет подготовка расеян к войне (опять появились заголовки про украинских террористов, Украина-страна террорист похищающая расейсую вату...про то, что украинская армия продержится всего несколько минут.....)
- Все это навешивание козырьков на танки...Понятно что полная гуйня, но нужна она, чтобы русо-танкисто, не очкануло, когда им скажут наступать...Да половина поляжет, но многие прорвутся...
Так что нужно к этому серьезней отнестись!!!
показати весь коментар
10.09.2021 15:21 Відповісти
Конечно, большая война с кацапами более, чем вероятна. Но у любой войны есть цена. Наша задача сделать кацапам эту цену неподъёмной...
показати весь коментар
10.09.2021 15:25 Відповісти
Да, но я че то не вижу, чтобы Клоун пытался это сделать! Скорее он все делает исключительно, чтобы им было просто и легко!!!
Рост их контингента, можно было нивелировать закупкой ракетного вооружения, но мы все знаем в каком анусе наша ракетная программа....В еще большем анусе наша противоракетная защита.....так же не закуплено много критически важных категорий боеприпасов....
показати весь коментар
10.09.2021 15:48 Відповісти
Эта шо 1, 5 ляма кривых и касаногих сабрала. Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 2982 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 2982 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 2982
показати весь коментар
10.09.2021 17:11 Відповісти
Вообще-то есть военные запаса и т.п......даже если 1,5 ляма пушечного мяса, то радости с этого мало. Что совок, что Рашка тактику пушечного мяса практикуют, она бесчеловечна, неэффективна (в ресурсном понимании), но эта тактика работает. Так что смешного тут мало!
Поржать с них, поводов хватает и без этого, но не в данном случае! А то окажемся в ситуации, когда последними будем смеяться не мы
показати весь коментар
10.09.2021 18:19 Відповісти
Пушечное мяса ано всегда мясо иго можна жарить скока хоцца. Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 1516 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7639 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 8795
ПС. Это как армиё зулусов против 1000 пулеметов, скока убили хтош их считал, астальные разбижались и 50 лет всаминали как их имели. Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7639 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7639 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7639
показати весь коментар
11.09.2021 00:13 Відповісти
сборы Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7827 резервистов Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7827
афуйеть ...
ани ж - "нестаранаканфликта"
показати весь коментар
10.09.2021 14:51 Відповісти
Но конфликт внутри Украинский в Украине, гражданский. Песков. Лавров.
показати весь коментар
10.09.2021 14:51 Відповісти
Ну так они ж граждане. Пофиг, что кацапстана, но граждане ж...
показати весь коментар
10.09.2021 14:58 Відповісти
Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 8969
показати весь коментар
10.09.2021 14:58 Відповісти
Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 8160
показати весь коментар
10.09.2021 14:59 Відповісти
Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 3480
показати весь коментар
10.09.2021 15:00 Відповісти
Не на Донбассе а в ОРДЛО .
показати весь коментар
10.09.2021 15:23 Відповісти
Надо собрать , а то не желают ,сукины дети, быть пушечным мясом. Не посылать же вперед скрепоносных витязей с фальшивыми ксивами липовых "республик". За расейский мир нехай подыхает местное быдло. Желали жить по-багатому - милости просим!
показати весь коментар
10.09.2021 15:25 Відповісти
Ну вот блин.Новое мясо нам подбросят.Ну оно то нам сейчас не надо.Мы тут ещё не всех положили.Короче опять оружие и патроны нужны.
показати весь коментар
26.02.2022 20:52 Відповісти
 
 