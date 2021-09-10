ЄС продовжив санкції проти РФ за окупацію Криму і війну на Донбасі до 15 березня 2022 року
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Рада ЄС затвердила продовження персональних санкцій, введених проти Росії за агресію проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС.
"Сьогодні Рада ЄС постановила продовжити санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів перерахованим особам і організаціям. Санкції будуть як і раніше застосовуватися до 177 фізичних і 48 юридичних осіб.
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вот эта я панимаю-
САНКЦИЯ !
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Ага, и регулярно добавлять в этот список по одному кремлевскому дворнику ! Так-то точно сработает !
Источник : https://www.bbc.com/russian/news-48723572