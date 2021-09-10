ЄС продовжив санкції проти РФ за окупацію Криму і війну на Донбасі до 15 березня 2022 року

Рада ЄС затвердила продовження персональних санкцій, введених проти Росії за агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС постановила продовжити санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів перерахованим особам і організаціям. Санкції будуть як і раніше застосовуватися до 177 фізичних і 48 юридичних осіб.

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