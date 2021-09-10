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ЄС продовжив санкції проти РФ за окупацію Криму і війну на Донбасі до 15 березня 2022 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС продовжив санкції проти РФ за окупацію Криму і війну на Донбасі до 15 березня 2022 року

Рада ЄС затвердила продовження персональних санкцій, введених проти Росії за агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС постановила продовжити санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів перерахованим особам і організаціям. Санкції будуть як і раніше застосовуватися до 177 фізичних і 48 юридичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна працюватиме з ЄС над розширенням сфери застосування санкцій проти РФ, - Джапарова

Автор: Анастасія Потіха
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вот эта я панимаю-
САНКЦИЯ ! ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе до 15 марта 2022 - Цензор.НЕТ 4102
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10.09.2021 15:00 Відповісти
Нужны усиления. Как реакция на ее отсутствия у агрессора. Это как пеня за каждый просроченный день. Вот тогда и сработает.
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10.09.2021 15:07 Відповісти
Отмечается, что ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам. Источник: https://censor.net/ru/n3287558
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Ага, и регулярно добавлять в этот список по одному кремлевскому дворнику ! Так-то точно сработает !
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10.09.2021 15:25 Відповісти
Санкции обходятся Евросоюзу в 21 миллиард евро каждый год .
Источник : https://www.bbc.com/russian/news-48723572
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10.09.2021 15:36 Відповісти
Если у Путина уже получилось в Европе накрутить газ до 700$, то до жопы ему те санкции ЕС - ещё накрутит.
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10.09.2021 15:45 Відповісти
Запретили торговать в россию пирожки , - а открывают не сегодя , завтра СП2 и окрывают путь к Войне , если будут бомбить , то по трубам в первую очередь и в хлам и на метал что бы.Вот они Стандарты Европы.
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10.09.2021 16:20 Відповісти
 
 