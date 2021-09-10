В Україні відбудуться масштабні військові навчання, участь у яких візьмуть військовослужбовці з 15 країн, - Залужний

Участь у стратегічних військових навчаннях "Об'єднані зусилля 2021" візьмуть військовослужбовці з 15 країн. Серед них представники 11 країн, що входять до Північноатлантичного Альянсу (НАТО), і чотирьох країн-партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 10 вересня, в Києві, під час брифінгу для представників Київської асоціації військових аташе та засобів масової інформації повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

В ході навчання учасники відпрацюють управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони. В основу практичних дій покладено виконання спільних завдань підрозділами Збройних Сил України та держав-партнерів й членів НАТО.

"До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань будуть залучені військові підрозділи 15 країн, серед них 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери. Крім того, від Північноатлантичного Альянсу, а саме зі Стратегічного командування НАТО з операцій, планується участь групи експертів. Особливістю підготовки до СКШН є його підготовка за стандартами НАТО, із залученням іноземних представників", — розповів генерал-лейтенант Валерій Залужний.

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Він також зауважив, що міжнародне військове співробітництво і спільні навчання мають мирний характер, слугують елементом стримування агресора та спрямовані на розвиток оборонних спроможностей.

Проведення стратегічних командно-штабних навчань сплановано у три етапи. На першому та другому етапі будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії.

На третьому етапі планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів та країн-членів НАТО.

У стратегічному командно-штабному навчанні візьмуть участь до 12500 осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.

Танків — до 85 од.; бойових броньованих машин — до 420 од.; ракетних та артилерійських систем (калібром більш як 100 мм) — до 50 од.; бойових кораблів (катерів) — до 20 од.; вертольотів (літаків) — до 30 од.

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Участь у СКШН "Об’єднані зусилля — 2021" братимуть представники збройних сил Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччина, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.