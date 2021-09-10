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В Україні відбудуться масштабні військові навчання, участь у яких візьмуть військовослужбовці з 15 країн, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

В Україні відбудуться масштабні військові навчання, участь у яких візьмуть військовослужбовці з 15 країн, - Залужний

Участь у стратегічних військових навчаннях "Об'єднані зусилля 2021" візьмуть військовослужбовці з 15 країн. Серед них представники 11 країн, що входять до Північноатлантичного Альянсу (НАТО), і чотирьох країн-партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 10 вересня, в Києві, під час брифінгу для представників Київської асоціації військових аташе та засобів масової інформації повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

В ході навчання учасники відпрацюють управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони. В основу практичних дій покладено виконання спільних завдань підрозділами Збройних Сил України та держав-партнерів й членів НАТО.

"До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань будуть залучені військові підрозділи 15 країн, серед них 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери. Крім того, від Північноатлантичного Альянсу, а саме зі Стратегічного командування НАТО з операцій, планується участь групи експертів. Особливістю підготовки до СКШН є його підготовка за стандартами НАТО, із залученням іноземних представників", — розповів генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Також дивіться: Десантники провели навчання поряд з окупованим Кримом. ФОТО

Він також зауважив, що міжнародне військове співробітництво і спільні навчання мають мирний характер, слугують елементом стримування агресора та спрямовані на розвиток оборонних спроможностей.

Проведення стратегічних командно-штабних навчань сплановано у три етапи. На першому та другому етапі будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії.

На третьому етапі планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів та країн-членів НАТО.

У стратегічному командно-штабному навчанні візьмуть участь до 12500 осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.

Танків — до 85 од.; бойових броньованих машин — до 420 од.; ракетних та артилерійських систем (калібром більш як 100 мм) — до 50 од.; бойових кораблів (катерів) — до 20 од.; вертольотів (літаків) — до 30 од.

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Участь у СКШН "Об’єднані зусилля — 2021" братимуть представники збройних сил Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччина, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
план учений ВСУ и союзников (по версии Скабеевой)..
В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 899
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10.09.2021 15:03
+10
Да, зарубежные участники должны выучить нашу любимую кричалку! Это несложно
Всего 2слова. Хотя, я думаю, они её уже давно напевают.)
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10.09.2021 15:15
+8
Таких мероприятий нужно больше и чаще. Кацапы от этого очень нервничают. И это хорошо.
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10.09.2021 15:08
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план учений ВСУ и союзников (по версии Скабеевой)..
В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 899
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10.09.2021 15:03 Відповісти
В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 6484 В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 6484 В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 3844Интересно будет посмотреть ее вопли,когда и на учениях проскандируют "путин-*****")))
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10.09.2021 15:10 Відповісти
Да, зарубежные участники должны выучить нашу любимую кричалку! Это несложно
Всего 2слова. Хотя, я думаю, они её уже давно напевают.)
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10.09.2021 15:15 Відповісти
Весь мир знает.Даже,если кто-то не знает кричалку,то,что путин-*****,знают точно)Потому,что,наверное,нет места на земном шаре,где это падло не наделало горя
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10.09.2021 15:21 Відповісти
Дуже вчасні навчання... Москалі мають обрадуватися... Якраз буде те а їм на вихідні про що покривати))
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10.09.2021 15:53 Відповісти
Крім командно-штабних навчань пора вже відновлювати і ризновидові навчання армійських бригад та корпусів з висуванням у повному складі і розгортанням в певному районі з прикриттям авіацією, з задіянням ДПСУ та ДСНС, НПУ та мобілізацією резервістів, наприклад біля кордону з Білоруссю або росією.
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10.09.2021 16:17 Відповісти
У солдат?
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10.09.2021 15:30 Відповісти
У стран участников учений ! Солдаты - это пешки , ими только двигают ))
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10.09.2021 15:40 Відповісти
В Україні відбудуться масштабні військові навчання, участь у яких візьмуть військовослужбовці з 15 країн, - Залужний - Цензор.НЕТ 8341
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10.09.2021 15:43 Відповісти
так тоже норм
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10.09.2021 15:43 Відповісти
Таких мероприятий нужно больше и чаще. Кацапы от этого очень нервничают. И это хорошо.
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10.09.2021 15:08 Відповісти
Похоже , с нашей стороны - это ответные меры на кацапо-беларусскую военную тусню... Шобы лаптеунты подзакатали взад свою губу, насчет дидываивальнАГА шапкозакидательства.
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10.09.2021 15:17 Відповісти
схоже саме на те. впевнений, що коли опублікують плани навчань то там будуть саме оборона північно-західного напрямку вторгнення ворога.
ба , навіть більше, вангую , що будуть відпрацьовані заходи по контрудару у фланг коли ординці (тепер це вже один образ на двох : білорусів і кацапів) попруть на поляків і балтів
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10.09.2021 16:14 Відповісти
а Франции, Финляндии и Эстонии видимо пофиг. у них бизнес-интересы с Ху..лом выше
а президентка Эстонии недавно учила нас, что у нас коррупция и ЕС и Нато нам не видать 20 лет - видно к Ху лу съездила и его мантры нам передала - нечего вам лезть в ЕС,
а ведь была на дамбасее, на передовой и видела своими глазами, что там творится...
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10.09.2021 15:26 Відповісти
Зона відповідальності Франції це північна і центральна Африка, а не східна Європа, Нехай країни 5 очей нами займаються, як і було задумано, а у французів свої справи.
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10.09.2021 17:22 Відповісти
Хорошая новость
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10.09.2021 15:32 Відповісти
 
 