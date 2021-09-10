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Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепів

Нардепів фракцій "Європейська Солідарність" і "Голос" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців". На засіданні були присутні тільки члени "Слуги народу".

Про це в Facebook повідомив нардеп Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що депутатів опозиційних фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед членів комісії були присутні представники лише від "Слуги народу".

"Вони вирішили провести засідання в закритому режимі і проголосували за заборону бути присутнім на ньому народним депутатам від опозиції. Сподіваюся, що члени ТСК розуміють можливі наслідки. Правду буде важко приховати", - додав Костенко.

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У коментарі журналістам Костенко зазначив, що зараз на засіданні присутні "люди, які безпосередньо брали участь у цій операції", і вони готові дати свідчення.

"Думаю, комісія цього не очікувала. Вона чекала, що будуть стандартні розмови з представниками спецслужб", - підкреслив нардеп.

За словами парламентарія, опозиція вирішить, що далі робити, після завершення засідання ТСК.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+94
это не подлость это еврейская трусливость эти собаки даже не понимают как еще ближе к их горлу подвинулась табуретка веревка и кусок мыла сученный в..ки подонки и мрази обрезанная шобла Слуг Вовы придурковатого таки доиграется в конченных "пед..ов" это слово станет синонимом Слуг и Зеленского...
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10.09.2021 15:20
+67
Да перестаньте их уже называть слугами народа. Марадеры, крысы, стервятники, хапуги, как угодно, только не слуги.
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10.09.2021 15:15
+66
"Слуги" дуже близькі до того, щоб їх вигнання було значно гучнішим і боліснішим, ніж вигнання яника.
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10.09.2021 15:22
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Хай чекають ефекту Стрейзанд
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10.09.2021 15:55 Відповісти
Тут такое дело - секретное, понимаш! Как бы чего не вытекло.
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10.09.2021 16:01 Відповісти
Засцали
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10.09.2021 16:03 Відповісти
Зелені потвори при владі , цілеспрямовано знищують Украіну , так як вони прийшли не працювати на ії благо ,
а тільки збагатитися !!
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10.09.2021 16:04 Відповісти
У владу вони не прийшли. Їх привели у владу виборці, які добре бачили, що вони купують. І виборці в повній мірі несуть відповідальність за дії обраної ними влади.
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10.09.2021 16:43 Відповісти
Зря вы так на мудрийнарит гоните, они реально большинство неграмотные или малограмотные
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10.09.2021 17:08 Відповісти
Причому тут команда єврея Зеленсього, набрана у підворітні, до ,,мудрийнарит"?
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10.09.2021 20:53 Відповісти
.... і знищити Україну як державу.
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10.09.2021 16:51 Відповісти
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4658
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10.09.2021 16:12 Відповісти
"На сегодняшнем заседании Верховная Рада провалила постановление о создании Временной следственной комиссии (ТСК) по расследованию дела ЧВК Вагнера. Однако она поддержала постановление №5243 о создании ТСК для расследовании возможных преступлений чиновников, которая, как утверждал ее инициатор, займется и вагнергейтом, и "пленками Суркова-Медведчука". В состав созданной ТСК войдут восемь депутатов Слуги народа, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич, по депутату от групп Доверие и За будущее.
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10.09.2021 16:32 Відповісти
Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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10.09.2021 16:52 Відповісти
Хто це буде робити, 73%?
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10.09.2021 20:55 Відповісти
80% от тех 73% после просмотра содержимого холодильника, который использовался в качестве отопления квартиры для поддержания в ней режима хотя бы +4 градуса, т.к. единственное, чего не отключать за долги это электронергия с 17.00 до 23.00. Сами понимаете - смотреть видосики без телевизора практически невозможно, а в кинотеатр всех лохов не вместишь...
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11.09.2021 07:36 Відповісти
Выпустили девулю-свиристелку ,болтает без умолку, все про то, как они изучали ,где первым сообщили про измену....По теме полное дерьмо!
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10.09.2021 17:48 Відповісти
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6694
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10.09.2021 18:11 Відповісти
млять, это вообще млять что тварится у этой сраной квартальной ...здоты на Гругевского?
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10.09.2021 18:14 Відповісти
Який сенс? Рішення не матиме жодної легітимності... Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3144
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10.09.2021 18:26 Відповісти
який поп такий і приход, мерзота рулить
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10.09.2021 18:43 Відповісти
шота всё это начинает напоминать NSDAP и 1933...................
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10.09.2021 18:49 Відповісти
скоріше Більшовиків і 1917
Тим більше і морди схожі...
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11.09.2021 09:22 Відповісти
Главное, дотянуть до следующих выборов, и всю эту шваль зелёную выкинут на помойку.
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10.09.2021 20:07 Відповісти
А чого тягнути нехай йдуть брехуни під три чорти
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10.09.2021 20:10 Відповісти
І вони знову мають шанс бути обраними: 31% + адмінресурс + гроші, які для дебілів не пахнуть.
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10.09.2021 20:58 Відповісти
В России яблочники и либерало-интыллектуалы тоже так думали про первый срок Путина! У нас надежда только на то, что голод - не тетка Зеленского и у Путина не хватит лишних денег на эту кампашку
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5312
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11.09.2021 07:51 Відповісти
у путіна може не вистачити грошей тільки на власних рабів. На коррупцію в інших країнах гроші у нього знайдуться зівжди
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11.09.2021 09:23 Відповісти
Зеленский уху ел? Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5493
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10.09.2021 20:08 Відповісти
Фарс, брехуни послухали брехунів та розійшлися.
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10.09.2021 20:49 Відповісти
...а нахіба було відкликати своїх нардепів із цієї ТСК? Аби тепер волати, що вас не пускають? Або труси вдягніть, або хрестик зніміть... Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1075
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10.09.2021 21:40 Відповісти
Нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев" так как они не выучили методичку Ермака по этому делу
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10.09.2021 21:55 Відповісти
А разве так можно?
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10.09.2021 22:16 Відповісти
Такими діями вони ще більше затягують петлі на своїх шиях
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10.09.2021 22:50 Відповісти
ЗЕленая хунта уже ни с кем не считается. Такой наглости с 2013 не было
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11.09.2021 01:41 Відповісти
При "новам ліце" і "найвеличнішому" Зе почалось таке, шо на голову не налазить.
Такого навіть при реально найгіршому (до виборів 2019 року) Янеку не було.
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2430

Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3699
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11.09.2021 08:08 Відповісти
Очевидно, на Банковій від розслідування справи вагнерівців просто палає.

Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8062
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11.09.2021 08:10 Відповісти
опа горит - закончат хуже рыгов
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11.09.2021 09:23 Відповісти
На воре шапка никогда не горит... Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7991гражданин Жеглов и вор не должен сидеть в тюрьме...
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11.09.2021 10:16 Відповісти
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7954
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11.09.2021 10:18 Відповісти
Шобла отчаянно пытается выгородить дурачка. А потом этот клоун вопрошает в небо, почему мы не в НАТО.
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11.09.2021 14:32 Відповісти
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