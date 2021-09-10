УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13485 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 272 15
ВР (11730) Юрчишин (122) ДБР (2563) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291) Офіс Генпрокурора (2351)

Нардеп Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на "слугу народу" Тищенка через напад на Лероса. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на

У ДБР і Офіс Генпрокурора подали заяву про можливий злочин, скоєний нардепом "Слуги народу" Миколою Тищенком у зв'язку з його нападом на іншого нардепа Гео Лероса під час виступу останнього з трибуни Верховної Ради щодо справи "вагнерівців".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Подав у Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора заяву про злочин, вчинений народним депутатом України Миколою Тищенком", - заявив він.

"9 вересня Тищенко М.М. напав на Гео Лероса під час його виступу за трибуною сесійного залу Верховної Ради України, виштовхнув Лерроса Г .Б. за межі трибуни, чим припинив його виступ як народного депутата України та перешкодив здійсненню ним своїх повноважень. Які йому надав народу України як депутату. На мою думку, в діях Миколи Тищенка вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 346 Кримінального кодексу України, – вчинення насильницьких дій у зв’язку із державною діяльністю народного депутата України, та частиною першою статті 351 Кримінального кодексу України – створення штучних перешкод у роботі народного депутата України. Щодо статті 346, то такі дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, а щодо 351 - штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років", - пояснив Юрчишин.

Також читайте: Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався

"Український парламент – це місце для дискусій та представництва інтересів громадян України, а не для застосування насильства та знущання над парламентськими процедурами. Тепер Тищенком має зайнятися ДБР. Це за умови, звісно, що пані Генпрокурорка буде справді незалежна, а не покриватиме своїх колишніх однопартійців. Але навіть при її бездіяльності чи протидії - строки за цими статтями достатні, щоб добитися справедливості. Йдуть постійні декларації про незалежність правоохоронних органів від виконавчої влади. Що ж – тепер з’явився шанс це довести", - резюмував нардеп.

Нардеп Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на слугу народу Тищенка через напад на Лероса 01
Нардеп Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на слугу народу Тищенка через напад на Лероса 02
Нардеп Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на слугу народу Тищенка через напад на Лероса 03
Нардеп Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на слугу народу Тищенка через напад на Лероса 04

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
склад злочину є,дбр повинно без заяв відкрити справу по ФАКТУ скоєння злочину
показати весь коментар
10.09.2021 16:26
+7
колька каклета ,интеллигент в 28 поколении не стерпел грязных слов Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на "слугу народу" Тищенка через напад на Лероса - Цензор.НЕТ 8360
показати весь коментар
10.09.2021 16:32
+6



Кудрин Алексей Леонидович

@566578lenya

·5 ч

Николай Никооаевич Тищенко на д/рождения своей жены, на вопрос, -не стыдно так гулять в локдаун?, ответил "... мне похер на мнение терпил и лохов..." Лохи и терпилы это простой народ Украины. Друзья у
@ZelenskyyUa
великолепные.
показати весь коментар
10.09.2021 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дел нет. Одни потасовки.Корми их....
показати весь коментар
10.09.2021 15:57 Відповісти
Лерос сам должен подавать...при чем тут Юрчишин?
показати весь коментар
10.09.2021 16:01 Відповісти
склад злочину є,дбр повинно без заяв відкрити справу по ФАКТУ скоєння злочину
показати весь коментар
10.09.2021 16:26 Відповісти
так правильно, або сама правоохоронча установа або постраждалий, а не якийсь лєвий сєрдоболєц. я лише сподіваюся, що Лерос готує заяву. не така скороспєлка, як Юрчишин.
показати весь коментар
10.09.2021 17:22 Відповісти
Хуже не будет , пусть все подают на Зеублюдков ! Гниды идут дорожкой ***** -путлерастовича !
показати весь коментар
10.09.2021 17:47 Відповісти
в цьому випадку заяву може написати любий громадянин(виборець)України
показати весь коментар
10.09.2021 19:29 Відповісти
Голос Сороса нашептывает о недопустимости инквизиции в отношении представителей светоносной половой ориентации.
показати весь коментар
10.09.2021 16:07 Відповісти



Кудрин Алексей Леонидович

@566578lenya

·5 ч

Николай Никооаевич Тищенко на д/рождения своей жены, на вопрос, -не стыдно так гулять в локдаун?, ответил "... мне похер на мнение терпил и лохов..." Лохи и терпилы это простой народ Украины. Друзья у
@ZelenskyyUa
великолепные.
показати весь коментар
10.09.2021 16:18 Відповісти
колька каклета ,интеллигент в 28 поколении не стерпел грязных слов Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на "слугу народу" Тищенка через напад на Лероса - Цензор.НЕТ 8360
показати весь коментар
10.09.2021 16:32 Відповісти
Как то не даже спортивно...
нападать, имея преимущество минимум в 2 весовые категории
испанский стыд
показати весь коментар
10.09.2021 17:01 Відповісти
Бандит, котрий через церковні обряди на кна камеру погрожує Лєросу , у вас викликає надію на порядність спортсмена?
показати весь коментар
10.09.2021 17:30 Відповісти
ЗеПОЗОР парламентаризма. Мышца против Ума.
показати весь коментар
10.09.2021 20:36 Відповісти
Очень правильно, молодец
показати весь коментар
11.09.2021 14:35 Відповісти
 
 