УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13485 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Силовики
2 285 8
наркотики (1349) Правоохоронні органи (2660) Чернігів (584) військовослужбовці (3944) Військова прокуратура (700)

Затримано військовослужбовця, який торгував зі спільником наркотиками в Чернігові, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці затримали під час збуту психотропних речовин військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в Чернігові, і цивільну особу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Затримано військовослужбовця, який торгував зі спільником наркотиками в Чернігові, - прокуратура 01

Негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зловмисники в червні - вересні 2021 року неодноразово робили виготовлення і подальший збут серед військовослужбовців і цивільних осіб психотропної речовини - амфетаміну у військовому містечку с. Гончарівське та м.Чернігові.

Зокрема 17.06.2021 і 09.09.2021 головний сержант зі співучасником збув по 10 гр. амфетаміну, отримавши за це 6 тис. грн.

Затримано військовослужбовця, який торгував зі спільником наркотиками в Чернігові, - прокуратура 02

Відразу після другої передачі психотропної речовини обидва зловмисники були затримані. У ході особистого обшуку та обшуку автомобіля військовослужбовця виявлені інші психотропні речовини, точна кількість і тип яких встановлюється.
Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання цивільної особи також виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини, прилади вимірювання ваги і фасування.

Затримано військовослужбовця, який торгував зі спільником наркотиками в Чернігові, - прокуратура 03
Затримано військовослужбовця, який торгував зі спільником наркотиками в Чернігові, - прокуратура 04

Обом затриманим готується повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу. Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
контроктник нароктики продавал не понарошку... Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником нароктиками в Чернигове, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6259
показати весь коментар
10.09.2021 16:12 Відповісти
Чем торговал?! "нароктиками"? )))
показати весь коментар
10.09.2021 16:12 Відповісти
Ну и сколько горе-военных в данной части употребляют наркоту? Хотелось бы услышать от компетентных органов. А потом под кайфом разборки с ранениями и гибелью и всё это "счастье" за деньги налогоплатильщиков?
показати весь коментар
10.09.2021 16:14 Відповісти
Герб Украины с фоток этой новости бы убрать не помешало бы.
показати весь коментар
10.09.2021 16:14 Відповісти
Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником нароктиками в Чернигове, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7061
показати весь коментар
10.09.2021 16:15 Відповісти
заставить этих ублюдков всё употребить самим,это отобьёт охоту заниматься такой хренью...
показати весь коментар
10.09.2021 16:56 Відповісти
смешал муку сахар и доместос и можно торговать )
показати весь коментар
10.09.2021 19:33 Відповісти
 
 