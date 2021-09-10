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Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Танки Т-72Б3 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання в Ростовській області на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів".

Відповідні фото опубліковані в телеграм-каналі "Военный осведомитель", інформує Цензор.НЕТ.

Така конструкція на башті танка має забезпечувати захист від ураження зверху ракетами ПТРК "Джавелін", які є на озброєнні ЗСУ.

Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені козирком від Джавелінів 01
Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені козирком від Джавелінів 02

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Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені козирком від Джавелінів 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+84
это сушилка для кацапских обосранных трусов?
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10.09.2021 17:03
+70
Шутейки шутейками, но клиент упорно и последовательно готовится с нами воевать, отрицая это на словах. Поэтому и ответ должен быть соответствующий, а не присущая нам иногда тотальная демагогия, типа "никогда не построенных" мостов и газопроводов
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10.09.2021 17:06
+63
Это не для защиты от Джавелинов, а для САМОУСПОКОЕНИЯ ЭКИПАЖА, ибо в ином случае экипаж придётся усаживать в танк под конвоем и заваривать люк.
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10.09.2021 17:06
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Теплонаведение - там главный конёк Джавелина. А врыв над башней - это поправка по фотосилуэту в последнюю секунду. Понятно, что эту поправку можно отменить, и ракета взорвётся над моторным отсеком.
Но, танк себя выдаст ещё раньше где-нибудь, проезжая за холмом.
Всё-таки надо вспоминать, к чему стремилась танковая школа 20-го века - сделать танки приземистыми.
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11.09.2021 00:17 Відповісти
Козырек не от джавелинов, а чтоб экипаж быстро из танка не выбрался Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів" - Цензор.НЕТ 4108
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11.09.2021 01:15 Відповісти
шо то мне эта муйня напомнила как мои внуки играются, руками над головой крышу делают и кричат "я в домике" значит их трогать нельзя! Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів" - Цензор.НЕТ 7631
Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів" - Цензор.НЕТ 1000 Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів" - Цензор.НЕТ 7066
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11.09.2021 08:15 Відповісти
Нужно зонтик на одной ноге делать, что бы пулемет на крыше имел круговое вращение. Рукожопы.
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11.09.2021 08:16 Відповісти
Конечно, американцы не позволят их использовать на Донбассе, но все равно приятно, что боятся.
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11.09.2021 08:49 Відповісти
То гриль для піджарки бурята
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11.09.2021 08:50 Відповісти
Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів" - Цензор.НЕТ 6140 Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів" - Цензор.НЕТ 5213Козырек Козырек,какой кошелек? нет у вас методов против Кости Сапрыкина граждданин Жеглов
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11.09.2021 10:14 Відповісти
А чё, норм конструкция для сушки обосранных портков бурятов
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11.09.2021 13:09 Відповісти
А ещё путенские танки оборудованы урнами для трупного праха сгоревших в танке лаптей.
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11.09.2021 13:17 Відповісти
Готовятся оборонять Кубань от украинских захватчиков
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11.09.2021 14:40 Відповісти
вяликие, а писаются от джа Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів" - Цензор.НЕТ 5141
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11.09.2021 15:51 Відповісти
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