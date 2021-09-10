ОАСК відкрив два провадження про анулювання ліцензій каналів "НАШ" і "Максі ТВ"
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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив два провадження за позовом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензій каналів "Наш" і "Максі ТВ" (юридичні особи ТОВ "Наш 365" і ТОВ "Наша Прага").
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа, про це заявив член Нацради Максим Онопрієнко.
Стосовно каналу "Наш" провадження відкриті в справі за рішеннями Нацради від 19 серпня, яким регулятор визнав, що канал порушив закон "Про телебачення і радіомовлення", наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі , і неусунення попередніх порушень. Провадження за рішенням від 2 вересня ще не відкрито.
Щодо "Максі ТВ" провадження відкрито за рішенням від 11 березня, яке регулятор прийняв, коли визнав "факт відмови ліцензіата в проведенні перевірки".
Обидва провадження є "спрощеними", тобто будуть розглядатися без виклику сторін.
"Оскільки це спрощене, без виклику, засідань не буде, це спеціальна процедура. Не буде певної дати. Ми дізнаємося результати розгляду. Подаємо докази і документи паралельно, якщо в цьому є необхідність", - розповів Онопрієнко.
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и помни -
хуже - не будет !
,,Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать,, .
Процесс пошел, оставят телеканалы 1+1, Интер ... напоминает ликвидация телеканалов у олигархов (активисты радовались), Президентом России Путиным, в результате чего получили авторитарный режим (активисты , кто не успел уехать, арестованы).
Увы, закон об ,.олигархах,, - это ликвидация свободных СМИ, даже одиозный Гордон возмутился, по этому закону, он олигарх и может лишиться своего сайта и заработка.