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ОАСК відкрив два провадження про анулювання ліцензій каналів "НАШ" і "Максі ТВ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОАСК відкрив два провадження про анулювання ліцензій каналів

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив два провадження за позовом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензій каналів "Наш" і "Максі ТВ" (юридичні особи ТОВ "Наш 365" і ТОВ "Наша Прага").

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа, про це заявив член Нацради Максим Онопрієнко.

Стосовно каналу "Наш" провадження відкриті в справі за рішеннями Нацради від 19 серпня, яким регулятор визнав, що канал порушив закон "Про телебачення і радіомовлення", наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі , і неусунення попередніх порушень. Провадження за рішенням від 2 вересня ще не відкрито.

Щодо "Максі ТВ" провадження відкрито за рішенням від 11 березня, яке регулятор прийняв, коли визнав "факт відмови ліцензіата в проведенні перевірки".

Обидва провадження є "спрощеними", тобто будуть розглядатися без виклику сторін.

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"Оскільки це спрощене, без виклику, засідань не буде, це спеціальна процедура. Не буде певної дати. Ми дізнаємося результати розгляду. Подаємо докази і документи паралельно, якщо в цьому є необхідність", - розповів Онопрієнко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
давно пора глушить эти помойки....а хозяина арестовать за сепаратизм... распатякался он давно уже и очень давно...и вольно себя чувствует...
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10.09.2021 17:29
+8
ОАСК? Тогда без шансов. Подонок мураев с подручными ещё долго будет лить грязь на Украину с экрана.
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10.09.2021 17:28
+4
Вовчий ОАСК? Закінчиться пшиком.
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10.09.2021 17:56
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ОАСК? Тогда без шансов. Подонок мураев с подручными ещё долго будет лить грязь на Украину с экрана.
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10.09.2021 17:28 Відповісти
Щойно на кухні включив телевізор, включився він на телеканалі Україна 24. І що я бачу? Сидить стєпанєць з полуєвим (яких щойно забрав ахмєтка з т/к Наш) і беруть інтерв'ю у цієї гниди. Як тільки вони появились на Україна 24 зразу завоняло мертвечиною. Діло мертвечини живе хоч і телеканали його закрили.
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10.09.2021 18:30 Відповісти
давно пора глушить эти помойки....а хозяина арестовать за сепаратизм... распатякался он давно уже и очень давно...и вольно себя чувствует...
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10.09.2021 17:29 Відповісти
Ну наконец-то хоть что-то приятное от слуг. Это 2 пятерки. Если еще и мураев копыта двинет вместе с мертветчуком то вообще праздник будет
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10.09.2021 17:38 Відповісти
Самий большой праздник буде,коли по ТБ будуть показувати лишень ролики нашого зеленого недомірка...
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10.09.2021 17:55 Відповісти
Вовчий ОАСК? Закінчиться пшиком.
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10.09.2021 17:56 Відповісти
дави гнид Зеля , дави !
и помни -
хуже - не будет !
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10.09.2021 18:17 Відповісти
ОАСК відкрив два провадження про анулювання ліцензій каналів "НАШ" і "Максі ТВ" - Цензор.НЕТ 4194
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10.09.2021 18:30 Відповісти
Радость ,отморозков, о закрытии телеканалов , напоминает мнение немецкого пастора Мартина Нимёллера, когда он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам.

,,Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать,, .

Процесс пошел, оставят телеканалы 1+1, Интер ... напоминает ликвидация телеканалов у олигархов (активисты радовались), Президентом России Путиным, в результате чего получили авторитарный режим (активисты , кто не успел уехать, арестованы).
Увы, закон об ,.олигархах,, - это ликвидация свободных СМИ, даже одиозный Гордон возмутился, по этому закону, он олигарх и может лишиться своего сайта и заработка.
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10.09.2021 18:37 Відповісти
...что такое "Президент России Путин"(с)? Как ты почтительно, однако, отзываешься про ***** всея эрэфии... ОАСК відкрив два провадження про анулювання ліцензій каналів "НАШ" і "Максі ТВ" - Цензор.НЕТ 5448
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10.09.2021 18:51 Відповісти
За цією логікою, євреї - це суспільна організація.
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10.09.2021 18:54 Відповісти
Этот вопрос, к пастору Мартину Нимёллеру ...
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10.09.2021 19:03 Відповісти
Мене обурює коли,я чую як журналізди Мураєва на його каналі"наш" вимагають у запрошенних гостей в студіі зустрічі з путіним.А парнушниця Пичек сама агресивна з всієї журналіздської піздо@ратіі. І це відбувається в країні в якій йде війна 8рік?
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11.09.2021 10:09 Відповісти
 
 