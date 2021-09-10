ОАСК відкрив два провадження про анулювання ліцензій каналів "НАШ" і "Максі ТВ"

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив два провадження за позовом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензій каналів "Наш" і "Максі ТВ" (юридичні особи ТОВ "Наш 365" і ТОВ "Наша Прага").

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа, про це заявив член Нацради Максим Онопрієнко.

Стосовно каналу "Наш" провадження відкриті в справі за рішеннями Нацради від 19 серпня, яким регулятор визнав, що канал порушив закон "Про телебачення і радіомовлення", наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі , і неусунення попередніх порушень. Провадження за рішенням від 2 вересня ще не відкрито.

Щодо "Максі ТВ" провадження відкрито за рішенням від 11 березня, яке регулятор прийняв, коли визнав "факт відмови ліцензіата в проведенні перевірки".

Обидва провадження є "спрощеними", тобто будуть розглядатися без виклику сторін.

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"Оскільки це спрощене, без виклику, засідань не буде, це спеціальна процедура. Не буде певної дати. Ми дізнаємося результати розгляду. Подаємо докази і документи паралельно, якщо в цьому є необхідність", - розповів Онопрієнко.