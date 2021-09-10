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Від початку доби війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовані два прольоти ворожих безпілотників, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовані два прольоти ворожих безпілотників, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку доби один раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Також двічі був зафіксований проліт безпілотників військ РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі населеного пункту Попасна окупанти вели прицільний вогонь по позиціях українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських вояків немає.

Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території, передали на знищення 135 вибухонебезпечних предметів і повністю відновили 10 пошкоджених будинків.

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Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских воинов нет. Ничего теперь будут потери раз не сбили
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10.09.2021 17:34 Відповісти
Их уже даже не глушат радио помехами, судя по сообщению.
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10.09.2021 17:44 Відповісти
а сбивать не пробовали
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10.09.2021 18:26 Відповісти
Потрібно,щоб втрати були у кацапні!Щоб нікому було запускати безпілотники.
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10.09.2021 17:42 Відповісти
Зеленые кремлевские крысы и средства РЭБ отвели?
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10.09.2021 17:51 Відповісти
А вот это уже халатность, почему эти Орланы летают над территорией Украины вопреки законам физики, они же явно тяжелее воздуха?
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10.09.2021 18:21 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

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@Semoriil
и
@newsua_one

Ракетний комплекс «Вільха»: Конвеєр працює для Арабських Еміратів+Кувейт. ЗСУ високоточні ракети "Вільха" непотрібні - Хомчак..









Boris Borisenko

@BorisenkoBoris


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10.09.2021 20:42 Відповісти
По Орланам ..... Ну це пздць. Останнім часом по головам ходять, судячи з новин. Комусь за це кропиви в штани треба напхати.
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10.09.2021 21:07 Відповісти
 
 