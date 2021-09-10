Від початку доби війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовані два прольоти ворожих безпілотників, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку доби один раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Також двічі був зафіксований проліт безпілотників військ РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі населеного пункту Попасна окупанти вели прицільний вогонь по позиціях українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських вояків немає.

Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території, передали на знищення 135 вибухонебезпечних предметів і повністю відновили 10 пошкоджених будинків.

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