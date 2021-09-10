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За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років засуджений агент ФСБ РФ, який збирав розвіддані на Житомирщині

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За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років засуджений агент ФСБ РФ, який збирав розвіддані на Житомирщині

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області засудив до 8 років позбавлення волі агента ФСБ РФ, затриманого співробітниками контррозвідки СБУ в квітні цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Засуджений визнав факт співпраці з ФСБ РФ і дав свідчення, що підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

За даними попереднього розслідування, 22-річний житель Житомирської області був завербований іноземною спецслужбою і здійснював збір розвідувальних даних про військові частини регіону.

За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років засуджений агент ФСБ РФ, який збирав розвіддані на Житомирщині 01

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Зокрема, виконуючи доручення російських кураторів, зловмисник:

  • проводив відеозйомку об'єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ на території Житомирської області;
  • підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця розташування контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.

Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО. Зокрема, йдеться про місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їхній персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо.

Зазначають, що з моменту затримання і досі зловмисник постійно перебував під вартою.

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Мелкая рыбешка !🤢🤡💩Зед'ерьмаков брать надо ! Сорваны все спецоперации, отдан Цемах …………
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10.09.2021 18:22 Відповісти
Столько дают за несколько мешков украденной картошки, видимо опять работа самого гуманного суда в мире.
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10.09.2021 18:24 Відповісти
Все равно Зеля обменяет его потом на какого-нибудь бедалагу, который сам добровольно поперся в мордор или остался рабом на оккупированных территория, а потом вляпался в историю!
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10.09.2021 18:26 Відповісти
В Чехії 20 років сепарам дають, але ті чехів не вбивають. Да здравствует самый гуманный суд Украины !
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10.09.2021 18:31 Відповісти
В разведывательно-подрывной деятельности против Украины состава преступления нет, а то, что об этом узнали РФ и РБ, нужно расследовать, - "слуга народа" Безуглая
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10.09.2021 18:47 Відповісти
Пилять! и большие сроки получили Торнадовцы!!! Все, что нужно знать об этой власти и наших т.н. судьях! *****, всех сносить!
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10.09.2021 22:23 Відповісти
 
 