За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років засуджений агент ФСБ РФ, який збирав розвіддані на Житомирщині

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області засудив до 8 років позбавлення волі агента ФСБ РФ, затриманого співробітниками контррозвідки СБУ в квітні цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Засуджений визнав факт співпраці з ФСБ РФ і дав свідчення, що підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

За даними попереднього розслідування, 22-річний житель Житомирської області був завербований іноземною спецслужбою і здійснював збір розвідувальних даних про військові частини регіону.

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Зокрема, виконуючи доручення російських кураторів, зловмисник:

проводив відеозйомку об'єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ на території Житомирської області;

підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця розташування контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.

Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО. Зокрема, йдеться про місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їхній персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо.

Зазначають, що з моменту затримання і досі зловмисник постійно перебував під вартою.

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