У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Тимчасова слідча комісія у справі "вагнерівців" продовжує засідати. Зради в зриві спецоперації її члени не бачать, а те, як інформація потрапила до Мінська і Москви, повинні розслідувати силовики.
Про це журналістам на брифінгу повідомила голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, остаточні висновки комісія ще не зробила. Але, згідно з попередніми висновками, злочину не було.
"Ми дуже деталізовано ознайомлюємося з датами, прізвищами, відповідальними, з тими, хто був задіяний у тих чи інших заходах, хто з них залишається працювати у відомствах, хто був звільнений. Ми не бачимо там складу злочину щодо безпосередньо зриву, скасування (спецоперації. - ред.). А що стосується того, що про це стало відомо як білоруським спецслужбам, так і РФ, - ТСК звернеться до правоохоронних органів, щоб розслідування в цьому напрямку було активізовано", - сказала Безугла.
Будь ласка, зачекайте...
Сколько этот балаган еще будет длится???
Сметуны, ау...
І почне цей процес Ґ+Ґ , мосійчук- скабеєва , чорти би іх побрали разом із наркошою 🤣
2. Глава ВСК "слуга народа" Безуглая заявляет, что необходимо расследовать, каким образом информация о вагнеровцах попала в Рашку и Беларусь.
В принципе, это всё, что нужно знать об уровне профессионализме и интелектуальности "зеленої влади". Это яркий пример отрицательной селекции, увы...
.Вони почули натяк з-за океану.
Ще вчора писали в реплаях зелефани,що все це казки.
А тепер виявляється,що Зе таки зрадив, він злив суперамбітну спецоперацію наших спецслужб ворогу.
А це зрада., але зенаркоша , на мій погляд, так і не зрозумів , що він натворив , можливо , помиляюсь😏