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ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (207)

У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У зриві спецоперації з

Тимчасова слідча комісія у справі "вагнерівців" продовжує засідати. Зради в зриві спецоперації її члени не бачать, а те, як інформація потрапила до Мінська і Москви, повинні розслідувати силовики.

Про це журналістам на брифінгу повідомила голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, остаточні висновки комісія ще не зробила. Але, згідно з попередніми висновками, злочину не було.

"Ми дуже деталізовано ознайомлюємося з датами, прізвищами, відповідальними, з тими, хто був задіяний у тих чи інших заходах, хто з них залишається працювати у відомствах, хто був звільнений. Ми не бачимо там складу злочину щодо безпосередньо зриву, скасування (спецоперації. - ред.). А що стосується того, що про це стало відомо як білоруським спецслужбам, так і РФ, - ТСК звернеться до правоохоронних органів, щоб розслідування в цьому напрямку було активізовано", - сказала Безугла.

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Топ коментарі
+61
Зеленые работают на своего изберателя- лохов и слабоумных, будут нести любую пургу, нарид все схавает.
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10.09.2021 18:36
+56
Срыв операции - не преступление. А вообще это зеленский все рассказал лукашенко
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10.09.2021 18:35
+52
в срыве операции состава преступления нет ??????
пффф... а если поискать????
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10.09.2021 18:35
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Эта баба похожа на результат инцеста. Но сегодня на патриотичном цензоре ТРИ новости о её высерах. Зачем?
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10.09.2021 21:22 Відповісти
Звиздец У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 7970
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10.09.2021 21:30 Відповісти
А що вони заспівають якщо появляться "голоса" в записах белінгкет...? Геть з дуба впали, ті ж вже художній фільм зняти обіцяють , то напевно ж мають матеріал...?
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11.09.2021 00:39 Відповісти
в голове у безуглой - мозга нет, а если остатки и остались - то это надо расследовать.....
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10.09.2021 21:52 Відповісти
В уголках её черепа ещё могли бы задержаться остатки мозга, но она же Бнзуглая
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11.09.2021 07:03 Відповісти
мамзєль... нєзнаніє закона нє асваждаєть ат атвєткі. Суд благародний атміріть івам, івам і намь...... удачі мадамс.
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10.09.2021 21:54 Відповісти
Что можно было ожидать, если эту комиссию возглавила " слуга". Понятно,что она всеми силами будет стараться отмазать зеленую верхушку.
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10.09.2021 21:57 Відповісти
А с каких это пор терапевт Марьяна безмозглая заменят собой суд и решает есть состав преступления или нет????
Сколько этот балаган еще будет длится???
Сметуны, ау...
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10.09.2021 22:05 Відповісти
З неї такий і терапевт, як слідча продажна.
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11.09.2021 08:41 Відповісти
Ну и вот. Опять все безвинны аки младенцы. Опять на ЗЕ! и его слуг нагло наговаривают. А "вагнеровцы" сами себя заложили
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10.09.2021 22:12 Відповісти
На редкость умная дамочка. До дрожи в коленях. Если еще спаровать ее с мадам Верещук, такая гремучая смесь получится, что ой-ой-ой!
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10.09.2021 22:49 Відповісти
А что такое? Где рашотролли? Где подоляковские шавки? Так не интересно что-ли. Где эти зелепатриоты, уставшие от войны?
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10.09.2021 23:19 Відповісти
Невдовзі ми всі станем свідками того як ТВ помийки алігархав, будуть відбілювать чесне ім'я вовіка 😀
І почне цей процес Ґ+Ґ , мосійчук- скабеєва , чорти би іх побрали разом із наркошою 🤣
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10.09.2021 23:43 Відповісти
То й на шо натяк , досроковим не бути? У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 5377
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11.09.2021 09:57 Відповісти
т
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11.09.2021 09:58 Відповісти
гениальная шутка У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 3351
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11.09.2021 01:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1RzR7uQPfqQ&list=TLPQMTAwOTIwMjFfD3UPbKUJGg&index=9
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11.09.2021 01:14 Відповісти
Все верно) Нужно смотреть не на то что говорят, а на то что пытаются спрятать)
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11.09.2021 07:18 Відповісти
Нет состава преступления?? Зато в словах - "а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково" есть угроза государственному деятелю! Только вопрос возникает , что єтот деятель вообще то делает?
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11.09.2021 02:06 Відповісти
ахеревшая дебильная ****
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11.09.2021 05:21 Відповісти
... лучше разбираеться в электрике У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 2691
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11.09.2021 06:17 Відповісти
Зеленский и Ермак государственные изменники! Без срока давности.
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11.09.2021 07:26 Відповісти
1. Президент Янелох в интервью Мосейчучке прямо говорит, что он позвонил Луке и рассказал о вагнеровцах.
2. Глава ВСК "слуга народа" Безуглая заявляет, что необходимо расследовать, каким образом информация о вагнеровцах попала в Рашку и Беларусь.
В принципе, это всё, что нужно знать об уровне профессионализме и интелектуальности "зеленої влади". Это яркий пример отрицательной селекции, увы...
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11.09.2021 07:44 Відповісти
Справді, що вони несуть, якесь розслідування, шукають якогось агента, копирсаються в якихось свідках -- і це усе після того, як президент громогласно на каналі ТБ заявив, що САМ особисто подзвонив президенту Білорусі Лукашенко про операцію "вагнерівців", яка на останній стадії завершення, щоб врятувати злочинців від арешту і відповідальності за злочини міжнародного масштабу.
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11.09.2021 08:53 Відповісти
Тільки позвонив він, коли їх вже арештували. І це було відомо одразу. То де твій інтелект подівся?
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12.09.2021 12:34 Відповісти
невиноватаяЯЯЯЯЯЯ!!!
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11.09.2021 07:49 Відповісти
Хто би сумнівався! Друга справа, якби це розслідування проводила парламентська опозиція, як це і мало би і бути, то і результат був би зовсім іншим. Були би і винні і був би склад злочину. А так, не смішить людей! Хоча, «Квартал» він і є «Квартал».
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11.09.2021 09:33 Відповісти
Через 2 дні після публікації CNN, слуги так,легенько,призналися,що була спецоперація
.Вони почули натяк з-за океану.
Ще вчора писали в реплаях зелефани,що все це казки.
А тепер виявляється,що Зе таки зрадив, він злив суперамбітну спецоперацію наших спецслужб ворогу.
А це зрада., але зенаркоша , на мій погляд, так і не зрозумів , що він натворив , можливо , помиляюсь😏
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11.09.2021 09:43 Відповісти
Мало того, Безуглая этого(шо натворил зевыскочка) не вiзьме до тями.
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11.09.2021 09:56 Відповісти
"В срыве спецоперации с "вагнеровцами" состава преступления нет, а то, что об этом узнали РФ и РБ, нужно расследовать" - из этого блеянья понятно, шо пока нет состава преступления , бо еще не начато расследование, бо если получился провал операции, значит были причины, типо узнали РФ с РБ... Вот тока состав преступления подкрадывается еще и с другой стороны - оттягивание во времени начало расследования слива инфы о вагнеровцах.
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11.09.2021 09:54 Відповісти
Государственная измена во время войны не преступление? Может еще присвоить звание Героя Украины? Посмертно
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11.09.2021 10:57 Відповісти
Те що блаЗЕнь сам зізнався до уваги не беруть. Думаю скоро ми почуємо що це Порошенко злив інформацію...
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11.09.2021 15:01 Відповісти
Ермак передал - однозначно. Зеленский его выгораживает.
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13.10.2021 21:22 Відповісти
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