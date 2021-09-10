УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10216 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
1 513 1
вакцина (3528) карантин (16095) Ляшко Віктор (1353) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Україна має в своєму розпорядженні 12 млн доз вакцини від COVID-19, поставки будуть тривати, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна має в своєму розпорядженні 12 млн доз вакцини від COVID-19, поставки будуть тривати, - Ляшко

В Україну з початку прищеплювальної кампанії ввезли вже понад 22 млн доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"В Україну з початку прищеплювальної кампанії ми привезли вже понад 22 млн доз вакцини. 10 млн доз використали, маємо 12 млн доз у залишках. Плюс до кінця року в нас розплановано чітко щотижня середу-четвер поставки додаткових вакцин. Вони будуть надходити безперебійно в Україну. Сьогодні головне, щоб було бажання приходити і вакцинуватися. Вакцина доступна і є на вибір", - розповів Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столичний підприємець виготовив близько 10 тис. фальшивих довідок про ПЛР-тестування і вакцинацію проти COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во размах! Ибрагимович отдыхает!...
показати весь коментар
10.09.2021 21:40 Відповісти
 
 