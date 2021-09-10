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Новини Політика України
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ТСК (343) розвідка (3618) СБУ (10034) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (207)

Голова ТСК Безугла: міжнародної спецоперації щодо "вагнерівців" не було. Був спецзахід ГУР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова ТСК Безугла: міжнародної спецоперації щодо

СБУ запропонувала спробувати "дістати" з Росії найманців ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі. Для цього провели спецзахід розвідки. Посадка літака з бойовиками була не основним, а додатковим сценарієм.

Про це завила журналістам голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з "вагнерівцями" в Україні не було. Але був спеціальний розвідувальний захід, що проводився в рамках постійної роботи Головного управління розвідки", - сказала Безугла.

За її словами, розвідка з 2014 року веде роботу щодо документування і збору інформації про бойовиків. У 2018-му був відкритий новий етап цієї роботи - розвідники взялися за найманців ПВК, які воюють на Донбасі на боці окупантів. У липні 2020-го року, стверджує Безугла, СБУ запропонувала спробувати "витягти" з Росії частину бойовиків. Для цього було відкрито "спеціальний захід".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла

За словами нардепа, посадка літака з "вагнерівцями" була всього лише додатковим сценарієм на цьому "спеціальному розвідувальному заході". Як основний розвиток подій цей варіант не розглядали.
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Топ коментарі
+60
та неужели?))
а помнится совсем недавно ермак, вовка-шмаркля и сами слуги урода вообще отрицали существование самой операции)

Да и спецслужбы США, Турции и Британии НЕ скрывают что были задействованы в этой операции))
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10.09.2021 19:01
+56
Что оно несёт? Совсем зеленого обкурилась?

Глава ВСК Безуглая: Международной спецоперации по "вагнеровцам" не было. Было спецмероприятие ГУР - Цензор.НЕТ 8881
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10.09.2021 19:03
+45
Повезло вагнеровцам, что есть такой лох и его друзья.
Сидят сейчас и пьют водку, а на их руках кровь сбитых в воздухе десантников Украины.
Это надо быть таким чмырём, год кричать, что не чего не было, после заявить, что было.
Создать из слуг ТСК, и заявить, что нечего не было.
Тюрьма по вам плачет **ки.
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10.09.2021 19:05
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Пруф битте.
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10.09.2021 21:24 Відповісти
На йух, битте. Возвращайся к истокам😀
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11.09.2021 09:39 Відповісти
Каплей ты был.каплей и остался.
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11.09.2021 09:43 Відповісти
Глянув на біографію Безуглої в вікіпедії - "природжений розслідувач", краще вже Юзіка призначили, хоч поржали б(
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10.09.2021 21:12 Відповісти
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , СВІДОМО ПРОВАЛИВ масштабну операцію по вангеровцях !!!! ТІЛЬКИ ПОЛІТИЧНИЙ КРЕТИН МІГ ПОРІВНЯТИ одного опозиціонера Протасевича та ДЕСЯТКИ УБИВЦЬ-вагнеровців , проти яких ведуться кримінальні справи . А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!! А беумгла виправдовує зрадника !!!
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10.09.2021 21:44 Відповісти
да засуньте ей в ротовую щель - хоть что-то!!!!!
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10.09.2021 21:53 Відповісти
Безмозгла курко, це коли ти збереш клоунів на вечірку щоб набухатись та накуритись айкосів - це буде мєропріятіє (українською захід). Коли напередодні Дня незалежності клоуни проводили саміт перших леді - це був захід (мєропріятіє). А коли спецпідрозділи силових структур розробляють план по захопленню міжнародних терористів і втілюють його на практиці - то це спецоперація. Краще б ти помовчала, то зійшла б за розумну.
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10.09.2021 22:27 Відповісти
Последствия орального секса для женщин....
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11.09.2021 08:10 Відповісти
Да, похоже пробило моск
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11.09.2021 09:40 Відповісти
Дурочка подставляется под 111ю
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11.09.2021 14:55 Відповісти
хорошо хоть не спец карнавал 95 Голова ТСК Безугла: міжнародної спецоперації щодо "вагнерівців" не було. Був спецзахід ГУР - Цензор.НЕТ 7400
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12.09.2021 10:28 Відповісти
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