Голова ТСК Безугла: міжнародної спецоперації щодо "вагнерівців" не було. Був спецзахід ГУР
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СБУ запропонувала спробувати "дістати" з Росії найманців ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі. Для цього провели спецзахід розвідки. Посадка літака з бойовиками була не основним, а додатковим сценарієм.
Про це завила журналістам голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з "вагнерівцями" в Україні не було. Але був спеціальний розвідувальний захід, що проводився в рамках постійної роботи Головного управління розвідки", - сказала Безугла.
За її словами, розвідка з 2014 року веде роботу щодо документування і збору інформації про бойовиків. У 2018-му був відкритий новий етап цієї роботи - розвідники взялися за найманців ПВК, які воюють на Донбасі на боці окупантів. У липні 2020-го року, стверджує Безугла, СБУ запропонувала спробувати "витягти" з Росії частину бойовиків. Для цього було відкрито "спеціальний захід".
За словами нардепа, посадка літака з "вагнерівцями" була всього лише додатковим сценарієм на цьому "спеціальному розвідувальному заході". Як основний розвиток подій цей варіант не розглядали.
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а помнится совсем недавно ермак, вовка-шмаркля и сами слуги урода вообще отрицали существование самой операции)
Да и спецслужбы США, Турции и Британии НЕ скрывают что были задействованы в этой операции))
Сидят сейчас и пьют водку, а на их руках кровь сбитых в воздухе десантников Украины.
Это надо быть таким чмырём, год кричать, что не чего не было, после заявить, что было.
Создать из слуг ТСК, и заявить, что нечего не было.
Тюрьма по вам плачет **ки.