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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Жителі Криму та ОРДЛО з паспортами РФ залишаються громадянами України, - омбудсмен Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жителі Криму та ОРДЛО з паспортами РФ залишаються громадянами України, - омбудсмен Денісова

Жителі Криму та окупованих районів Донбасу, які отримали російські паспорти, залишаються громадянами України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила уповноважений Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Із наших громадян, які живуть на окупованих територіях, у Криму, - понад 2 млн отримали паспорти. Там же не можна жити без цього "аусвайса" - не заплатити за комунальні послуги, дитину не відвести в школу, не отримати медичну допомогу. І ми визнаємо те, що неможливо. Але ж громадяни, які отримали цей "аусвайс", не стали громадянами Російської Федерації, вони залишилися громадянами України. Так само і в ОРДЛО.

Ми знаємо багато прикладів, як нам розповідають лікарі та вчителі: якщо вони не отримають ці паспорти, на сьогодні це понад 600 тис., якщо вони не зроблять скріни з комп'ютерів, де вони зареєструються для голосування до Держдуми, якщо вони не зроблять скріни своєї сім'ї, що вони теж зареєструвалися, - їх просто звільнять", - сказала омбудсмен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами Денісової, спеціальних пунктів під вибори відкрито 396, із них 141 у Луганській області, решта в Донецькій. "Вони консультують, зобов'язують наших громадян насамперед отримувати паспорти, а потім змушують їх голосувати. І не треба нікуди їхати, потрібно прийти і проголосувати електронно", - пояснила вона.
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Топ коментарі
+12
денисова, как ты определишь, что бежал он за российским паспортом сам и с ура.
б**ть, так и амнистию будете проводить, все наши люди, все мели на блок постах их гиркин взял в рабство и раздал силой оружие.
вы что там головой хряпнулись?
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10.09.2021 19:17
+11
а вот это - керня.. раз захотели себе паспорт рашки - пусть сидят с ним..
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10.09.2021 19:14
+6
А у нас разве уже разрешено двойное гражданство?!
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10.09.2021 19:15
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Дратуті!
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10.09.2021 19:14 Відповісти
їм треба буде платити пенсії і надати квоти абітурієнтам на безоплатне навчання і воду у пн-кримський канал...
а ще ільменіт і електроенергію, аби громадяни україни там мали роботу
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10.09.2021 19:24 Відповісти
а вот это - керня.. раз захотели себе паспорт рашки - пусть сидят с ним..
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10.09.2021 19:14 Відповісти
А у нас разве уже разрешено двойное гражданство?!
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10.09.2021 19:15 Відповісти
Оно и не запрещено - просто другое гражданство не признается
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10.09.2021 21:07 Відповісти
І пенсії їм треба платити з українського бюджету. Як кажуть: І рибку з'їли і ...
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10.09.2021 19:17 Відповісти
Приедь получи!
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10.09.2021 20:24 Відповісти
денисова, как ты определишь, что бежал он за российским паспортом сам и с ура.
б**ть, так и амнистию будете проводить, все наши люди, все мели на блок постах их гиркин взял в рабство и раздал силой оружие.
вы что там головой хряпнулись?
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10.09.2021 19:17 Відповісти
при чем вынужденное получение паспорта и амнистия?
ты что головой хряпнулся?
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10.09.2021 20:06 Відповісти
може и мне паспорт гражданина США выдадут, в отличие от гыблюдков падламаскальских?
Жители Крыма и ОРДЛО с паспортами РФ остаются гражданами Украины, – омбудсмен Денисова - Цензор.НЕТ 7173 Жители Крыма и ОРДЛО с паспортами РФ остаются гражданами Украины, – омбудсмен Денисова - Цензор.НЕТ 7634
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10.09.2021 19:18 Відповісти
Бедняжки якирный бабай, а о чем думали, когда референдили, зажить по бахатому?
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10.09.2021 19:18 Відповісти
я не понял - так у нас, что, гражданская война? а чего ж тогда на Россию наложили санкции?
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10.09.2021 20:05 Відповісти
Це так вирішила денісова, бо в неї сєпарки теж два паспорти,от тільки нема в Україні подвійного громадянства,та ще й з окупантами.
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10.09.2021 19:21 Відповісти
Денисова! Иди на буй!!! Надо различать крымчан которые получили паспорта Мордора под прессом обстоятельств и тех кто принял аусвайс с курицей с благоговейным трепетом . Хотя для зеленых дебилов никакой разницы И тех кто референдил за Рашку в 2014 году в расчете на огромные пенсии и зарплаты
Жители Крыма и ОРДЛО с паспортами РФ остаются гражданами Украины, – омбудсмен Денисова - Цензор.НЕТ 4524
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10.09.2021 19:25 Відповісти
и как ты их различишь? по размеру носа или по цвету кожи?
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10.09.2021 20:06 Відповісти
на лбу напысано - касаб
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10.09.2021 21:05 Відповісти
Так и я хочу. Паспорт Швеции. Денисова, обеспечьте мне равенство, так сказать.
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10.09.2021 19:26 Відповісти
Скажешь таким: ну это же противоречит здравому смыслу, чувству самосохранения, я не говорю о такой "мелочи", как законам Украины? Скажут:"Но это не противоречит "нашему здравому смыслу"! А их "здравый смысл" - миллионные счета в банках за холуство, предательство и за те преступления, которые мы еще не знаем, но обязательно узнаем.
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10.09.2021 19:27 Відповісти
а жители Зимбабве с паспортами Зимбабве?
как же они?
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10.09.2021 19:28 Відповісти
денісову у 95 квартал кличуть, взагалі кукушка не варить
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10.09.2021 19:42 Відповісти
Та ты шо? Ну в упор не видит ордынского паспорта, Наверное у самой такой есть. Не зоя же так печется об олигархах а не об украинцах.
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10.09.2021 19:53 Відповісти
И будет здорово когда эти граждане приедут в Украину за второй пенсией. А ещё будет занимательная история когда призванные в российскую армию проведут учебные стрельбы в сторону Песок, а после службы спокойненько приедут в Киев погулять по Хрещатику. Я фигею с этой власти.
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10.09.2021 19:57 Відповісти
непонятно мне ....а как это предатели и сепаратисты оравшие новороссия вова прийди , и убивают посей день украинцев считаются украинцами...? они жгли паспорта и флаги получили гражданство россии и они наши ..они свои...? сказала бы что некоторые из немногих там кто остался и верен своей стране дело другое.... а она за 2 миллиона....достаточно того что с донбасяо напёрли выродков детёнышей боевиков в наши узы учится... так читал не раз что им блин дали стипендию 4.500 грн и бесплатное жильё.... вот это уже капец.....я минималку пенсию получать вот только начал 1850 грн...и что...вместо того чтобы добавлять таким пенсионерам с минималкой они им дают или судьям у кого по 15 тысяч пенсия и так + лепят и им постоянно...какая не справедливость только...((
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10.09.2021 20:03 Відповісти
Простіше простого: Мешканці лугандону і Криму при перетині лінії розмежування пишуть власноруч заяву, що вони вважають себе громадянами України і вимушено отримали аусвайс окупаційний і надають скани аусвайса. Це дасть можливість в подальшому апелювати до міжнародної спільноти і вичистити колаборантів . А що не так?
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10.09.2021 20:11 Відповісти
Ще одна витерла свої брудні ноги об українське законодавство. Сама доперла порушити Закон, чи дерьмак дав команду?
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10.09.2021 20:13 Відповісти
кароче всё понятно .оплачивают счета пересични, отдыхают и гуляют отделившиеся. возможно,где -то есть подвох...Жителі Криму та ОРДЛО з паспортами РФ залишаються громадянами України, - омбудсмен Денісова - Цензор.НЕТ 3408 Жителі Криму та ОРДЛО з паспортами РФ залишаються громадянами України, - омбудсмен Денісова - Цензор.НЕТ 3233
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10.09.2021 20:31 Відповісти
Відповідати будуть за українськими законами
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10.09.2021 21:41 Відповісти
Та ті донбасівці нікому не нужні даже ху@лу.
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10.09.2021 23:20 Відповісти
Не обвиняйте других - в УКРАИНЕ закон об иммиграции и гражданстве не изменялся двадцать! лет - сами бездельники на шее народа
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11.09.2021 10:43 Відповісти
 
 