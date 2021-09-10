Команда фільму "Носоріг" провела акцію на підтримку політв'язнів на Венеціанському кінофестивалі

Члени знімальної команди "Носорога" розгорнули на Венеціанському фестивалі плакати з написом "Звільніть українських заручників Кремля".

Про це інформує Фейсбук-спільнота Prisoners Voice, передає Цензор.НЕТ.

"Коли роками перебуваєш у темній тісній камері, то неможливо переоцінити ці речі. Хочу, щоб мої співвітчизники знали, що про них пам'ятають не тільки в Україні, а й в усьому світі. Виговський, Єсипенко, брати Абдулаєви, Куку, Мустафаєв, усіх зараз не назву, їх більше сотні, і ми будемо боротися за ваше звільнення до самого моменту звільнення", - заявив колишній в'язень Кремля режисер Олег Сенцов.

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За даними Центру громадянських свобод, у Російській Федерації та окупованому Криму перебувають 127 незаконно позбавлених волі громадян України.