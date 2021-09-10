Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється

Німеччина і Франція запропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється, називаючи такі переговори "несерйозними".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова на форумі "Вся Росія - 2021".

За його словами, в умовах, що склалися, Росія не готова до зустрічі в нормандському форматі. Як причину Лавров назвав відмову України від виконання мінських домовленостей

"Коли Росію закликають провести зустріч у нормандському форматі, то російська сторона просить спочатку пояснити, як це все поєднується, тому що мінські домовленості заперечуються", - заявив міністр.

Лавров зазначив, що Німеччина і Франція запропонували провести на полях ГА ООН у Нью-Йорку зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки.

"Ми намагаємося з'ясувати, як вони ставляться до того, що творить (президент України Володимир - ред.) Зеленський і його команда, перекреслюючи можливість виконати мінські домовленості. Вони кажуть - треба зібратися і там подивитися. А це розмова несерйозна і непрофесійна", - резюмував голова МЗС Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна активізувала підготовку до нормандського саміту, - Кулеба