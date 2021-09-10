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Німеччина (4531) Лавров (1471) Франція (1970) нормандська четвірка (1523)

Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється

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Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється

Німеччина і Франція запропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється, називаючи такі переговори "несерйозними".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова на форумі "Вся Росія - 2021".

За його словами, в умовах, що склалися, Росія не готова до зустрічі в нормандському форматі. Як причину Лавров назвав відмову України від виконання мінських домовленостей

"Коли Росію закликають провести зустріч у нормандському форматі, то російська сторона просить спочатку пояснити, як це все поєднується, тому що мінські домовленості заперечуються", - заявив міністр.

Лавров зазначив, що Німеччина і Франція запропонували провести на полях ГА ООН у Нью-Йорку зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки.

"Ми намагаємося з'ясувати, як вони ставляться до того, що творить (президент України Володимир - ред.) Зеленський і його команда, перекреслюючи можливість виконати мінські домовленості. Вони кажуть - треба зібратися і там подивитися. А це розмова несерйозна і непрофесійна", - резюмував голова МЗС Росії.

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Видимо Лавров заподозрил, что на этих полях ему конкретно предложат пойти на... с украинских полей...
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10.09.2021 20:02 Відповісти
Може відключення від сфіт чи арешт коштів рос. Олігархів змінить позицію коняки і Московії загалом
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10.09.2021 20:26 Відповісти
пострадает торговля стран с агрессором , не подходит
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10.09.2021 20:56 Відповісти
серуны как всегда обосрамшись! Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 9631 ..понты опять не не проканали))), а по окончании сессии по иплу наглому еще и сапогом с разворота отгребут и на пинках из зала оон с позором выброшены будут)))... Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 264
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10.09.2021 20:37 Відповісти
Старый мерин боится полей, там его пахать заставляют...
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10.09.2021 21:19 Відповісти
 
 