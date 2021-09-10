УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10486 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
17 832 181
ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (207)

Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Безугла про

ТСК Ради бачить недоліки в організації затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це голова комісії, депутат "СН" Мар'яна Безугла завила журналістам, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, "ніхто не приймав рішення про припинення операції".

"Ми бачимо недоліки в плануванні та в роботі й досить амбітний захід, який передбачався в липні (2020 року. - ред.). Шлях реалізації цієї задумки... був, по-перше, недосконалим і, по-друге, мав певний авантюристичний характер. По-третє, піддавав Україну істотним ризикам", - сказала депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова ТСК Безугла: міжнародної спецоперації щодо "вагнерівців" не було. Був спецзахід ГУР

Безугла додала: "Наша спецслужба програла в боротьбі трьох спецслужб - Росії, Білорусі, України. Але не була спровокована на щось гірше. Це не привело до реально відчутних міжнародних наслідків, тим більше, катастрофічних, як ми спостерігали далі в ситуації з Протасевичем".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+89
Представниця «Слуги народу» поширила відверту брехню - заява пресслужби «Європейської Солідарності»*
Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.
показати весь коментар
10.09.2021 20:16
+80
Наши спецслужби зрадив гівнокомандувач!
показати весь коментар
10.09.2021 20:17
+79
Дебильная версия, состряпанная дебилами для дебилов.
показати весь коментар
10.09.2021 20:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Фишка тут в другом...ВагнерБыдло Путло прилетело самолетом в Минск...а встречали их и привезли в крутую гостинницу тремя автобусами Mersedes-Benz
показати весь коментар
10.09.2021 20:53 Відповісти
Принижувати свою спецуру, зовсім розуму лишилися? Мало того, що програли, так служби РФ та РБ скористалися нашим досвідом при затриманні своїх опозиціонерів. Протасевича маю на увазі.
показати весь коментар
10.09.2021 20:54 Відповісти
my hat off to the one who is banging this bitch, eat that shit mudryj narid 73%
показати весь коментар
10.09.2021 20:55 Відповісти
Ну и ****! Это чистое предательство народа Украины. А это не до депутат по моему при з дит и покрывает клоуна с жополизом Ермаком
показати весь коментар
10.09.2021 20:56 Відповісти
Наша спецслужба не проиграла.

Операцию слил ЗЕ!!!
показати весь коментар
10.09.2021 20:59 Відповісти
Так уж и слил.А ТСК установила что совсем ниразу не слил , а просто играл на пользу другой спецслужбы (не нашей).
показати весь коментар
11.09.2021 08:04 Відповісти
розумію твоє положення, дівча, але не співчуваю. Обрала шлях сама - в'язниця так в'язниця.
показати весь коментар
10.09.2021 20:59 Відповісти
Это ей ермак придумал историю скрытия предательства.
показати весь коментар
10.09.2021 20:59 Відповісти
Скоро у её пуделя или кота появится недвижимость на десятку миллионов гривен.
показати весь коментар
10.09.2021 21:00 Відповісти
Может не успеть и сесть в тюрьму.
показати весь коментар
11.09.2021 19:08 Відповісти
Звучит как "член в ...опу засунули - но не изнасиловали" Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 4426 Слили уроды классную спецоперацию,подставили участников а теперь спихивают вину на других...
показати весь коментар
10.09.2021 21:00 Відповісти
Гнилі відмазки. Брехня відверта. Питання було в тому: ХТО Є ЗРАДНИК?
Зеленський сам признався Але ТСК мусило б детально розслідувати і довести до відома громадян імена зрадників (також подання на арешт -без огляду на посаду)
Мабуть потрібно створити ще одну,незалежну ТСК для реального розслідування. Не робіть з людей дурнів і почніть працювати!
показати весь коментар
10.09.2021 21:01 Відповісти
она реально больная
показати весь коментар
10.09.2021 21:07 Відповісти
Шлюха, тупо зелена шлюха.
показати весь коментар
10.09.2021 21:07 Відповісти
« В-третьих, подвергал Украину существенным рискам» - спалила ЗЄлю, дурепа: спочатку назвала дві причини чому, якби, не вдалася операція, і туди ж додала можливий наслідок, від якого Шмаркля обісрався і злив операцію.
показати весь коментар
10.09.2021 21:14 Відповісти
Однако, по данным,(это что за хрень безуглая?) которые обрабатывает парламентская ВСК, прямой координации по этому вопросу у белорусских спецслужб и РФ "не предусматривалось и не было".---Спецслужба рашистская, единая со спецслужбой Белорусии все, годы диктатуры луки и куйла
показати весь коментар
10.09.2021 21:19 Відповісти
ЗеЛя/Ермак и другие мрази за все будут отвечать!подонки и предатели!
показати весь коментар
10.09.2021 21:22 Відповісти
Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 9634
показати весь коментар
10.09.2021 21:23 Відповісти
эта сосна палубная хорошо знает что киздеть-
мацкальскую методичку вызубрила
показати весь коментар
10.09.2021 21:45 Відповісти
Вкратце - ""В июле... возможно,, скорее всего, очевидно, таким образом, фактически, некая контригра", - добавила Безуглая.Источник: https://censor.net/ru/n3287635 Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 3256
показати весь коментар
11.09.2021 09:13 Відповісти
РИЖА ****!
показати весь коментар
10.09.2021 21:25 Відповісти
За дураков нас держат!
показати весь коментар
10.09.2021 21:31 Відповісти
Что за идиотка?😲
показати весь коментар
10.09.2021 21:40 Відповісти
Сволота из женского квартала
показати весь коментар
10.09.2021 21:40 Відповісти
Я у мами дурочка. Чомусь згадалось...
показати весь коментар
10.09.2021 21:43 Відповісти
Що патякає ця ЗЕбілка, яка речення узгодженого скласти не може. Дебілку слухати - себе не поважати! Дякую 73%!!
показати весь коментар
10.09.2021 21:43 Відповісти
хоть ты и безуглая
в камере тебе найдут и пятый и восьмой угол
шалава
показати весь коментар
10.09.2021 21:44 Відповісти
О, как су..а, вывернула: оказывается измена Родине - это "недостатки в планировании", а попытка задержать и привлечь к ответственности наемников- это "авантюра"
показати весь коментар
10.09.2021 21:51 Відповісти
Що це за маячня, будь яка спецоперація це авантюра і ризик!
Не зрозумів до чого тут спецслужби Білорусі, якщо стверджується що взаємодії з росіянами не було?
Зі слів Мар'яни виходить, що білоруси проводили свою спецоперацію і вона в них вийшла. Бо Лукашенко у критичний для нього момент вигідно обміняв цих головорізів на підтримку Тупіна.
Але все одно залишається головне питання, хто злив інформацію про нашу спецоперацію Лукашенко. Мабуть Зеля, бо він сам про це бовкнув.
показати весь коментар
10.09.2021 21:51 Відповісти
ЗЕльоная сцыкуха, медик по образованию что-то плетет о провале наших спецслужб.

примелькавшиеся ЗЕльоные, мой вам совет: при малейших признаках смены власти - валите немедленно из Украины !
Вам здесь не жить ! Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 8538
показати весь коментар
10.09.2021 21:53 Відповісти
у той час поки ця курва безуглая вититиралась по кабінетах МО, імітуючи "реформи" медицини в ВСУ,

Я́на Зінке́вич - українська медик-доброволець. Командирка Медичного батальйону «Госпітальєри»[1].
За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.[2] Створила та протягом тривалого часу керувала медичним батальйоном «Госпітальєри», що з часу створення врятував понад 2500 поранених українських воїнів та цивільних осіб з передової.

тендітна 19-ти річна дівчинка Яна зробила неможливе !
Вона Герой України ?
Ні, лише "За заслуги" та «За воїнську доблесть» - заохочувальна відзнака Міністерства оборони України,

Нічого, Яночка!
Ти - Народний Герой України !
А це у людей важить більше
показати весь коментар
10.09.2021 22:04 Відповісти
процітую: "А це у людей важить більше" ... Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 8202
показати весь коментар
11.09.2021 14:03 Відповісти
Ось потихеньку і здувається бульбашка "вагнергейту", надута Порошенком. Не здивуюсь, коли виявиться, що сам сивочолий, аби підгадити Зе, через своїх "сємочків" попередив хубла через "камсамольскую правду". Враховуючи його, Порошенківську, патологічну мульку про "...відігратись і повернутись на трон", коли для досягнення мети усі засоби прийнятні - доволі реалістичний сценарій, як на мене...
показати весь коментар
10.09.2021 21:59 Відповісти
дядя, ще далєко не вєчєр, а самий разгар банкета.

навіть "горячего" от Беллінгкета не подавали, а про "вишеньки на торті" я мовчу.
для тебе як для человека из "простой еврейской совецкой семьи" даю совєцьку ж пораду - надєйся і жді, всьо єщьо вперєді Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 1611

Бубочка ще знепритомніє у "бульбашці вагнергейту" ! Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 7159
показати весь коментар
10.09.2021 22:09 Відповісти
...) давати поради, коли тебе про них не просять - типова ознака "чсв-шника". Що ж до іншого - "будєм пасматрєть", як кажуть в Одесі. Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 207
показати весь коментар
10.09.2021 22:44 Відповісти
перед Вами выходят ?
а Вы спрашивали ?
и что Вам ответили ?
а что Вы здесь делаете ?

не вчи мене одеським манерам, поц ягельний !
і дуй звідсіля ! Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 1752
показати весь коментар
10.09.2021 23:15 Відповісти
...) тебе вчити - тільки псувати. Ти вже закінчена, досконала тля. Мандрував би собі мимо, але захотілось "блєснуть"?))) Та "блістать" тобі дано виключно серед недоумків. На повірку ти - звичайна шмата.
Лишаю тобі "останнє слово" - бо не заснеш.)))
показати весь коментар
10.09.2021 23:51 Відповісти
Зебилоид, ты с рождения дефективный, или курсы какие оканчивал?
показати весь коментар
11.09.2021 10:38 Відповісти
зебіле, вона тільки починає надуватись Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 7790
показати весь коментар
10.09.2021 22:13 Відповісти
Ти що,расєянін?!
показати весь коментар
10.09.2021 22:26 Відповісти
Васечкин, иди жуй...писать не твое)))
показати весь коментар
10.09.2021 23:56 Відповісти
...а ти хто? Єкспєрд? Справка є? Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 2025
показати весь коментар
11.09.2021 00:01 Відповісти
Даже диплом есть)))
показати весь коментар
11.09.2021 02:06 Відповісти
Ну ты, лапоть и тупорылый. Небось Трускавец оканчивал?😀😂
показати весь коментар
11.09.2021 10:39 Відповісти
Клоун, круг лиц, которые знали детали операции, был озвучен год назад. Имени Порошенко среди этих лиц не было. Команда "приостаноовить операцию" прозвучала непосредственно из ОП. Вопрос состоит лишь в том, кто именно из окружения Бубочки слил операцию, если, конечно, это не сделал Найвеличніший лично. Так что твой высер не засчитан.
показати весь коментар
11.09.2021 01:16 Відповісти
Тупа афца! До речі, сама упорота зеафца.
Наступного разу, коли буде захищати Янелоха, вона здасть рідну мати, батька, та дитину.
показати весь коментар
10.09.2021 22:04 Відповісти
У нее нет дитини, она розовая...
показати весь коментар
10.09.2021 23:59 Відповісти
Знаете как называется блондинка после душа? - Чистая тупость. Кто пустил тупицу к таким важным делам? Как оно смогло пролезть в такую важную комиссию? Эта полудепутат просто размазала кал по стенке. Она унизила всех спецов. Тот кто ее туд₽ поста№ил - враг Украины.как это тварь попала в такую комиссию? Она предатель, да ещё тупая
показати весь коментар
10.09.2021 22:14 Відповісти
Идеальная новая жонка для гнусавого недомерка. Такая же тупая и косноязычная.
показати весь коментар
10.09.2021 22:17 Відповісти
кто эту обезьяну из клетки выпустил?????????
показати весь коментар
10.09.2021 22:19 Відповісти
"Цікаві досліди" Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 8686
показати весь коментар
10.09.2021 23:16 Відповісти
Спасибі Безуглій. Вперше на високому офіційному рівні визнано: операція була, витік інформації був, в результаті якого подальші дії українські сецслужби згорнули.
Тепер справа фахівців і правоохоронців встановлювати винних і правильність заходів. І не принципово, якими словами вона це заявила.
Грозєв може запускати фільм.
показати весь коментар
10.09.2021 22:20 Відповісти
У меня только один вопрос
" Кого эта дЭпутатаА считает идиотами?
1.Себя?
2.Избирателей?
3. Спецслужбы 4 стран?
показати весь коментар
10.09.2021 22:24 Відповісти
Понеслось говно по трубам. Все ожидаемо и линия поведения ОПы и безмозглой была ясна еще до заседания т.н. ВСК.. Кто -то ожидал, что она выйдет и скажет "Ермак предатель, Зеленский имбецил. Объявляем импичмент и санкционируем задержание кремлевского крота!"? Вы серьезно?
показати весь коментар
10.09.2021 22:26 Відповісти
может кто-то ожидал чего-то другого от провластной партии..., было предательство, возможно в результате простого тупого невежества и скудоумия..., а может это самое скудоумие и некомпетентность было использовано втемную кем-то более профессиональным... и что теперь признать на всю страну, что ты тупое и безответственное чмо, которое в своих интересах может использовать любой продвинутый агент...
показати весь коментар
10.09.2021 22:28 Відповісти
Краткое содержание версии Безуглой:
Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить.
показати весь коментар
10.09.2021 22:35 Відповісти
Вона точно, Безмозглая.
показати весь коментар
10.09.2021 22:50 Відповісти
Если бы в июле 1976 израильтяне послушали эту Безуглую, они бы никогда не решились на блестящую "операцию Йонатан" (рейд на Ентеббе). Там было отработано лишь 2% действий, остальное была авантюра и импровизация.
показати весь коментар
10.09.2021 23:38 Відповісти
Безуглая сказала как есть: ГУР и СБУ проиграли, потому что агенты ФСБ сидят в ОП
показати весь коментар
11.09.2021 01:16 Відповісти
Кто нибудь заткнет эту олигофренку наконец?
показати весь коментар
11.09.2021 02:26 Відповісти
Она только за сегодня одристалась столько раз,что и тупые поклонники осла столько не сьедят
показати весь коментар
11.09.2021 02:27 Відповісти
Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 4818
показати весь коментар
11.09.2021 03:38 Відповісти
Еще одна лживая гадина проявилась. Из сексотского отребья, никакого полезного толку не будет. Они отбывают свой номер. Разве "вагнеровцы", это единственное предательство этой масти. Каждый день при власти, они замещают собою - гнилью, - украинцев и настоящих патриотов своей родины. Они подготовят место для, условного, бойка и сойдут в небытие, где и ошивались до 19 года, ведя мелкую агентурную работа на Хубла. Жалкие лгущие слуги урода.
показати весь коментар
11.09.2021 04:51 Відповісти
Я думаю, что всем членам этой ТСК и Безуглой в частности должно быть предъявлено обвинение в соучастии в госизмене наравне с Зеленским и Ермаком. Я не знаю, как скоро это будет, но буду ждать этого до конца своей жизни.
показати весь коментар
11.09.2021 05:17 Відповісти
ця безугла скоріше така ж безмозгла як і ті хохлосракі барани, що прийшли голосувати за це квартально-коломойшинське лайно 2 роки тому.
показати весь коментар
11.09.2021 05:41 Відповісти
Эта недалекого ума дама четко озвучила ход мыслей зе-власти - намечавшееся задержание вагнеровцев они считали провокацией.
показати весь коментар
11.09.2021 07:41 Відповісти
Кто слил? Так скоро узнаем.Кто в Кремль за медалями поедет- тот ( а может те) и слили.
показати весь коментар
11.09.2021 08:14 Відповісти
Пля писеець! Цензурних слів реально не вистачає! Це ж за кого треба мати свій нарід, щоб отаким його годувати...
показати весь коментар
11.09.2021 08:49 Відповісти
Пани БЕЗУГЛАЯ, тока не нужно привирать , замыливая очи... Наша спецслужба проиграла спецслужбам России и Беларуси по вине команды зеленых - так нужно глаглить...
показати весь коментар
11.09.2021 08:58 Відповісти
Я вже не дивуюся "висерам" провладних "слуг", здорового глузду там немає.
показати весь коментар
11.09.2021 09:09 Відповісти
Пане, айкосники и здоровый глузд - веСЧи несовместимые.
показати весь коментар
11.09.2021 09:25 Відповісти
Схоже, що там не один айкос, а якась вбивча для глузду комбінація, мабуть і смертельна для КОВІДу.
показати весь коментар
11.09.2021 13:47 Відповісти
Що ці слова можуть означати, бідолашна ти наша?
показати весь коментар
11.09.2021 09:45 Відповісти
А я и не претензирую Безулой... Бо при чем здесь она , когда не вдупляет шо некомпетентна, а потому неправа. Ведь ее кто-то же удосужил этим рангом и вселил ей этим уверенность в своей (ее)правоте. И этот кто-то еще тупее Безуглой, бо тупо верит, что некомпетентные люди , что-то могут поменять в лучшую сторону.
показати весь коментар
11.09.2021 09:46 Відповісти
Я не понял, так вагнровцы не приезжали в Белоруссию с билетами на самолёт?
показати весь коментар
11.09.2021 09:52 Відповісти
Зеленява пісюнота особисто темнички накидала (після того, як всіх, окрім слухняних "слуг", з ТСК поперли)?
показати весь коментар
11.09.2021 10:14 Відповісти
Тупая наглая мразота
показати весь коментар
11.09.2021 10:43 Відповісти
Ох и тупорылая кошелка сравнивает спецоперацию по задержанию вагнеровцев и спецоперация по Протасевичу. Это же насколько нужно быть тупоголовой, и иметь смелось еще и озвучивать эту срань.
показати весь коментар
11.09.2021 11:05 Відповісти
Этой "главе комиссии" делегировал интересно кто-то подобную ахинею нести!? или она инициативная? так или иначе...
показати весь коментар
11.09.2021 14:30 Відповісти
Дурочка сама согласилась на соучастие
показати весь коментар
11.09.2021 14:57 Відповісти
Вот сейчас нашим спецслужбам было обидно.
Сначала они провели блестящую спецоперацию, потом эту спецоперацию слили зеленский с ермаком, а теперь они говорят что наши спецслужбы самые плохие.. гандьба!
показати весь коментар
12.09.2021 10:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 