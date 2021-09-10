Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше
Новини Цензор.НЕТ Політика України
ТСК Ради бачить недоліки в організації затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Про це голова комісії, депутат "СН" Мар'яна Безугла завила журналістам, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, "ніхто не приймав рішення про припинення операції".
"Ми бачимо недоліки в плануванні та в роботі й досить амбітний захід, який передбачався в липні (2020 року. - ред.). Шлях реалізації цієї задумки... був, по-перше, недосконалим і, по-друге, мав певний авантюристичний характер. По-третє, піддавав Україну істотним ризикам", - сказала депутат.
Безугла додала: "Наша спецслужба програла в боротьбі трьох спецслужб - Росії, Білорусі, України. Але не була спровокована на щось гірше. Це не привело до реально відчутних міжнародних наслідків, тим більше, катастрофічних, як ми спостерігали далі в ситуації з Протасевичем".
Будь ласка, зачекайте...
Операцию слил ЗЕ!!!
Зеленський сам признався Але ТСК мусило б детально розслідувати і довести до відома громадян імена зрадників (також подання на арешт -без огляду на посаду)
Мабуть потрібно створити ще одну,незалежну ТСК для реального розслідування. Не робіть з людей дурнів і почніть працювати!
мацкальскую методичку вызубрила
в камере тебе найдут и пятый и восьмой угол
шалава
Не зрозумів до чого тут спецслужби Білорусі, якщо стверджується що взаємодії з росіянами не було?
Зі слів Мар'яни виходить, що білоруси проводили свою спецоперацію і вона в них вийшла. Бо Лукашенко у критичний для нього момент вигідно обміняв цих головорізів на підтримку Тупіна.
Але все одно залишається головне питання, хто злив інформацію про нашу спецоперацію Лукашенко. Мабуть Зеля, бо він сам про це бовкнув.
примелькавшиеся ЗЕльоные, мой вам совет: при малейших признаках смены власти - валите немедленно из Украины !
Вам здесь не жить !
Я́на Зінке́вич - українська медик-доброволець. Командирка Медичного батальйону «Госпітальєри»[1].
За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.[2] Створила та протягом тривалого часу керувала медичним батальйоном «Госпітальєри», що з часу створення врятував понад 2500 поранених українських воїнів та цивільних осіб з передової.
тендітна 19-ти річна дівчинка Яна зробила неможливе !
Вона Герой України ?
Ні, лише "За заслуги" та «За воїнську доблесть» - заохочувальна відзнака Міністерства оборони України,
Нічого, Яночка!
Ти - Народний Герой України !
А це у людей важить більше
навіть "горячего" от Беллінгкета не подавали, а про "вишеньки на торті" я мовчу.
для тебе як для человека из "простой еврейской совецкой семьи" даю совєцьку ж пораду - надєйся і жді, всьо єщьо вперєді
Бубочка ще знепритомніє у "бульбашці вагнергейту" !
а Вы спрашивали ?
и что Вам ответили ?
а что Вы здесь делаете ?
не вчи мене одеським манерам, поц ягельний !
і дуй звідсіля !
Лишаю тобі "останнє слово" - бо не заснеш.)))
Наступного разу, коли буде захищати Янелоха, вона здасть рідну мати, батька, та дитину.
Тепер справа фахівців і правоохоронців встановлювати винних і правильність заходів. І не принципово, якими словами вона це заявила.
Грозєв може запускати фільм.
" Кого эта дЭпутатаА считает идиотами?
1.Себя?
2.Избирателей?
3. Спецслужбы 4 стран?
Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить.
Сначала они провели блестящую спецоперацию, потом эту спецоперацию слили зеленский с ермаком, а теперь они говорят что наши спецслужбы самые плохие.. гандьба!