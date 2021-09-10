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Новини Політика України
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Нафтогаз (1243) Нуланд (157)

США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради

США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та її виконавчого директора.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на конференції YES Brainstorming у Києві в п'ятницю.

"Учора ми заявили про нашу стурбованість у зв'язку з тривалою кризою лідерства в "Нафтогазі", включаючи факт, що деякі з міжнародних спостерігачів пішли у відставку. Тож ми закликаємо сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора, і зробити це в манері, що відповідає принципам управління Організації економічного співробітництва та розвитку", - сказала Нуланд.

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Поналазило как тараканов. Нуланд и прочие
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10.09.2021 20:33 Відповісти
Та в Україні власних кремлівських гнид несчисленна кількість !!!)))
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10.09.2021 20:39 Відповісти
Це не відповідає кремлівському сценарію !!!)))
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10.09.2021 20:36 Відповісти
Отто Ватерландер а що його звільнили?
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10.09.2021 20:40 Відповісти
Та сейчас...
Шоб они опять такого ценного Коломойскому и ЗЕ Витренко увольнять стали?
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10.09.2021 20:57 Відповісти
Це в нас тут вже якийсь американський нафтогаз завівся? США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора - Нуланд - Цензор.НЕТ 7270
А ціни на газ, як на Henry Hub, вони встановити не хочуть - хочуть "просто об'єднатися"?
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10.09.2021 21:14 Відповісти
Кому шо
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10.09.2021 21:26 Відповісти
Если бы ещё США выяснили куда пропадает украинский газ и кто на этом греется?
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10.09.2021 21:36 Відповісти
о ця дівка мені нра , вона не буде загортати у всілякі дипломатичні кончтрукції а буде прямим текстом казати
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10.09.2021 22:58 Відповісти
 
 