Разумков, який заразився коронавірусом, сьогодні фотографувався з нардепами, всі були без масок, - Братущак. ФОТО
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який заразився коронавірусом, сьогодні фотографувався з групою народних депутатів. Усі були без масок.
Відповідне фото на своїй сторінці у Фейсбук розмістив журналіст Олексій Братущак, інформує Цензор.НЕТ.
"Раніше на схожі фото антимасочників із парламенту дивився просто з думками: штраф, штраф, штраф. І обурювався безкарності обранців, які самі підвищували штрафи за порушення маскового режиму. Але це фото - найкраще. За пару годин після фотосесії чувак по центру викладе в мережу свій позитивний результат ПЛР-тесту. От халепа, заразився коронавірусом", - написав Братущак.
Журналіст звертає увагу на те, що напередодні Разумков брав участь у Молитовному сніданку, де більшість гостей також були без масок.
Братущак нагадав депутатам про необхідність самоізоляції після контакту з хворим COVID-19.
"Цікаве питання: всі ці усміхнені обличчя, інші нардепи і 1000 учасників молитовного сніданку підуть на самоізоляцію на 14 днів через контакти з хворим на коронавірус? Ну, щоб знизити ризик інфікування інших. Або так само покладуть болт на карантин, тому що їм можна?", - пише він.
Нагадуємо, сьогодні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що повторно заразився коронавірусом.
Будь ласка, зачекайте...
родичи - один через восьмого и то сомнений через край...
живите и зеленую крысу бойтесь - больше некого.
не смешите мои тапочки...
скажите еще юзик - спецназ
Або він був не привитий (тому питання, чого ЗЕлені на людей так насідають , щоб прививались);
Або ваша прививкаи - фуфломіцин
А сейчас шо изменилось? Эффект плацебо срабатывает? Ящик взбодрил?
Я два раза, с перерывом 1 г. и 3 мес. переболел короной. Ничем не лечился .
Грипп как грипп. Ничего хорошего но и ажиотаж устраивать по этому поводу не стоит.
Не знаю ни одного знакомого ни знакомых знакомых кто бы умер за эти полтора года даже не от ковида а хотя бы притянутых за уши т н последствий ковида. Хотя весь подъезд у меня сплошные глубокие пенсионеры так за это время даже от возраста никто не скончался.
И коэфициент смертности среднемировой за период " пандемии" даже несколько снизился.
Ковид это больше разводняк чем на самом деле такая опасная болезнь как нам расписывают.
Закон о земле принемался также Стефанчуком, Разумкова небыло, он очень продуманный чувак, снимает всякую сомнительную ответственность с себя всегда, даже на снбо он не голосует.
Политик должен иметь свое мнение. Между капельками бегает. Хочет беленьким быть и шелковым выглядеть. Сухим из душа вылезти. Тряпка зелёная!