Разумков, який заразився коронавірусом, сьогодні фотографувався з нардепами, всі були без масок, - Братущак. ФОТО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який заразився коронавірусом, сьогодні фотографувався з групою народних депутатів. Усі були без масок.

Відповідне фото на своїй сторінці у Фейсбук розмістив журналіст Олексій Братущак, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше на схожі фото антимасочників із парламенту дивився просто з думками: штраф, штраф, штраф. І обурювався безкарності обранців, які самі підвищували штрафи за порушення маскового режиму. Але це фото - найкраще. За пару годин після фотосесії чувак по центру викладе в мережу свій позитивний результат ПЛР-тесту. От халепа, заразився коронавірусом", - написав Братущак.

Журналіст звертає увагу на те, що напередодні Разумков брав участь у Молитовному сніданку, де більшість гостей також були без масок.

Братущак нагадав депутатам про необхідність самоізоляції після контакту з хворим COVID-19.

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"Цікаве питання: всі ці усміхнені обличчя, інші нардепи і 1000 учасників молитовного сніданку підуть на самоізоляцію на 14 днів через контакти з хворим на коронавірус? Ну, щоб знизити ризик інфікування інших. Або так само покладуть болт на карантин, тому що їм можна?", - пише він.

Нагадуємо, сьогодні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що повторно заразився коронавірусом.