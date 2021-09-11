США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд

США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, заявила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на конференції YES Brainstorming у Києві в п'ятницю.

"Щодо переговорного формату, ви знаєте, що в адміністрації Обами я та інші брали участь у форматі, паралельному з Нормандським. Німеччина і Франція були в Нормандському форматі з Україною і Росією, і потім ми в підтримку цілей і прагнень говорили з Москвою і Києвом, щоб спробувати підтримати, закрити прогалини і додати нашу частку креативності. Ці зусилля не значно просунулися. Що ми сказали Україні, Росії, європейцям - це те, що ми готові повторно брати участь у будь-якому вигляді - у Нормандському форматі або знову в паралельній підтримці, якщо наша сторона побачить спосіб, яким ми можемо допомогти", - сказала вона.

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Вона зазначила, що, за її даними, кілька днів тому або в четвер відбулася зустріч радників президентів України і РФ Єрмака та Козака, також радників президентів Франції та Німеччини.

"Вона (зустріч - ред) була принаймні більш позитивною в тоні. Якщо цей процес оживе і набуде якогось життя - ми готові допомогти", - наголосила вона.

Нуланд зазначила, що під час зустрічі президент США Байден запевнив президента РФ Путіна в прихильності США Україні та їхньому намірі продовжувати підтримувати її суверенітет, потреби в безпеці й обороні.

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"Я думаю, ви знаєте, наскільки президент Байден історично прихильний Україні, її суверенітету і незалежності. Тож Україна значною мірою фігурувала і на зустрічі один на один і на більш широкій зустрічі, включаючи, як ми публічно заявляли і як сказав президент, абсолютно даючи зрозуміти президенту Путіну прихильність Сполучених Штатів Україні і наш намір продовжувати підтримувати її суверенітет, потреби в безпеці й обороні", - пояснила вона.

За її словами, також Байден заявив Путіну, що санкції США проти РФ залишаться в силі "поки причина, через яку вони були введені, не вирішена".

Крім того, Нуланд звернула увагу на те, що коли президент України Володимир Зеленський відвідував США, було наголошено на важливості того, щоб Чорне море залишалося відкритим для міжнародної навігації і що свобода навігації в ньому поважається.

"Я думаю, що це місце, за яким ми дійсно повинні стежити в найближчі роки, і ми повинні прискорити наші зусилля, щоб працювати разом, щоб зберегти Чорне море відкритим і вільним", - вважає заступник держсекретаря.

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