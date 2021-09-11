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Новини Політика України
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Нуланд (157) нормандська четвірка (1523)

США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд

США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, заявила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на конференції YES Brainstorming у Києві в п'ятницю.

"Щодо переговорного формату, ви знаєте, що в адміністрації Обами я та інші брали участь у форматі, паралельному з Нормандським. Німеччина і Франція були в Нормандському форматі з Україною і Росією, і потім ми в підтримку цілей і прагнень говорили з Москвою і Києвом, щоб спробувати підтримати, закрити прогалини і додати нашу частку креативності. Ці зусилля не значно просунулися. Що ми сказали Україні, Росії, європейцям - це те, що ми готові повторно брати участь у будь-якому вигляді - у Нормандському форматі або знову в паралельній підтримці, якщо наша сторона побачить спосіб, яким ми можемо допомогти", - сказала вона.

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Вона зазначила, що, за її даними, кілька днів тому або в четвер відбулася зустріч радників президентів України і РФ Єрмака та Козака, також радників президентів Франції та Німеччини.

"Вона (зустріч - ред) була принаймні більш позитивною в тоні. Якщо цей процес оживе і набуде якогось життя - ми готові допомогти", - наголосила вона.

Нуланд зазначила, що під час зустрічі президент США Байден запевнив президента РФ Путіна в прихильності США Україні та їхньому намірі продовжувати підтримувати її суверенітет, потреби в безпеці й обороні.

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"Я думаю, ви знаєте, наскільки президент Байден історично прихильний Україні, її суверенітету і незалежності. Тож Україна значною мірою фігурувала і на зустрічі один на один і на більш широкій зустрічі, включаючи, як ми публічно заявляли і як сказав президент, абсолютно даючи зрозуміти президенту Путіну прихильність Сполучених Штатів Україні і наш намір продовжувати підтримувати її суверенітет, потреби в безпеці й обороні", - пояснила вона.

За її словами, також Байден заявив Путіну, що санкції США проти РФ залишаться в силі "поки причина, через яку вони були введені, не вирішена".

Крім того, Нуланд звернула увагу на те, що коли президент України Володимир Зеленський відвідував США, було наголошено на важливості того, щоб Чорне море залишалося відкритим для міжнародної навігації і що свобода навігації в ньому поважається.

"Я думаю, що це місце, за яким ми дійсно повинні стежити в найближчі роки, і ми повинні прискорити наші зусилля, щоб працювати разом, щоб зберегти Чорне море відкритим і вільним", - вважає заступник держсекретаря.

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Топ коментарі
+5
А що має бути !! Вони теж від зеленої плісняви чують лише звіздьож !!!))))
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10.09.2021 22:08
+4
пока космические корабли бороздят просторы вселенной (с)
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10.09.2021 22:04
+4
А зачем вам дебилам знать что поставлено в Украину за 3 года из Британии и США?Жуйте Байрактары Эрдогана..стадо Мавзолейных идиотов... США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3789
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10.09.2021 22:35
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пока космические корабли бороздят просторы вселенной (с)
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10.09.2021 22:04 Відповісти
Бла...бла...бла............
Озабочення.............
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10.09.2021 22:05 Відповісти
А що має бути !! Вони теж від зеленої плісняви чують лише звіздьож !!!))))
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10.09.2021 22:08 Відповісти
то вони такі самі піз.......уни як зелень...
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10.09.2021 22:10 Відповісти
По рівню життя громадян, мабуть що не такі !!!)))
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10.09.2021 22:17 Відповісти
дебіл ти походу,але надіюсь що не від народження)))ялише скрін викладу і подумай як такій владі можно довіряти і взашалі чи потрібно))
США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5680
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12.09.2021 08:34 Відповісти
А куйло кладет болт , мадам Нуланд , на все форматы и обстреливает Украину . Дайте серьезное вооружение украинской армии включая ударные беспилотники , профинансируйте ВСУ и через месяц активного подавления огневых точек расийских оккупантов в Донбассе , куйло сам завопит о встрече или отведет свои войска когда потери достигнут критической величины . Но твой престарелый босс байден решил дружить с куйлом , поэтому кроме пустых заявлений ничего нет .
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10.09.2021 22:15 Відповісти
Почему только "дайте"??
Произведите, чёрт вас возьми, на украинских заводах!
И не выбирайте зеленских!
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11.09.2021 12:13 Відповісти
Нет больше заводов.
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11.09.2021 22:24 Відповісти
только один формат допустим. международный трибунал по военным преступлениям
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10.09.2021 22:25 Відповісти
Фуфлометы Путлера...вас украинскеая армия мочит в сортире нехило особенно за вчера и позавчера...,а молчите знаете почему? ИХТАМНЕТ и никогда не было...бараны Мавзолейные... США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6378
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10.09.2021 22:28 Відповісти
Пока все на уровне бла-бла-бла у США и копеечная поддержка Всу.
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10.09.2021 22:33 Відповісти
А зачем вам дебилам знать что поставлено в Украину за 3 года из Британии и США?Жуйте Байрактары Эрдогана..стадо Мавзолейных идиотов... США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3789
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10.09.2021 22:35 Відповісти
Нуланд = Формула Штаймайера(путина)
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10.09.2021 22:38 Відповісти
Чечню бравшие бараны 2 раза...типа "опытные бойцы-трупы"...горячих точек...как говорят на РАБссии... США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5639
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10.09.2021 22:43 Відповісти
CША красиво заблокировало попытки Германии и Франции надавить на Украину через "нормандский формат" согласившиcь присоединиться к нему и любым другим форматам переговорам., что сегодня огласила Нуланд.
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11.09.2021 01:50 Відповісти
Alex N Alex Noyt

Вчера в 22:52 ·

США вимушені вступити у гру через тупість Зеленського та таємні ігри Єрмака з Путіним
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11.09.2021 23:04 Відповісти
Цікаво а хто може довіряти такій владі?73% зебуїни такі ж самі тому що це обрали.США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1581
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12.09.2021 08:41 Відповісти
США не вмешивались бы если бы не видели склонности шмаркли к предательству. Хочешь-не хочешь надо спасать страну.
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12.09.2021 09:01 Відповісти
 
 