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Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку

Слідство у справі про збитий у небі над Донбасом у 2014 році малайзійський Boeing рейсу MH17 ведеться в двох напрямках. Його мета - встановити, хто був безпосереднім виконавцем і хто був організатором атаки.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами генпрокурора, незважаючи на те, що в Нідерландах уже йде судовий процес, триває і слідство.

"У нас є два напрямки розслідування. Перше - хто був тим екіпажем, який безпосередньо натискав кнопки. І другий напрямок - хто віддавав накази на перетин машин і хто давав інші накази. Ми шукаємо відповіді на ці питання", - сказала генпрокурор.

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На питання про те, чи можуть родичі загиблих сподіватися дізнатися правду, Венедіктова відповіла так: "Не тільки є шанс - ми над цим працюємо. П'ять слідчих груп під керівництвом лідера, Нідерландів. Сім років. У 2017 році було підписано угоду, коли ми передали кримінальне переслідування в Нідерланди. У мене є відчуття, що це було абсолютно правильне рішення, я спостерігала вчора за судом безпосередньо. І не те що шанс - це наша спільна мета".

Вона додала, що родичів загиблих не цікавлять компенсації - їм потрібна лише справедливість і правосуддя.

Також читайте: Венедіктова зустрілася з родичами жертв МН17 у Нідерландах: Ця справа - ключовий пріоритет для прокуратури України. ФОТО
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Топ коментарі
+12
Дебіли. Наказ віддав х..ло. Але ж ви сситеся проти нього щось казати, вам же ще з рашею торгувати. Fu..cking european hypocrites.
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10.09.2021 22:45
+7
бздливый подлый руцкий сцарь
никогда не признается
что он - убийца
потому что усрался и дрожит в своём бункере, как осиновый лист
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10.09.2021 23:20
+6
Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1974
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11.09.2021 00:04
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Нє, ну збити пасажирський авіалайнер кожен може, але не кожен здатен. Герої взнаються лише в бою. Фото в студію.
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10.09.2021 22:39 Відповісти
Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1974
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11.09.2021 00:04 Відповісти
Дебіли. Наказ віддав х..ло. Але ж ви сситеся проти нього щось казати, вам же ще з рашею торгувати. Fu..cking european hypocrites.
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10.09.2021 22:45 Відповісти
бздливый подлый руцкий сцарь
никогда не признается
что он - убийца
потому что усрался и дрожит в своём бункере, как осиновый лист
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10.09.2021 23:20 Відповісти
пздц.. в Голландии уже идет суд - а тут *** следственные действия дурочка с гпу проводит чтобы узнать - а кто нажал кнопку в буке !? .. мля.. да это клиника !!!! Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7286
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10.09.2021 23:35 Відповісти
Ну ГПУ осталося лишь поискать кто нажимал "точку джи".
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11.09.2021 07:59 Відповісти
Хто хто. Звісно порох. Хто ще у зебілів може бути винен
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10.09.2021 23:39 Відповісти
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫыыыыыыыыыыыыыыыыы
как там сказал:
- ну кто в этом виноват - известно...
не ручаюсь за точность))
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11.09.2021 00:47 Відповісти
И тебе порох насрал в штаны?
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11.09.2021 06:32 Відповісти
на митинге в луганске чи где я по яшику кадра видел, що грозился сбивать "всё шо летает" - ну ясно, по приказу *****. а тот потом свечьки в церкви ставил, *****... Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7433 Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8015
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11.09.2021 06:05 Відповісти
пані гпу, припиніть говорити! Ваша черепна коробка порожня зі знаком мінус.
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11.09.2021 07:57 Відповісти
А про Стерненко ничего там не пищала? Ка только покровитель в Италию отъехал, так гонора резко поубавилось. Стричь купоны Мамедова намного приятней и безопасней
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11.09.2021 15:04 Відповісти
Я подозреваю, что у Венедиктовой есть уже ответ на этот вопрос!
Это был Порошенко! Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9985 Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4542
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11.09.2021 22:35 Відповісти
 
 