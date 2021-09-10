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Зеленський (17450) Київ (13836) пожежа (3746) церква (659)

Президент доручив Кабміну невідкладно відреставрувати костел святого Миколая в Києві, який постраждав під час пожежі

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Президент доручив Кабміну невідкладно відреставрувати костел святого Миколая в Києві, який постраждав під час пожежі

З метою підтримки та охорони культурної спадщини України Президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі у ніч на 4 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення – костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа", – зазначив Володимир Зеленський у листі.

Президент наголосив на необхідності до завершення вказаних робіт організувати концертну діяльність творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках задля недопущення знищення відомого національного закладу культури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попередня причина пожежі в київському костелі святого Миколая - коротке замикання в органі, - Монастирський

Глава держави також звернув увагу очільника уряду на необхідність активізувати реалізацію проекту "Будинок музики" – відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2020 року № 329 "Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму".

Про результати проведених робіт Шмигаль має інформувати Зеленського щомісяця.

В Офісі президента нагадали, що згідно з попередньою інформацією ДСНС, пожежа в костелі сталася через коротке замикання в органі під час репетиції артистів Національного будинку органної та камерної музики України, що розташовувався в цій будівлі. Вогонь охопив 80 кв. м і пошкодив внутрішнє оздоблення історичної будівлі та унікальний орган. Перекриття костелу не постраждали. Загиблих і травмованих не було.

Також читайте: Українським бізнесменам пропонують скинутися на відновлення київського костелу святого Миколая: Об'єднаймо зусилля заради порятунку історії
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Топ коментарі
+6
А доручи кабміну зробити зарплатню вчителям 4000$. Президент поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара - Цензор.НЕТ 3227
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10.09.2021 22:43
+5
и бровки домиком!!!
(похож на маленького укоцаного гномика))))
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10.09.2021 23:02
+4
Это ЗЕ! типа взял костёл под личный контроль?. Всё. Хана костёлу. Развалится однозначно
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10.09.2021 22:46
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Поручатєль.
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10.09.2021 22:41 Відповісти
А доручи кабміну зробити зарплатню вчителям 4000$. Президент поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара - Цензор.НЕТ 3227
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10.09.2021 22:43 Відповісти
та здрасте...он два раза одно и то же не доручает ))))
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10.09.2021 22:57 Відповісти
А кабмін реставруватиме з бюджетних коштів. Так що 4000 євро (а не доларів) вчітелям і так не світило, а теперь і поготів.
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11.09.2021 20:06 Відповісти
Это ЗЕ! типа взял костёл под личный контроль?. Всё. Хана костёлу. Развалится однозначно
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10.09.2021 22:46 Відповісти
І копитцем погрюкав !!!)))
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10.09.2021 22:48 Відповісти
и бровки домиком!!!
(похож на маленького укоцаного гномика))))
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10.09.2021 23:02 Відповісти
Отєц і благодєтєль ! Спасібо,роднєнькій !
(На колєні,холопи !)
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10.09.2021 22:50 Відповісти
Особистий контроль.
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11.09.2021 00:03 Відповісти
Уявляю, скільки вони зараз грошей стирять, та при цьому нічого не відновлять.
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11.09.2021 00:10 Відповісти
а указ увеличить всем мужикам орган он не издал?
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11.09.2021 00:17 Відповісти
Не устал еще поручать, трудяга? Может пора на отдых?
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11.09.2021 00:46 Відповісти
Президент доручив Кабміну невідкладно відреставрувати костел святого Миколая в Києві, який постраждав під час пожежі - Цензор.НЕТ 583
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11.09.2021 00:47 Відповісти
Одни концерти в голове
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11.09.2021 02:18 Відповісти
...аббат-пан-атаман Грициан Таврический
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11.09.2021 06:55 Відповісти
tZE

В церкви святого Николая в Киеве сгорел орган.

Просто факт - последний раз деньги на ежегодную профилактику и обследование уникального музыкального инструмента выделялись в марте 2019 года.
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11.09.2021 07:34 Відповісти
Человек,неспособный мыслить стратегически,занимается ремонтом музыкальных инструментов.Потолок и днище одновременно
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11.09.2021 08:02 Відповісти
Такого хаосу в управлінні державою не було ніколи. Завхоз-ермак керує зовнішньою політикою України по указці москви,а "президент" грає роль президента ( він же шут) ,да керує як нач ЖЕКа. А взагалі-то все робиться по-маланські--брехня, базікання,шулерство,шахрайство, розкрадання всього що тільки можна,корупція.На жаль тих кому "какая разніца" і лохам це подобається. Україна як ДЕРЖАВА знищується .
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11.09.2021 08:29 Відповісти
 
 