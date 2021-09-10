49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру
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Частка росіян, які хочуть бачити Росію "великою державою", знизилася до історичного мінімуму - 32%. При цьому до максимуму зросла кількість опитаних, які бажають, щоб у Росії була "радянська" політична система і планове господарство.
Про це свідчить опитування "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Дві третини (66%) опитаних росіян хотіли б бачити Росію, в першу чергу, "країною з високим рівнем життя, нехай і не однією з найсильніших країн світу". Третина опитаних (32%) хочуть бачити країну "великою державою, яку шанують і побоюються інші країни".
Частка тих, хто хоче бачити Росію, в першу чергу, країною з високим рівнем життя, поступово зростає з 2015 року і досягла максимуму за всю історію спостережень. Частка тих, хто хоче бачити країну, в першу чергу, "великою державою", в свою чергу, досягла мінімуму.
Точка зору, що Росія повинна бути насамперед країною з високим рівнем життя, домінує в усіх вікових групах, але найбільш поширена серед респондентів 18-24 років (три чверті – 74%). Точка зору про "велику державу" користується найбільшою популярністю серед росіян 55 років і старших – 39%.
Ті, хто схвалює діяльність президента, в більш ніж третині випадків (39%) хочуть бачити Росію насамперед "великою державою", і 59% – країною з високим рівнем життя. Серед тих, хто не схвалює діяльність Володимира Путіна, абсолютно домінує (79%) точка зору про "країну з високим рівнем життя".
Половина росіян (49%) воліли б радянську політичну систему – це максимум з початку 2000-х років. 18% вибрали поточний політичний лад – частка респондентів, які обрали цей варіант, скоротилася майже вдвічі з 2015 року. 16% вважають, що найкраща політична система – "демократія за зразком західних країн".
"Радянська" політична система найбільш популярна серед респондентів 55 років і старших – майже дві третини (62%). Нинішня система найбільше влаштовує росіян 25-39 років (22%). Третина (32%) респондентів 18-24 років вважають за краще "демократію за зразком західних країн". Що саме малося на увазі під "радянською системою", в опитуванні не розкривається.
Майже дві третини росіян (62%) вважають, що найкраща економічна система – це державне планування і розподіл. Цей показник досяг максимуму за всю історію спостережень. 24% – схиляються до системи, заснованої на приватній власності і ринкових відносинах.
Будь ласка, зачекайте...
Сдерживая позывы Киева решить силовым путем проблему Донбасса, России необходимо в любом случае избежать широкомасштабной войны с Украиной. Такой конфликт стал бы катастрофой и трагедией для миллионов людей. Ничто не сможет это оправдать.
Украина - сосед, который уже никогда не станет снова братской республикой. Интеграционную перспективу необходимо окончательно отправить в исторический архив и заменить перспективой отношений соседства. Это, надо признать, тоже перспектива неблизкая. Чтобы она реализовалась, необходимо появление в Киеве руководства, способного наладить прагматичные отношения с Москвой. Подобное изменение настроений на Украине если и произойдет, то очень нескоро.
Россия, следовательно, ни в коем случае не должна предаваться мечтаниям о том, что она когда-то вновь прирастет Украиной или хотя бы ее юго-восточными областями. На гипотетическую переделку «российской» части Украины потребовались бы колоссальные средства. Не стоит забывать, что перевоспитание украинских националистов в свое время оказалось не по под силу идеологам из ВКП(б)-КПСС и специалистам из НКВД-МГБ-КГБ СССР.
Смысл украинского политического проекта - в отстранении, отмежевании от России был изложен в названии известной книги Леонида Кучмы: «Украина - не Россия». И от этого проекта украинская политическая элита и ее правящая верхушка не откажутся в ходе любых своих возможных ротаций. Они так и останутся духовными наследниками Ивана Мазепы. Независимость Украины в их глазах - это независимость от России.
Нужно видеть и более неприятную для России правду. Украинская правящая элита опирается на активное меньшинство, ориентирующееся на западные ценности, и на пассивное большинство, которое живет по принципу «моя хата с краю» и сосредоточено в основном на ценностях конкретных и преимущественно материальных. Ни у «русской весны» в 2014 году за пределами Крыма и лишь отчасти Донбасса, ни у Русского мира в последующие годы серьезных шансов на Украине не было. Отсутствие широкой общественной реакции на законы, полностью свернувшие образование на русском языке и жестко ограничившие доступ к русской культуре, свидетельствуют о тщетности надежд на пророссийский майдан. Украина сейчас настроена в отношении России более враждебно, чем любое другое государство в мире. Степень не только готовности, но и способности Киева предпринимать недружественные акции в отношении Москвы ни в коем случае не стоит преуменьшать.
Наконец, современную Украину нужно внимательно и серьезно изучать, чтобы заменить мифологизированные представления о бывшей советской республике реальным знанием предмета и адекватным пониманием того, как устроена и функционирует соседняя крупная страна. Жить вместе с украинцами уже не получится - и об этом не стоит жалеть. Жить рядом - придется.
Однако, мысль, что пора отстать от Украины ибо она никому де не нужна, ни азиопской паРаше, ни Западу, в целом полезна...может, некоторым из сраной кремляди и в самом деле прийдет такая же мысль. желательно чтобы паРаше сильно подгорело из азиатского подбрюшья...
странно, однако, что подобное чмо, бывшая фуражка, работает директором отделения фонда Карнеги на масквабаде...
20 лет назад упали Небосребы в США....
Это мои воспоминания только за один день.
Да, такую страну потеряли, где кроме очередей и пустых полок ничего и небыло, в том числе и того самого вкусного пломбира. За чем тут горевать мне непонятно. Хотя вертухаи, стукачи и палачи тогда нехило жили. Это они и для них, разгоняют ностальгию по совку.
- При Брежнєву.
- Чому?
- Бо у мене при Брежнєву був ******** чоловік і два коханці.
Вокруг фошисды, пиндосы, гейропа и пятая колонна. Только бы проклятый Бидонище с пиндосами не пришел! А то завоюют наши дрова, ковры на стенах и поганки маринованные из подполов, картошечку чтоб выживать, вот это всё, что дал нам наш царь Путин!!
А в 90- ещё хуже было, но Путин поднял страну с колен!! Верим Путину !
Россия сильна Путиным!
Духовность! Скрепы! Пора нам сплотиться вокруг нашего Дорого Лидера тов. Путина В.В.
Ура, товарищи!
то вОнюшкам так промили мiзки по зомбi-каналам пуйловського ТВ останнi рокiв десять-пятнадцять.
Я в совок точно не хочу.
Порадуемся за них.
жопуне хочуть, вони і нас туди хочуть затягнути