Кулеба: Росії та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років
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Два роки піде на гармонізацію законодавства Білорусі та Росії і ще п'ять років - на те, щоб розгорнути виконання програм, про які домовилися Путін і Лукашенко.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Олександр Лукашенко робить вигляд, що він керує ситуацією і вирішує глибину інтеграції. Насправді глибину інтеграції Білорусі вирішує Володимир Путін", - сказав Кулеба.
Він додав, що Лукашенко навчився грати з Росією.
"Навіть ті домовленості, які зараз були досягнуті - ми порахували, я думаю, що мінімум 2 роки буде потрібно, щоб гармонізувати законодавство. І 5 років, щоб повністю розгорнути виконання всіх цих спільних. І на кожному етапі Олександр Лукашенко буде чинити опір, намагаючись виторгувати собі додаткові умови", - припустив Кулеба.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції і домовилися про єдиний ринок газу.
Будь ласка, зачекайте...
Що робити і що світить за таке: ст 384 завідомо неправдиве показання у тяжкому чи особливо тяжкому злочині за грабіж ст 186 . Там чоловік був п'яний на емоціях і написав заяву, а на наступний день змінив покази, тепер його лякають ст 384 і говорять що там світить виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Сам чоловік говорить що він був в стресі і помилився зі свідченнями, а в поліції говорять, що він наговорив на невинного чоловіка, або хоче зменшити міру покарання йому?
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
Сошедшая с ума судья Наталья Бугук продолжает удивлять мир. Это не шутка: Белоруску оштрафовали за «несанкционированный цвет волос»
Совпадєніє? Нє думаю!
Естественно, кулеба же, как и все люди, судит по себе.) Обьективная оценка работоспособности украинского правительства.