Ситуація на Донбасі погіршилася, однак приготувань до наступу у терористів немає, - Наєв

Обстановка на Донбасі погіршилася. Однак ЗСУ не спостерігають підготовки бойовиків до наступу.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї.

"Але накопичень (військ. - Ред.) або приготувань до наступальних дій поки не виявлено. Нашим військам віддано розпорядження про адекватну відповідь. Загострення пов'язуємо з політичними процесами", - заявив Наєв.

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