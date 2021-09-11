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Ситуація на Донбасі погіршилася, однак приготувань до наступу у терористів немає, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ситуація на Донбасі погіршилася, однак приготувань до наступу у терористів немає, - Наєв

Обстановка на Донбасі погіршилася. Однак ЗСУ не спостерігають підготовки бойовиків до наступу.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї.

"Але накопичень (військ. - Ред.) або приготувань до наступальних дій поки не виявлено. Нашим військам віддано розпорядження про адекватну відповідь. Загострення пов'язуємо з політичними процесами", - заявив Наєв.

Читайте також: Навчання РФ і РБ "Захід-2021" не становлять загрози для України, - Наєв
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Топ коментарі
+22
Давно пора звикнути, що у словах генерала НАЄВА не може бути похибки, брехні або недостовірної інформації!
Все, що звучить в його промовах чи виступах 100% підтверджено реальними подіями та вчинками!
Якщо сказав, що готові, то це безсумнівно, сказав під контролем, значить впевнений в цьому і усвідомлює відповідальність за сказане!!!
А ми підтримаємо і все буде Україна!)
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11.09.2021 03:34
+17
Армія воює, розвідка не спить, тому фільтруємо інформацію, не сіємо паніку і довіряємо ЗСУ.
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11.09.2021 11:37
+15
Командувач доповів реальний стан справ! Віримо в Збройні Сили України!!!
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11.09.2021 11:28
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Наев - придворный глашатай хороших новостей.Успокоитель и убаюкиватель масс....Но мне после его сладких речей стало ещё тревожнее....Пахнет жареным....
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11.09.2021 00:11 Відповісти
Наеву дана команда-что бы Бубочка смог таки ишо раз заглянуть в добрые глаза Путина, все обстрелы и учения Запад 2021 представлять в убаюкивающе-розовых тонах. Для отмазки-шо "могут адекватно отвечать". Правда без подробностей, сколько штабов надо пройти, шоб дали добро на "адекватно".
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11.09.2021 00:20 Відповісти
Здесь же на Цензоре -один из многочисленных главнокомандующих, а именно главнокомандующий ООС в интервью так и заявил-"открывать огонь в ответ запрета нет-только с оповещением вышестоящего командования".
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11.09.2021 10:45 Відповісти
это не террористы, а рашкованские войска
они и не смогут наступать. нечем наступать.
так что меньше зрады, больше движения
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11.09.2021 00:21 Відповісти
В даному випадку терористи і рашкованські війська - це одне й те саме
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11.09.2021 09:32 Відповісти
кто то верит в мифическое наступление бамбазятского сброда?
забудьте. все, кто там был адекватный, выехали много лет назад
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11.09.2021 00:22 Відповісти
Это хорошо, что в результате ротации, генерал-лейтенант Сергей Наев вновь стал командующим группировкой Объединенных сил на Донбассе: его очень хвалили все военные с передовой за умелое и энергичное командование войсками АТО-ООС в предыдущие годы. Странно, что его не назначили на должность начальника Генштаба ВСУ после ухода Р.Хомчака в Совет безопасности.
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11.09.2021 02:30 Відповісти
Мавзолейное быдло 10 числа начало с Лукашеской учения типа союзное дерьмо во все стороны ползло... Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев - Цензор.НЕТ 6518
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11.09.2021 00:31 Відповісти
Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев - Цензор.НЕТ 6440 Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев - Цензор.НЕТ 6822
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11.09.2021 00:36 Відповісти
З якої ботоферми цих піонерів пригнали?
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11.09.2021 02:12 Відповісти
Давно пора звикнути, що у словах генерала НАЄВА не може бути похибки, брехні або недостовірної інформації!
Все, що звучить в його промовах чи виступах 100% підтверджено реальними подіями та вчинками!
Якщо сказав, що готові, то це безсумнівно, сказав під контролем, значить впевнений в цьому і усвідомлює відповідальність за сказане!!!
А ми підтримаємо і все буде Україна!)
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11.09.2021 03:34 Відповісти
буба не предатель! - у него алиби... 3х дневный занюх.
не он вагнурецов сдал, не он собирал... - ну так шо бы пороха подставить....
он 4 раза воевал и раз с корреспондентом CNN не пробежал.
долбаные порохоботы - отвалите уже, зайчиков вам мало?
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11.09.2021 07:05 Відповісти
я бы стену уже начал складывать и расстрельный взвод и думать как ето все списать на беспредел безвиновных убивец...
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11.09.2021 07:10 Відповісти
Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев.
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... (с)
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11.09.2021 07:18 Відповісти
У одних - погіршилася, значить у інших - покращилася!
Слава найвєлічнєшєму гавнокомандувачу
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11.09.2021 10:16 Відповісти
А приготування до відступу у нас є?
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11.09.2021 11:51 Відповісти
Все правильно сказав, непанікуємо!)
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11.09.2021 10:31 Відповісти
Максімка, «не» із дієсловами пишеться здебільшого окремо.
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11.09.2021 11:27 Відповісти
і сам себе лайканув))) *****, ботоферма)))
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11.09.2021 11:28 Відповісти
Меня удивляет, неужели ты не замечаешь, что твои высказывания анти-украинские? И что Украинцы тебя так и воспринимают! Ты это замечаешь или специально так работаешь?
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11.09.2021 18:08 Відповісти
Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако Верховному Главнокомандующему какая разница:-у них шабат - Наев
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11.09.2021 11:09 Відповісти
Командувач доповів реальний стан справ! Віримо в Збройні Сили України!!!
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11.09.2021 11:28 Відповісти
Армія воює, розвідка не спить, тому фільтруємо інформацію, не сіємо паніку і довіряємо ЗСУ.
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11.09.2021 11:37 Відповісти
Что же это такое? В Украине есть Армия или её нет? Каждый день военных расстреливают, как куропаток, а молчит военное командование, молчит народ, фиглярствует и врёт ответственный за оборону страны! Так вы народ и государство или рабское население?
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11.09.2021 12:10 Відповісти
Сергей Наев красиво надавал по щам русским оккупантам
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11.09.2021 12:10 Відповісти
не при детях вспоминать ))) но сралин тоже до последнего не верил...все о провокациях твердил...
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11.09.2021 12:28 Відповісти
В данном случае как раз к провокациям готовы!
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11.09.2021 12:34 Відповісти
да только они нам...нашей Армии дорого обходятся... каждый день раненные и не только...
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11.09.2021 12:37 Відповісти
Как ни как война идёт... Но делаются все усилия чтобы уменьшить количество 300-х и тем более 200-х
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11.09.2021 12:49 Відповісти
в тире (а наши окопы уже как в тире пристрелянные) не возможно что-то уменьшить - все зависит от мастерства наших обстреливающих (т.е. от настроения ихтамнетов)...
ибо наши связаны по рукам и ногам (разведку запретили, БПЛА запретили, снайперов отозвали, контрснайперские групы разогнали,...бумажную волокиту усилили) как и чем отвечать?
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11.09.2021 13:01 Відповісти
І навіщо ото ляпати язиком?
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11.09.2021 12:32 Відповісти
Вони вже давно підготувались до нападу.
Зеленський це величезна радість для фуйла, бо Україна з ним заслабла.
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11.09.2021 14:24 Відповісти
Командувач підкреслив, що рівень загроз буває різним. Потенційна загроза є завжди. А безпосередньої загрози у вигляді накопичування техніки, авіації, особового складу- немає. Це дані розвідки.
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11.09.2021 15:03 Відповісти
То что враг обстреливает и убивает наших сынов и братьев мы знаем и без него. Лучше бы сказал что он, как командующий, делает для того чтобы наши бойцы не гибли как последние терпилы. А так ему грош цена каким бы заслуженным он не был.
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11.09.2021 15:05 Відповісти
Керівництво ЗСУ та особисто генерал Наєв робить усе, щоб унеможливити агресію РФ, а це і є захист життя та здоров'я наших військових та цівільних громадян України.
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11.09.2021 15:55 Відповісти
Он отметил, что враг осуществляет обстрелы украинских позиций с применением ствольной артиллерии, минометов, снайперского оружия.

Вообще то,это и есть подготовка к наступлению малой интенсивности.Беспилотники почему Наев не упомянул?Беспилотная разведка,огонь арты по тылам и снайперский огонь.Своеобразная продолжительная артподоготовка. Ситуація на Донбасі погіршилася, однак приготувань до наступу у терористів немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 3323
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11.09.2021 16:09 Відповісти
"Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет" - как бы очень спорно, потому что на всех эрэфийских политпрограммах мудозвона и прочих "сливных бачков" настойчиво твердят об "убийствах мирных жителей" лыныры (замалчивая обстрелы украинской территории), необходимости выхода из всех договорных "форматов" и продолжения вооружения сепаров. нагнетают, мляди-с.
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11.09.2021 16:11 Відповісти
Хто недовіру і сумніви виражає словам досвідченого офіцера, що робить все можливе для захисту нашої держави, вперед на передок, там самі будете мати повну інформацію всього що відбувається, а не десь щось чули.
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11.09.2021 19:12 Відповісти
Словам бойового генерала можна довіряти тому що вони основані на інформації від нашої розвідки та на висновках військових аналітиків.
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11.09.2021 19:43 Відповісти
На Донбассе обострение и это факт! Но и Наев не последний человек в ЗСУ, поэтому доверяем нашей армии, которая готова к любым неожиданностям! Сеять панику, это все равно, что открывать второй фронт (информационный) в тылу! Не паникуем, и не теряем бдительность!
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11.09.2021 19:58 Відповісти
Казахстан врахував досвід України!
В Казахстані та ж ситуація, що була в Україні в 2014 році. Істерія навколо ізіка і далі все по сценарію. Але казахи готуються дати жорстку відсіч і вже вказали любителям лаптєй і балалайок на їх місце!
Казахи вжарили Путина: удар прямо на границе - в Кремле не ожидали

Ситуація на Донбасі погіршилася, однак приготувань до наступу у терористів немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 3204
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11.09.2021 21:57 Відповісти
А на хера оркам наступать, они и так по пол взвода в день БЕЗНАКАЗАННО РАССТРЕЛИВАЮТ!
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12.09.2021 09:01 Відповісти
Генералу Наєву можна довіряти, але є одне "але".Головного Наступу на Україну не планується,будуть вести ВС РФ з різних сторін,в т.ч. з Білорусії та Придністров'я, однозначно. А захоплення стратегічних об'єктів буде надано авіації і десантурі смертників. Бомбить будуть все з аеродромів від Пскова та Санкт Петербургу до уральських і навіть з Омських та Кримських,як слід по методичці,для створення паніки та хаосу в управлінні. Оскільки Цивільного захисту населення практично не буде,як і не має всеохоплюючого оповіщення( яке було знищено нашою ДСНС та ахметовським Укртелекомом), то успіх майже гарантований для путінських головорізів. Частина населення буде в паніці, частина-трупами, а частина буде стояти раком з хлібом і сіллю над головою. Може хто здогадується по іншому ходу подій?
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12.09.2021 10:18 Відповісти
 
 