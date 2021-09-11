Ситуація на Донбасі погіршилася, однак приготувань до наступу у терористів немає, - Наєв
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Обстановка на Донбасі погіршилася. Однак ЗСУ не спостерігають підготовки бойовиків до наступу.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Він зазначив, що ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї.
"Але накопичень (військ. - Ред.) або приготувань до наступальних дій поки не виявлено. Нашим військам віддано розпорядження про адекватну відповідь. Загострення пов'язуємо з політичними процесами", - заявив Наєв.
Топ коментарі
+22 Вячеслав Валентинович Кукса
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+17 Михайло Бодак
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+15 Андрей Удовиченко b39b300d
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они и не смогут наступать. нечем наступать.
так что меньше зрады, больше движения
забудьте. все, кто там был адекватный, выехали много лет назад
Все, що звучить в його промовах чи виступах 100% підтверджено реальними подіями та вчинками!
Якщо сказав, що готові, то це безсумнівно, сказав під контролем, значить впевнений в цьому і усвідомлює відповідальність за сказане!!!
А ми підтримаємо і все буде Україна!)
не он вагнурецов сдал, не он собирал... - ну так шо бы пороха подставить....
он 4 раза воевал и раз с корреспондентом CNN не пробежал.
долбаные порохоботы - отвалите уже, зайчиков вам мало?
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... (с)
Слава найвєлічнєшєму гавнокомандувачу
ибо наши связаны по рукам и ногам (разведку запретили, БПЛА запретили, снайперов отозвали, контрснайперские групы разогнали,...бумажную волокиту усилили) как и чем отвечать?
Зеленський це величезна радість для фуйла, бо Україна з ним заслабла.
Вообще то,это и есть подготовка к наступлению малой интенсивности.Беспилотники почему Наев не упомянул?Беспилотная разведка,огонь арты по тылам и снайперский огонь.Своеобразная продолжительная артподоготовка.
В Казахстані та ж ситуація, що була в Україні в 2014 році. Істерія навколо ізіка і далі все по сценарію. Але казахи готуються дати жорстку відсіч і вже вказали любителям лаптєй і балалайок на їх місце!
Казахи вжарили Путина: удар прямо на границе - в Кремле не ожидали