Для родичів загиблих у збитому рейсі МН17 важливо встановити винних, а не вироки і компенсації, - Венедіктова
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Загальна мета роботи спільної слідчої групи і суду в Нідерландах - встановлення винних у справі про збитий у небі над Донбасом рейс МН17 "Малазійських авіаліній".
Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Відповідаючи на запитання про те, чи є шанс дізнатися правду щодо обставин збиття літака, генпрокурор сказала: "Не тільки є шанс. Ми над цим працюємо, п'ять спільних слідчих груп під керівництвом Нідерландів - 7 років".
Генпрокурор продовжила: "Я спостерігала вчора за судом (судовим засіданням у справі про збитий рейс МН17 у комплексі юстиції "Схіпхол", Нідерланди. - Ред) безпосередньо. Не те, що шанс, це наша спільна мета. Про що говорять родичі потерпілих? "Нам треба знати, хто в цьому винен". Не стоїть питання компенсації, не стоїть питання терміну вироку - це важливо для справедливості і правосуддя. Але всім їм, всім нам треба знати, хто винен".
Венедіктова нагадала, що слідство за фактом збиття MH17 триває. "Це складно робити. Бо територія окупована. Але у нас є два напрямки розслідування. По-перше, хто був той екіпаж, який безпосередньо натискав кнопки. І другий напрямок: хто давав накази на перетин машин, хто віддавав інші накази. Ми шукаємо відповіді на ці питання", - підкреслила генпрокурор.
Венедіктова також закликала не політизувати цю тему і зазначила, що матеріали щодо збитого літака перебувають на розгляді не тільки в суді Нідерландів, а й в міжнародних інстанціях.
"Давайте будемо всі на одному боці і дочекаємося вироків... Ми бачимо, що судовий процес просувається належним чином, об'єктивно, неупереджено. І для України це "золотий стандарт" правосуддя", - зазначила вона.
Генпрокурор розповіла, що зустрічалася із родичами потерпілих. "Для них це не просто горе і біль, для них це життя без життя", - додала Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
русня сбила МН17 с украинской территории.
скока лет еще ету волыну все тянуть будут?
от тока кривосудие убивает - видимо и их убило тоже.
годы рушат все....
она же главный прокурор Украины.
ну и почему Украина еще не в НАТО?
А от на факт видачі Цемаха,-ні.
"Мені важко про це писати, та я все таки зроблю це.
Бо мене розриває злість. Злість і безпорадність…
Добре , давайте все по порядку ..
Я це про збитий Боїнг МН-17, та про суд, який у ці дні проходить у Нідерландах.
Перечитав виступи на суді родичів жертв цього масового вбивства. Навіть не буду пробувати говорити, що розумію стан цих побитих горем людей, чи повторювати якусь галіматью про співчуття , чи часлікує..
Просто подам тези , які звучать з уст цих людей:»Проклята необачність,» вони були вбиті помилково», «я не тримаю зла на Росію», і саме гостре «їх нервує кампанія дезінформації» …
Не можливо робити якісь висновки зі слів вбитих горем людей , та тенденції є очевидними. І вони жахливі для нас. Те що ракета БУКу летіла в український літак, а помилково попала у малоазійський і є для європейців проявом найвищої несправедливості. Не те, що російські військові обстрілювали мирне небо над Україною , не те що в центрі Європи Росія вела бойові дії без оголошення війни, а тільки те, що загинути мали українці , а загинули їхні рідні. От і все. Смерть тубільців від рук росіян є допустимою для них, а от смерть білої кістки, це удар кулаком під дих….
Все…
Я злий…
І так, на даному етапі Росія перемагає всюди, де за це береться. Тому є архінебезпечно заглядати дракону в очі. Треба гострити сокиру та чистити кулемет… Бо далі буде."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2971306323118088&id=100007162474351
Де інстинкт самозбереження ? Біля кордонів ЄС ядерна держава веде окупаційну війну,й для чого вони в своїх школах вчать історію попередніх світових воєн.якщо не здатні робити висновки ?
"Давайте будем все на одной стороне", не понятно, кого это она уговаривает?
То-то её коллеги прозвали 'ДБС'.
(дурабезсисек)
я бы не спешил все на кацапскую пьянь и леворукость списывать....
Планували збити його і, звинувативши Україну, сунути танками, літаками на Київ.
и не верю в случайнсти на уровне терроризма - МН17? - чистой воды терроризм
Прикро, що німці долучились до цього.
но с президетцами у нас последние лет 20 не все гаразд,,,
Той же Китай. Чому б іще штати заплющували очі на виходки пуйла... Геополітичні аспекти переважують навіть тероризм. Мені здається, що найбільші загрози світові лідери нині вбачають не у терористах, а саме в економічних потужностях, в розвиткові технологій.
Як штати можуть протистояти росії, якщо головний їхній ворог - Китай. А мокші також не зацікавлені в китайській гегемонії. І от де знайти прихисток Україні з дибілкуватним населенням , яке взагалі живе одним днем і ніяк не визначиться ?
Ну, ну...........