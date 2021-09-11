На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС
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Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє зазнали осколкових поранень унаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі. За минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму "тиші". Від початку поточної доби суботи противник двічі відкривав вогонь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.
"Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям вогнепального поранення, ще троє військовослужбовців зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги військових транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я середньої тяжкості", - сказано в ранковому зведенні.
Станом на 7:00 суботи, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі Новогнатівки противник застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм. Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
За минулу добу, 10 вересня, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
У районі Попасної противник тричі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і мінометів 120-го калібру. Також було обстріляно українські позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Широкиного та Водяного російські найманці застосували гранатомети різних систем.
Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
У штабі наголосили, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Будь ласка, зачекайте...
А все тому, що обрали клована. І досі продовжують йому вірити.
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Заборгованість у наших військових складає більше мілліарда грн. , харчування погіршилось в рази , а воно робить вигляд , що все ок , бракує слів !
Це не влада , а суцільна зрада 😠
Вічний сором зеленському.
Ні прем'єр, ні голова ВР.
Всі дистанціювались від війни і від агресії росії.
Помітили ?
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Зельц если ты ссышся , давай будем строить стену и ров с крокодилами. Ну решайся уже хоть на что нибудь!!!!!