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На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє зазнали осколкових поранень унаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі. За минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму "тиші". Від початку поточної доби суботи противник двічі відкривав вогонь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям вогнепального поранення, ще троє військовослужбовців зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги військових транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я середньої тяжкості", - сказано в ранковому зведенні.

Станом на 7:00 суботи, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі Новогнатівки противник застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм. Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

За минулу добу, 10 вересня, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Читайте також: Наслідки російського обстрілу Кряківки із застосуванням ствольної 122-мм артилерії. Пошкоджено житловий будинок і автомобіль. ФОТОрепортаж

У районі Попасної противник тричі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і мінометів 120-го калібру. Також було обстріляно українські позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Широкиного та Водяного російські найманці застосували гранатомети різних систем.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

У штабі наголосили, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Дивіться також: Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+40
Чому говнокомандуючий робить вигляд що нічого не відбувається? Зебіли, кого ви обрали?
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11.09.2021 08:17
+29
Царство Небесне Герою....
На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8835

...
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11.09.2021 08:21
+17
Та він вирішує більш важливу для нього проблему - балотуватися ще на другий строк.
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11.09.2021 08:21
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На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 731
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11.09.2021 08:15 Відповісти
Чому говнокомандуючий робить вигляд що нічого не відбувається? Зебіли, кого ви обрали?
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11.09.2021 08:17 Відповісти
Та він вирішує більш важливу для нього проблему - балотуватися ще на другий строк.
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11.09.2021 08:21 Відповісти
Строк він уже заробив. І не лише за дії, але й за бездіяльність. Як у цьому трагічному випадку. І у багатьох випадках, що передували цьому. Це показує також ставлення головнокомандувача (прости Господи) до власного війська. Кожна українська жертва на цій війні є не лише вкладом на алтар Перемоги, але й цвьязом у політичну труну такого командуючого. Герої не вмирають! Слава Україні!
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11.09.2021 09:53 Відповісти
Але чи отримає він цей зароблений срок, вангую, що вшиється швидче за шапкокрада, можливо по прикладу Керенського.
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11.09.2021 13:50 Відповісти
и любит отдыхать на отдыхе
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11.09.2021 10:00 Відповісти
Мало того що ви збрехали що пишете в останнє ,ви ще почали ображати людей даючи їм свої неадекватні оцінки.100% виборець зебіла,брешете і звинувачуєте людей тим чим самі маніпулюєте.І ще.Може для вас оце... створіння "******** символ України" ,а для адекватних українців символи України- мова, віра ,армія,герб ,прапор,гімн.А зеленський це людина котру найняли виборці ,виконувати обов,язки,працювати, і ті обіцянки предвиборчі виконувати що він давав.Зеленський не впорався зі своїми обов,язками,своєю діяльністю він ганьбить Україну,тому заслуговує лише на зневагу та обурення українців.І немає чого тут із слуги народу робити ідол чи святиню.Ще було б з кого.
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11.09.2021 13:54 Відповісти
Нашим загинувшим -Пам'ять,пораненим -Подяка та швидшого одужання!
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11.09.2021 09:37 Відповісти
Готується до зустрічі з фуйлом.
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11.09.2021 10:18 Відповісти
Когда Арестович всех возмутил высказыванием, что талибы образованней украинцев.... А кто же тогда избрал президентом Зеленского? Выпускники Гарварда и Оксофда?
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11.09.2021 08:18 Відповісти
Уявіть, якими нікчемами вони вважають українців.
А все тому, що обрали клована. І досі продовжують йому вірити.
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11.09.2021 08:28 Відповісти
оно еще продолжает думать, что второй срок оно опять сможет обдурить народ.
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11.09.2021 11:38 Відповісти
Царство Небесне Герою....
На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8835

...
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11.09.2021 08:21 Відповісти
Пролёт вражеского беспилотника сколько раз зафіксовано?))
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11.09.2021 08:41 Відповісти
і ніодного не збито..Одно фіусірують..а потвм воіни гинуть! А на упередження не стріляють..бо ніззя (((
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11.09.2021 09:43 Відповісти
Біль , горе , втрати - а говнокомандуючий продовжує жити в нереальному світі та радіти тому , що воно президент ☹️
Заборгованість у наших військових складає більше мілліарда грн. , харчування погіршилось в рази , а воно робить вигляд , що все ок , бракує слів !
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11.09.2021 08:44 Відповісти
Нэправакуэмо...
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11.09.2021 08:48 Відповісти
С момента обстрела Авдеевки, никакой реакции нашего "главнокомандующего". Делает вид что ничего не происходит, и на фронте все спокойно. А вот всякие бредни рассказывать журналистам,( как вчера), так на это он мастак.
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11.09.2021 08:51 Відповісти
Пєрєміріє продовжується...
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11.09.2021 08:51 Відповісти
Для цього ганебного і злочинного перемир'я , зевлада заморозила виготовлення зброї , яка могла б посилити захист України !!
Це не влада , а суцільна зрада 😠
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11.09.2021 09:04 Відповісти
Царство небесне полеглому..
Вічний сором зеленському.
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11.09.2021 08:52 Відповісти
На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3449
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11.09.2021 09:01 Відповісти
не ну это бл..ть тыщу лет может продолжаться - туда пенсии , оттуда бомбы на голову... На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8576
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11.09.2021 09:05 Відповісти
Туди- жрачка,медикаменти і будматеріали ...
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11.09.2021 09:39 Відповісти
Не следует привыкать к гибели наших воинов, это не нормально. Вечная память герою!
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11.09.2021 09:31 Відповісти
Президент навіть уваги не звертає.
Ні прем'єр, ні голова ВР.
Всі дистанціювались від війни і від агресії росії.
Помітили ?
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11.09.2021 09:47 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!

На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4594
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11.09.2021 09:37 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8071
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11.09.2021 09:39 Відповісти
Царствіє Небесне...
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11.09.2021 09:56 Відповісти
Пресс-центра штаба ООС - "Обстріляли наші позиції у Золотого-4"

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На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7868
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11.09.2021 09:56 Відповісти
Погляд Єрмака на військового з прищуром. Воно вважає себе вищім за інших людей, гнида москальська
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11.09.2021 12:00 Відповісти
На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1998
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11.09.2021 10:16 Відповісти
На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7751
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11.09.2021 10:20 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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11.09.2021 10:20 Відповісти
Почему нельзя каждый день Байрактарами выкашивать кацапскую мерзоту ? Зачем покупали тогда ?
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11.09.2021 10:49 Відповісти
Во главе страны, сборище бздливых, пейсатых барыг...
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11.09.2021 11:32 Відповісти
это же не порох, а шут гороховый
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11.09.2021 11:39 Відповісти
забыли что было возвращено 2/3 территории?
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11.09.2021 17:39 Відповісти
Что же это такое? В Украине есть Армия или её нет? Каждый день военных расстреливают, как куропаток, а молчит военное командование, молчит народ, фиглярствует и врёт ответственный за оборону страны! Так вы народ и государство или рабское население?
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11.09.2021 12:01 Відповісти
куйло сказал зеленскому применишь силу мы пойдем в наступление вот и все.Теперь остается только утиратся от их обстрелов и так будет еще не один год
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11.09.2021 17:55 Відповісти
Хоть бы раз написали - каким образом и из чего отвечали и ещё желательно результаты ответок… а так - или брешете , что отвечали, или ответки были из стрекотни и холостыми! Шо ж вы делаете слуги каломыйского, ведь молодежь гибнет каждый день?????
Зельц если ты ссышся , давай будем строить стену и ров с крокодилами. Ну решайся уже хоть на что нибудь!!!!!
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11.09.2021 15:49 Відповісти
ну беспилотник летал вот и результат а лохи в штабе ато и в раде почему то непонимают почему так метко лднр стреляет
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11.09.2021 16:00 Відповісти
На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2224
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12.09.2021 12:56 Відповісти
 
 