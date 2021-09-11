На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє зазнали осколкових поранень унаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі. За минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму "тиші". Від початку поточної доби суботи противник двічі відкривав вогонь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям вогнепального поранення, ще троє військовослужбовців зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги військових транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я середньої тяжкості", - сказано в ранковому зведенні.

Станом на 7:00 суботи, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі Новогнатівки противник застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм. Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

За минулу добу, 10 вересня, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

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У районі Попасної противник тричі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і мінометів 120-го калібру. Також було обстріляно українські позиції біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Широкиного та Водяного російські найманці застосували гранатомети різних систем.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

У штабі наголосили, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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