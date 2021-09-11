Федоров: Підозрюємо корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Тендери із закупівлі ноутбуків для вчителів спрямовано на повторну експертизу через підозри в корупційній змові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці у фейсбуці віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Разом із СБУ та МОН ми запідозрили корупційну змову з ноутбуками для вчителів на мільйони гривень. Усі тендери активні і зараз спрямовані на повторну експертизу для перевірки документів. Зробимо це упродовж 7 днів. Деталі - у понеділок на брифінгу", - написав віцепрем'єр.
За його словами, причиною повторної перевірки всіх тендерів стала інформація, що шахраї, називаючись представниками членів уряду, почали домовлятися про розподіл по областях переможців закупівель із подальшим отриманням "відкатів".
"В Україні роками наживалися на подібних "схемах" із тендерними закупівлями, але так, як раніше, вже не буде. Цифровізація допомагає побудувати максимально прозорі процеси і справедливі умови", - запевнив Федоров.
Як повідомлялося, станом на 1 вересня у всіх обласних державних адміністраціях та чотирьох районах Києва оголошено тендери на 56 954 ноутбуки для вчителів.
Будь ласка, зачекайте...
За 2,5 года не нашли не одной украденной копейки, хоть рыли все от ментов до ГБР и ГПУ.
Плюс была политика против коррупции.
Сейчас же бездарный клоун 🤡 от дел самоустранился, а опричники тащат все, как перед концом света
ну не воровать жеж у себя самого? ))))
(это сарказм...конечно, и думаю даже и из этого "счастья" что-то отломилось крысам)
a чисто из фана?
по одной простой причине - нет в Украине ни одного легальнго инструмента поменять власть без Майдана.
ето тока Порох сделал.... - дурак демократический, за шо и уважаю.
буба с трона по выборам сам не спрыгнет....
короче вы себе нашли ильича посмертного - сметуны пришивают отпиленые ноги с зелеными наколками..
повыше в Украине херни на пожизненое не нашлось? - ошиблись вы, ребята....
Можете уявити, що по завершенню каденції зеленського, його десь приймуть у Європі, як Порошенка чи Яценюка ?
Я - ні. Він навіть не цікавий нікому. Порожнє місце.
Але куди подіти вату з бюлетенями ? Вже двічі робили Майдан, а перемогло оте болото.
но видимо нет - буба на один срок? - етот подонок всем наврал.
Майдан - ну или...
Та і мізки так запудрили, що навряд чи збереться.
свои мозги в чюжую голову не вложишь....
мальчики стремительно толстеют... - ето мы-вы
https://www.youtube.com/watch?v=n4MCFp553K4
А ми ще гірші, ніж жиди,
Бо продали козацьку славу,
Жиди ж в ярмо нас запрягли...
Т. Шевченко
представьте себе етот кацапячий вой: вас сегодня разлекает президент Украины!
и етот гавнюк выйдет и развлечет кацапню...
у них на каждый замес всегда есть если не *****, то какая шойга, которая тоже *****
нам свое робити..
и да пардон за нецерзензину - просто нет других слов, ну или я их не знаю.
не знаю шо в Украине поют за визит Президента Украины в США - ни слова в новостях - ни одного - видимо величайший визит не состоялся.
очень обидно на самом деле....
Відчитали і дали бомажку з вимогами зробити добро українським громадянам.
Але де ж...
чувствуем разницу, да?
Київський політех, здається, входить в рейтинг найкращих вузів світу. Отримав незначне фінансування. Зате задля піару зеленського і незрозумілого вузу ми, податкодавці, виплатимо шалені гроші. 7 млрд. Ніби їх ніде діти. Ніби військовослужбовцям не заборгували виплати.
До речі, той універ має право називатись президентським, якщо він буде побудований за кошти президента, чи якісь фонди, меценатів. А так...це ж за наш рахунок воно начепить там своє прізвище.
2) по состоянию на 1 сентября во всех областных государственных администрациях и четырех районах Киева объявлены тендеры на 56 954 ноутбука для учителей Источник: https://censor.net/ru/n3287668
Итого: только на таких простых двух пунктах потерялось 3046 ноутбуков..... Эта страна обречена!
Цифровізація допомагає побудувати
максимально прозорі процеси і справедливі умови " (с)
А об всемирной " вакцинации" никто даже не заикается!
Одна доза от 60Э... + тесты на ПЦР, справки-чистый доход в одни руки!