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В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ

В Україні станом на ранок суботи, 11 вересня, зафіксовано 3 869 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, видужали 1 738 осіб, 69 померло.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 387, медпрацівників - 76). Також за минулу добу госпіталізовано 1 102 особи, летальних випадків - 69, одужали - 1 738 осіб", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 10 вересня, повідомлялося про 3 615 нових інфікованих коронавірусом, 9 вересня зафіксовано 3 663 нові випадки захворювання, 8 вересня зафіксовано 2 772 нові випадки захворювання СOVID-19, 7 вересня 2021 року повідомлялося про 2 197 нових інфікованих, 6 вересня зафіксовано 773 нові випадки захворювання СOVID-19, 5 вересня зафіксовано 1379 нових випадків захворювання на СOVID-19, 4 вересня зафіксовано 2 614 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 вересня повідомлялося про 2 693 нові випадки захворювання, 2 вересня зафіксовано майже 2,5 тис. нових випадків захворювання на СOVID-19.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 314 423 особи, видужало 2 220 611 людей, летальних випадків - 54 320.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (370), Львівській (379), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

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Топ коментарі
+4
Даже в бульварных газетенках как ни стараются скрыть.. а правда таки прорывается..😀
И даже в этой статье...есть интересные цифры...

Так называемые «прорывные» случаи среди полностью вакцинированных пациентов составили 14% госпитализаций и 16% смертей в июне и июле, что примерно в два раза больше, чем в начале года.

То бишь 16 процентам умерших прививки не помогли от слова совсем...
В Великобритании процент еще выше...там порядка 50 процентов умерших были привиты..
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11.09.2021 11:28
+4
Да. А если добавить еще к этим процентам смерти от тромбозов, миокардитов итд? Правду очень скоро нельзя будет скрыть.
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11.09.2021 11:31
+3
Во Франции без зеленого паспорта нельзя зайти в магазин и ресторан. Это по-твоему не ограничивает ничего? Даже троллить надо с умом. Но у тебя его нет.
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11.09.2021 11:57
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11.09.2021 09:00 Відповісти
Антиваксерам надо гимн гпридумать типа такого:
"Мы локдаун
приближали, как могли
много наших
смотрят в корень из земли..."
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11.09.2021 09:21 Відповісти
это в Израиле?
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11.09.2021 09:49 Відповісти
Это везде.
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11.09.2021 09:55 Відповісти
CDC finds unvaccinated 11 times more likely to die of COVID
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11.09.2021 10:00 Відповісти
Ну, конечно. Кто ж вакцинированному диагноз "ковид" поставит))
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11.09.2021 11:08 Відповісти
а ссылка на само "исследование" есть? или только статья в бульварной газетенке?
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11.09.2021 11:09 Відповісти
Даже в бульварных газетенках как ни стараются скрыть.. а правда таки прорывается..😀
И даже в этой статье...есть интересные цифры...

Так называемые «прорывные» случаи среди полностью вакцинированных пациентов составили 14% госпитализаций и 16% смертей в июне и июле, что примерно в два раза больше, чем в начале года.

То бишь 16 процентам умерших прививки не помогли от слова совсем...
В Великобритании процент еще выше...там порядка 50 процентов умерших были привиты..
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11.09.2021 11:28 Відповісти
Да. А если добавить еще к этим процентам смерти от тромбозов, миокардитов итд? Правду очень скоро нельзя будет скрыть.
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11.09.2021 11:31 Відповісти
В карабасовом театре резкий кризис наступил,
Расплодились буратины, прокормить ни средств ни сил
Карабас купил вакцину ,Буратино наколол,
Чтоб не трахал он Мальвину,
И как мерин был здоров...
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11.09.2021 18:26 Відповісти
Так, спектр проблем Роксоланы стал более-менее ясен... В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4813
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11.09.2021 23:34 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7722
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12.09.2021 12:10 Відповісти
Добавляй эти ноль целых, шиш десятых.
Исследователи сравнили конкретные побочные эффекты в первые три недели после введения мРНК с побочными эффектами, которые наблюдались спустя три-шесть недель. В целом, 6,2 миллиона человек были изучены после первой дозы и 5,7 миллиона человек после второй дозы. Исследователи искали 23 потенциальных проблемы со здоровьем, которые возникли после других прививок или о которых сообщили пациенты. К ним относятся неврологические расстройства, такие как энцефалит и миелит, судороги и синдром Гийена-Барре, а также сердечно-сосудистые проблемы, такие как острый сердечный приступ, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Среди других «подозреваемых» были паралич Белла, аппендицит, анафилаксия и мультисистемный воспалительный синдром. Анализ показал, что ни один из симптомов не поднялся до уровня, который был статистически значимым после уколов мРНК COVID.
Исследователи подчеркнули свои выводы о случаях подтвержденного миокардита и перикардита среди молодых людей, что стало поводом для беспокойства. Было найдено 34 таких случая у пациентов в возрасте от 12 до 39 лет - 85% были мужчинами и 82% были госпитализированы в среднем на один день, что означает, что половина госпитализирована дольше, половина - короче. По словам исследователей, почти все они выздоровели к моменту проведения обзора.
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12.09.2021 10:40 Відповісти
А Сергій Пасічний не верит этой бульварной газетенке. Вот что он пишет
Сергій Пасічний

а ссылка на само "исследование" есть? или только статья в бульварной газетенке?
11.09.2021 11:09
Или Вы думаете, что он беспринципно переобулсяв воздухе?
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11.09.2021 23:31 Відповісти
У проваксеров лучше. "Концлагерь - мой дом родной. Без фашизма и дня не проживем."
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11.09.2021 11:19 Відповісти
А в чем "концлагерь"? Во вы верещите, что вам ущемляют. А что вам ущемляют? В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8023
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11.09.2021 11:38 Відповісти
животное не знает, что такое права
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11.09.2021 11:52 Відповісти
Так и я об этом - попробуй узнать. А то этот ваш вой на болотах ни о чем вызывает неподдельный интерес, как у вас в голове происходит это вот "ущемление" В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3326
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11.09.2021 11:54 Відповісти
Во Франции без зеленого паспорта нельзя зайти в магазин и ресторан. Это по-твоему не ограничивает ничего? Даже троллить надо с умом. Но у тебя его нет.
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11.09.2021 11:57 Відповісти
А при чем тут Франция? Мы живем не во Франции, даже ты живёшь не во Франции, а на мокшанских болотах, хоть и прикрываешься германской проксей. В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5755
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11.09.2021 12:01 Відповісти
А ты живешь на зоне по статье "педофилия", хоть и прикрываешься украинской проксей.
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11.09.2021 12:07 Відповісти
И снова ты, кацап, спалился вашей кацапской темой В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8172
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11.09.2021 12:15 Відповісти
Вакцину покупают за налоги от 60 Э за дозу. Плюс ПЦР за 20 долларов итд.
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11.09.2021 18:28 Відповісти
Кассовый чек покажешь? В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 664
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11.09.2021 18:29 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 31
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11.09.2021 15:11 Відповісти
О, на мокшанских болотах опять что-то придумали, на этот раз про восьмой ген. )))) А как же лишняя хромосома, которой богаты обитатели мокшанских болот? Что, уже забыли?
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11.09.2021 15:36 Відповісти
хромосома не якийсь ген..))
зайва не буває... В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4735
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12.09.2021 12:12 Відповісти
 
 