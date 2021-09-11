В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ

В Україні станом на ранок суботи, 11 вересня, зафіксовано 3 869 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, видужали 1 738 осіб, 69 померло.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 387, медпрацівників - 76). Також за минулу добу госпіталізовано 1 102 особи, летальних випадків - 69, одужали - 1 738 осіб", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 10 вересня, повідомлялося про 3 615 нових інфікованих коронавірусом, 9 вересня зафіксовано 3 663 нові випадки захворювання, 8 вересня зафіксовано 2 772 нові випадки захворювання СOVID-19, 7 вересня 2021 року повідомлялося про 2 197 нових інфікованих, 6 вересня зафіксовано 773 нові випадки захворювання СOVID-19, 5 вересня зафіксовано 1379 нових випадків захворювання на СOVID-19, 4 вересня зафіксовано 2 614 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 вересня повідомлялося про 2 693 нові випадки захворювання, 2 вересня зафіксовано майже 2,5 тис. нових випадків захворювання на СOVID-19.

Читайте також: Метро в Києві повертає обмеження на вхід у години пік

Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 314 423 особи, видужало 2 220 611 людей, летальних випадків - 54 320.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (370), Львівській (379), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Читайте також: Україна має в своєму розпорядженні 12 млн доз вакцини від COVID-19, поставки будуть тривати, - Ляшко