В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ
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В Україні станом на ранок суботи, 11 вересня, зафіксовано 3 869 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, видужали 1 738 осіб, 69 померло.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 387, медпрацівників - 76). Також за минулу добу госпіталізовано 1 102 особи, летальних випадків - 69, одужали - 1 738 осіб", - повідомило МОЗ.
Днем раніше, 10 вересня, повідомлялося про 3 615 нових інфікованих коронавірусом, 9 вересня зафіксовано 3 663 нові випадки захворювання, 8 вересня зафіксовано 2 772 нові випадки захворювання СOVID-19, 7 вересня 2021 року повідомлялося про 2 197 нових інфікованих, 6 вересня зафіксовано 773 нові випадки захворювання СOVID-19, 5 вересня зафіксовано 1379 нових випадків захворювання на СOVID-19, 4 вересня зафіксовано 2 614 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 вересня повідомлялося про 2 693 нові випадки захворювання, 2 вересня зафіксовано майже 2,5 тис. нових випадків захворювання на СOVID-19.
Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 314 423 особи, видужало 2 220 611 людей, летальних випадків - 54 320.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (370), Львівській (379), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
Будь ласка, зачекайте...
"Мы локдаун
приближали, как могли
много наших
смотрят в корень из земли..."
И даже в этой статье...есть интересные цифры...
Так называемые «прорывные» случаи среди полностью вакцинированных пациентов составили 14% госпитализаций и 16% смертей в июне и июле, что примерно в два раза больше, чем в начале года.
То бишь 16 процентам умерших прививки не помогли от слова совсем...
В Великобритании процент еще выше...там порядка 50 процентов умерших были привиты..
Расплодились буратины, прокормить ни средств ни сил
Карабас купил вакцину ,Буратино наколол,
Чтоб не трахал он Мальвину,
И как мерин был здоров...
Исследователи сравнили конкретные побочные эффекты в первые три недели после введения мРНК с побочными эффектами, которые наблюдались спустя три-шесть недель. В целом, 6,2 миллиона человек были изучены после первой дозы и 5,7 миллиона человек после второй дозы. Исследователи искали 23 потенциальных проблемы со здоровьем, которые возникли после других прививок или о которых сообщили пациенты. К ним относятся неврологические расстройства, такие как энцефалит и миелит, судороги и синдром Гийена-Барре, а также сердечно-сосудистые проблемы, такие как острый сердечный приступ, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Среди других «подозреваемых» были паралич Белла, аппендицит, анафилаксия и мультисистемный воспалительный синдром. Анализ показал, что ни один из симптомов не поднялся до уровня, который был статистически значимым после уколов мРНК COVID.
Исследователи подчеркнули свои выводы о случаях подтвержденного миокардита и перикардита среди молодых людей, что стало поводом для беспокойства. Было найдено 34 таких случая у пациентов в возрасте от 12 до 39 лет - 85% были мужчинами и 82% были госпитализированы в среднем на один день, что означает, что половина госпитализирована дольше, половина - короче. По словам исследователей, почти все они выздоровели к моменту проведения обзора.
Сергій Пасічний
а ссылка на само "исследование" есть? или только статья в бульварной газетенке?
11.09.2021 11:09
Или Вы думаете, что он беспринципно переобулсяв воздухе?
зайва не буває...