В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ
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За минулу добу, 10 вересня, імунізовано 183 527 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"183 527 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 71 388 осіб, повністю імунізовано 112 139 осіб", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що упродовж доби працювало 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення, 347 центрів вакцинації.
У МОЗ зазначили, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 860 642 особи, з них отримали одну дозу - 5 860 640 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози - 4 730 712 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
"Загалом проведено 10 591 352 щеплення", - підсумували в пресслужбі відомства.
Будь ласка, зачекайте...
мной движет здравый разум - никакая вакцина не нужна против вируса с минимум 99,8% выживаемостью (а с правильной профилактикой и лечением практически 100%ной), тем более экспериментальная, плохо проверенная и уже калечащая множество людей
после 10-й уже не смогут "соскочить" Какой маразм могут пропихнуть обывателю без мозгов "по жизни" за его же бабки!
я нигде не читал как то само в голову приходит! зачем делать 25 вакцин (количество может быть изменено производителем)?
антирабической вакцины* - бинго! без нее он умрет!
Ох беда-беда, какие же вы упоротые!
Та хоть и 10 прививок в течении 16 лет, но ты получаешь иммунитет 100%! А это очень опасные инфекции...добавь к ним полиомелит, оспу, туберкулез! Но у тебя же не спрашивают в транспорте или ресторане справку об прививках (минимальных)!
Так я задаю еще раз вопрос - какой смысл делать 100500 прививок (от ковида), которые не дают никакой гарантии, а значит и пользы организму? И откуда ты знаешь, как поведет себя организм после 10-20 доз вакцины (а особенно разных производителей), если их колоть каждые 4-6 месяцев?
Это все демагогия, каждый имеет право выбора, но когда меня лишают этого права выбора и в добавок лишают меня конституционных прав и ограничивают мою свободу, выдавая мне паспорт вакцинированного скота, я НЕ СОГЛАСЕН!
Многие люди на Запале и уже и у нас каждый год аколят прививки от гриппа и ничего страшного с ними не случилось.
Ты внимательно читаешь? Или тебе в глаза "закапали"?
СМИ рекламу создают,
Не жалеет ни эмира,
Ни других- как мухи мрут.
Вот и Байден выступает-
Любят доллары у США,
И народ ему внимает,
Смотрят в страхе ,не дыша!
Нет других болезней ныне,
Только дельта и ковид,
Скоро будет как в пустыне,
Сгинут люди все как вид
Тут бы радоватся тихо,
На естественный отбор
Закрутили очень лихо
Но с вакциной перебор
Ни Будды вам ни Аллаха
В один голос все вопят
И психоз на почве страха
Пробирает всех до пят!
Карабасы подганяют
Буратин в страну чудес
Только я не понимаю,
Где здесь правда и прогрес.