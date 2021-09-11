Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР

Командування окупаційних військ Російської Федерації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донеччини та Луганщини змушує місцевих найманців реєструватися для участі в голосуванні на виборах до Держдуми РФ, які відбудуться 19 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях активно готує підлеглих "шахтарів і комбайнерів" до участі у виборах до Державної думи РФ, які відбудуться 19 вересня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на рівень "дисципліни" і "відповідальності" підлеглих, а також можливі ексцеси російські окупанти проводять "навчально-тренувальні" вибори.

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"Суть цього "ноу-хау" полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори, заповнивши відповідні електронні заявки, та тренуванні з прибуття до виборчих дільниць для "вільного волевиявлення", - пояснюють розвідники.

За їхніми даними, з метою організації цього процесу в окупаційних військах проведено комплекс службових нарад і налагоджено суворий контроль за підготовкою до "волевиявлення".



