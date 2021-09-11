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Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР

Командування окупаційних військ Російської Федерації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донеччини та Луганщини змушує місцевих найманців реєструватися для участі в голосуванні на виборах до Держдуми РФ, які відбудуться 19 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях активно готує підлеглих "шахтарів і комбайнерів" до участі у виборах до Державної думи РФ, які відбудуться 19 вересня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на рівень "дисципліни" і "відповідальності" підлеглих, а також можливі ексцеси російські окупанти проводять "навчально-тренувальні" вибори.

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"Суть цього "ноу-хау" полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори, заповнивши відповідні електронні заявки, та тренуванні з прибуття до виборчих дільниць для "вільного волевиявлення", - пояснюють розвідники.

За їхніми даними, з метою організації цього процесу в окупаційних військах проведено комплекс службових нарад і налагоджено суворий контроль за підготовкою до "волевиявлення".



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Топ коментарі
+4
А Украина, вместо того чтобы заявить, что принявшие участие в голосовании, будут лишены украинского гражданства, говорит, что это наши вменяемые ребята, и, взявшие российский паспорт это украинцы! Зебизяны конченые!
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11.09.2021 09:31
+4
Що означає примушують?Ці колаборанти ВСІ отримали громадянство країни окупанта.Вони мають голосувати на виборах.Краще скажіть,чому зрадників,з рос.пашпортами, українські політики називають заручниками?Хто тут бреше?
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11.09.2021 09:37
+4
"Волеиспражнение" правильнее было бы написать
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11.09.2021 09:47
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Оккупанты в ОРДЛО заставляют местных наемников идти на выборы Госдумы РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 80
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11.09.2021 09:28 Відповісти
А Украина, вместо того чтобы заявить, что принявшие участие в голосовании, будут лишены украинского гражданства, говорит, что это наши вменяемые ребята, и, взявшие российский паспорт это украинцы! Зебизяны конченые!
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11.09.2021 09:31 Відповісти
а еще лучше начать возврат этих территорий под контроль и их очистку от рашистского биомусора
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11.09.2021 09:54 Відповісти
А что делать если даже сами кацапы не хотят голосовать за *****. Получается даунбаситы еще тупее кацапов.
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11.09.2021 09:33 Відповісти
выборы в рахе приближаются - взрывы в домах начинаются...
(второй за 3 дня)
Липецкой области в России близ города Елец в поселке Солидарность взорвался газ в двухэтажном доме. Взрыв газа в двухэтажном доме произошел после полуночи 11 сентября.

Есть жертвы и раненные

Оккупанты в ОРДЛО заставляют местных наемников идти на выборы Госдумы РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 9371

и
В среду, 8 сентября, в 6:55 утра в российском Подмосковье в городе Ногинск, произошел взрыв в 9-этажном жилом доме. В результате ЧП обрушились второй и третий этажи, а от нескольких квартир практически ничего не осталось..Есть жертвы и раненные.

Оккупанты в ОРДЛО заставляют местных наемников идти на выборы Госдумы РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 4485

.........
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11.09.2021 09:35 Відповісти
Що означає примушують?Ці колаборанти ВСІ отримали громадянство країни окупанта.Вони мають голосувати на виборах.Краще скажіть,чому зрадників,з рос.пашпортами, українські політики називають заручниками?Хто тут бреше?
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11.09.2021 09:37 Відповісти
Вони мають голосувати на виборах.

Вообще-то, это право, а не обязанность
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11.09.2021 10:48 Відповісти
"Волеиспражнение" правильнее было бы написать
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11.09.2021 09:47 Відповісти
Видатьь у кооператива Озеро некому станцевать Лебединую песТню... Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 2990типа Чайковского
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11.09.2021 09:50 Відповісти
Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 9758РАБолепы РАБссии за 600 лет РАБсства Золотой Орды и немецкой династии Готорпп-Гольштейнов по имени Романовы ничему так и не научились... Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 6384
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11.09.2021 09:53 Відповісти
Ну це ж не позбавить їх громадянства України, правда, денісова-резніков?
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11.09.2021 10:31 Відповісти
Лишение гражданства, освобождает человека от ответственности перед государством и лишает государство возможности рано или поздно объявить его в международный розыск и привлечь к ответственности, например за гос.измену, сепаратизм, незаконное военное формирование и т.п.
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11.09.2021 11:14 Відповісти
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України

Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Україна не має права об'явити, не громадянина України, гіркіна і т.п. в міжнародний розшук?
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11.09.2021 11:34 Відповісти
В ленте активности я все-таки прочитал сообщение. Так вот и я о том же - Гиркин не гражданин и его привлечь нельзя. Теперь нужно отказаться от такой возможности и в отношении тех, кого пока еще можно?
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11.09.2021 11:37 Відповісти
Объявить может и может, но только для чего? Получить она его не сможет без согласия страны гражданином которой он является.
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11.09.2021 11:39 Відповісти
Это не правда.
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11.09.2021 12:16 Відповісти
Не правда что? Речь не о Гиркине, если что, а о 600 тыс. с рос.паспортами.
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11.09.2021 13:42 Відповісти
Я о вашем утверждении, что для выдачи подозреваемого требуется согласие страны, гражданином которой является задержанный.
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11.09.2021 16:20 Відповісти
Общепризнан факт, что выдача преступников - это право суверенного государства, а не его прямая обязанность. Обязанность выдачи может быть только при наличии соответствующего международного договора и с учетом определенных условий.

Россия является участником Интерпола, но попробуйте доставить в Украину Жириновского за его прямые призывы убивать украинцев (бомбить Киев и т.п.), пропаганду войны и т.п., для суда над ним по украинским законам и наказания хотя бы штрафом.
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11.09.2021 20:28 Відповісти
Вот ТУТ более-менее расписано, как это объявить в розыск через Интерпол и каков может быть результат.
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11.09.2021 20:31 Відповісти
Вы ранее написали.
Получить она его не сможет без согласия страны гражданином которой он является.



Я именно на это и возразил. И утвержаю, что для выдачи, согласия страны гражданином которой он является не требуется.
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11.09.2021 20:47 Відповісти
Согласен, не точно выразился, когда он в третьей стране, согласия наверное не требуется, но возражения его "родины" явно поломают планы заявителя.
В моей ссылке как раз и написано про то, что беглец может стать гражданином той страны где скрывается и это может сильно осложнить его экстрадицию.
Более того, стране заявителю будет не легко получить в руки НЕ своего гражданина, даже если он обнаружится в какой-то третьей стране, а не стране его гражданства. А так же, как я понял, даже просто запустить процесс розыска своего гражданина дело довольно хлопотное, не говоря уже о гражданине чужом.
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11.09.2021 21:07 Відповісти
По поводу ссылки. Там все логично и понятно. Интерпол не хочет заниматься военными преступлениями и политикой.
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11.09.2021 20:55 Відповісти
Ну вот, а Украина, если лишит своего гражданства "республиканских новороссиян", как бы "выстрелит СЕБЕ в ногу", потому что не сможет достать даже тех, кого реально есть за что.
Украинского флага над разбомленным и поверженным Кремлём не будет. Это всё несбыточные фантазии и поэтому "нюрнберга" не будет. Ну если конечно не случится большая 3-я мировая и в ней останутся выжившие.
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11.09.2021 21:16 Відповісти
Да итог выборов там и так ясен, голосование простая формальность, вопрос,в желании увеличить количество голосов "за" и пафосно заявить о всенародной поддержке.
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11.09.2021 13:28 Відповісти
 
 