Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР
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Командування окупаційних військ Російської Федерації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донеччини та Луганщини змушує місцевих найманців реєструватися для участі в голосуванні на виборах до Держдуми РФ, які відбудуться 19 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях активно готує підлеглих "шахтарів і комбайнерів" до участі у виборах до Державної думи РФ, які відбудуться 19 вересня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з огляду на рівень "дисципліни" і "відповідальності" підлеглих, а також можливі ексцеси російські окупанти проводять "навчально-тренувальні" вибори.
"Суть цього "ноу-хау" полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори, заповнивши відповідні електронні заявки, та тренуванні з прибуття до виборчих дільниць для "вільного волевиявлення", - пояснюють розвідники.
За їхніми даними, з метою організації цього процесу в окупаційних військах проведено комплекс службових нарад і налагоджено суворий контроль за підготовкою до "волевиявлення".
Будь ласка, зачекайте...
(второй за 3 дня)
Липецкой области в России близ города Елец в поселке Солидарность взорвался газ в двухэтажном доме. Взрыв газа в двухэтажном доме произошел после полуночи 11 сентября.
Есть жертвы и раненные
и
В среду, 8 сентября, в 6:55 утра в российском Подмосковье в городе Ногинск, произошел взрыв в 9-этажном жилом доме. В результате ЧП обрушились второй и третий этажи, а от нескольких квартир практически ничего не осталось..Есть жертвы и раненные.
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Вообще-то, это право, а не обязанность
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Україна не має права об'явити, не громадянина України, гіркіна і т.п. в міжнародний розшук?
Россия является участником Интерпола, но попробуйте доставить в Украину Жириновского за его прямые призывы убивать украинцев (бомбить Киев и т.п.), пропаганду войны и т.п., для суда над ним по украинским законам и наказания хотя бы штрафом.
Получить она его не сможет без согласия страны гражданином которой он является.
Я именно на это и возразил. И утвержаю, что для выдачи, согласия страны гражданином которой он является не требуется.
В моей ссылке как раз и написано про то, что беглец может стать гражданином той страны где скрывается и это может сильно осложнить его экстрадицию.
Более того, стране заявителю будет не легко получить в руки НЕ своего гражданина, даже если он обнаружится в какой-то третьей стране, а не стране его гражданства. А так же, как я понял, даже просто запустить процесс розыска своего гражданина дело довольно хлопотное, не говоря уже о гражданине чужом.
Украинского флага над разбомленным и поверженным Кремлём не будет. Это всё несбыточные фантазии и поэтому "нюрнберга" не будет. Ну если конечно не случится большая 3-я мировая и в ней останутся выжившие.