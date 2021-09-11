Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США

Лідер "ЄС", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією політологічних центрів США, зокрема директором Євразійського центру Атлантичної Ради Джоном Гербстом і президентом CEPA (Центр аналізу європейської політики) Аліною Поляковою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", під час зустрічі обговорювали результати візиту президента України до Вашингтону і зустрічі глави України з президентом США Джо Байденом.

Петро Порошенко висловив вдячність американській стороні за тверду та послідовну підтримку України.

Учасники зустрічі наголосили на важливій допомозі Вашингтону у справі консолідації міжнародних зусиль для протидії триваючій російській агресії проти України і підтримки реформ у нашій державі, а також на критичній важливості зміцнення трансатлантичного фронту санкцій проти Росії.

Окремо було обговорено ситуацію у галузі розвитку та зміцнення демократії, верховенства права, судової реформи, стійкості інститутів держави в Україні.

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