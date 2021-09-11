Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер "ЄС", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією політологічних центрів США, зокрема директором Євразійського центру Атлантичної Ради Джоном Гербстом і президентом CEPA (Центр аналізу європейської політики) Аліною Поляковою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", під час зустрічі обговорювали результати візиту президента України до Вашингтону і зустрічі глави України з президентом США Джо Байденом.
Петро Порошенко висловив вдячність американській стороні за тверду та послідовну підтримку України.
Учасники зустрічі наголосили на важливій допомозі Вашингтону у справі консолідації міжнародних зусиль для протидії триваючій російській агресії проти України і підтримки реформ у нашій державі, а також на критичній важливості зміцнення трансатлантичного фронту санкцій проти Росії.
Окремо було обговорено ситуацію у галузі розвитку та зміцнення демократії, верховенства права, судової реформи, стійкості інститутів держави в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
-Претенденти його успішно і дешево продають цей "товар"українському населенню взамін на їхні голоси на виборах ...
-Чинні керівники держави і політики й досі, правда менш "успішно", але такий же "товар" обмінюють (по бартеру) на міжнародну ринку на кредити і фінансову допомогу, частина з якої, міцно осідає у "вітчизняних та офшорних кишенях" бариг з їхнього оточення ... демонструючи штучні культіпаки - як збирає на життя каліка під церквою чи в метро... Жах...
А чи знаєте ви, що 40-ка мільйонна Україна при них, вже докотилася до жалюгідних... 150 млрд. дол. свого офіційного ВВП?
В той час, коли ВВП таких малюсіньких (з 4-х мільйонним населенням), але й маленьких площею... - острівної Ірландії, чи міста-держави Сінгапур уже втричі перевищили нині офіційний ВВП України...
А чи знаєте ви, що потенціал лише АПК України здатний ",якщо не гнатиме на експорт" сировину, а кінцеву продукцію... продукувати ВВП розміром в 600-800 млрд. дол?
А чи знаєте ви, що весь, вже нині існуючий потенціал всього господарського комплексу України здатний створювати ВВП на рівні Великої Британії, чи Франції, Італії...? Не кажучи що здатний обігнати за обсягами Південну Корею, Іспанію, чи Австралію?
Але ж ВСЕ стоїть мертвим грузом , а народ в еміграції... Масове безробіття серед тих, хто лишився...
Я не сказав про молоду галузь ІТ (бо її важко спрогнозувати), але вона вже здатна щорічно - майже подвоювати обсяги своїх послуг...
Але брехня, безвідповідальність, користолюбство влади, політиків зростають ще вищими темпами, ніж ІТ-галузь ...
І на цьому фоні "проростає" незамічена на -сьогодні, але дуже загрозлива для майбутнього проблема суспільства - його КРИМІНАЛІЗАЦІЯ.
Криміналізація - як вимушений крок у відповідь тих, хто ніколи не мав і не бажав кримінальних нахилів та дій,...
Але на фоні злочинної практики влади, так і таких же прийнятих нею законів (податків, цін, тарифів, безправ'я) - населення ВИМУШЕНЕ, по за власною волею, розробляти їх, чи застосовувати... - просто задля елементарного виживання в ситуації, що склалася...
- А шо Бубочка у тот момент?
- Бубочка бил таки за то у истерике и делал с этого маме нэрвы!
Сцарь у нас, уже как два с лишним года, Бубочка.
Почти монарх. Всю власть себе присвоил
У Порошенка все це є , тому свідомі украінці цінують його , блискучого дипломата і Людину , яка дбає про Украіну ,
а не зраджує іі , як це робить зелена шобла !
А Порошенко в своем стиле - продолжает помогать и армии, и медикам, и серьезных политиков в страну привлекает, чтобы Украину поддерживали.
Работает человек.
Порошенко выбыл из тройки самых богатых - Forbes
Экс-президент Украины опустился в рейтинге Forbes с третьего на седьмое место.
ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ 2021, 10:00https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/6/673628/
Люди покупают.
А вот зюзенька, только дырки от бублика производит.
просто пісня
(Авиценна)
С теми, которые слили операцию по вагнеровцам, и при этом говорят, что виновата СNN?
Брешут нагло и тупо и при том выталкивают оппонентов с трибуны?
Как с такими людьми общаться.
Но вы так сильно не переживайте и вас брехунов бездарных скорее всего послушают , хоть вы того и не заслуживаете.
Кстати, а шо там с Чаусом?
на цьому поважному сайті?😀
Який підсумковий документ ухвалили?
Чи просто водички попили і за столом пофоткалися?
в 2012 году на Валдае был форум на котором выступил плешивый Мудак РАБссии...,именно там прозвучала фраза : Украины никогда не было,ее придумали чЛенин и Сралин...мы создадим Новороссию...,говноеды фсбШНЫЕ....когда Майдан в Украине начался? Правильно ...30 ноября 2013 года....
Поплачьте крысы....
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 21 час назад
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🇺🇦☦️👥В сеть попали переписки высокопоставленных функционеров Русской православной церкви: так, опубликованный «Церквачом» фрагмент переписки украинского иеромонаха Вячеслава Максименко и его московского куратора Кирилла Фролова, содержащий шаблон письма к Патриарху Кириллу, четко очерчивает перспективы РПЦ на украинском треке - Киев безвозвратно упущен. ....
Это чучело, даже не знало зачем едет в США, что там делать и о чем говорить с Байденом.
Его визит, можно сравнить с походом человека на выставку автомобилей: прошелся по павильону, посидел в салоне Бугатти, сфотографировался с девченками-промоутерами, набрал рекламных буклетов и пару бесплатных журналов и все.
Важный визит епт.
Как отсасывать сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести с добавлением нового сверхактивного ингридиента - Тошнотворного Порош(ен)ка (инновационное изобретение Лаборатории токсикогенной порохоботологии корпорации "Рошен"), так тут порохоботы первые. И что характерно, порохоботам леденцов "Рошен" всё мало и мало, прямо ненасытные какие-то, - порохоботы готовы отсасывать леденцы "Рошен" денно и нощно в неограниченных количествах.
А то, что производство леденцов "Рошен" денег стоит, и что их надлежит отрабатывать, так на то порохоботам - плевать.
Где навязчивый и агрессивный порохоботинг на основе передовых достижений современной порохоботологии, обеспечивающий интенсивный рост электоральной поддержки Пётра Лексеича?
НЕТУ!!!
Бессовестные сволочуги...