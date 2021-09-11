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Новини Політика України
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Північний потік (1369) Єрмак Андрій (1229)

Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія вже почала використовувати

Російська Федерація вже почала використовувати газопровід "Північний потік-2" як зброю проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми вважаємо, що вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати Nord Stream як зброю проти України. Якщо мали можливість вчора побачити ціни, за даними біржі IC Future, на торгах ціна жовтневого ф'ючерсу на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів на максимум, досягнувши 57,25 євро за мегават/год", – сказав Єрмак на конференції YES Brainstorming у Києві.

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Топ коментарі
+22
Дерьмак, в этом есть и твоя доля участия
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11.09.2021 10:40
+14
Главное ее оружие против Украины это сам Ермак.
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11.09.2021 11:01
+8
Ну так. - чергова пабеда найвеличнішого лідора.
корзіну пєчєнья і бочку варєнья в студію.
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11.09.2021 10:56
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Дерьмак, в этом есть и твоя доля участия
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11.09.2021 10:40 Відповісти
Кто укака....я? Конечно "невістка"!
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11.09.2021 11:20 Відповісти
А чьи еще? Только с пояснениями.
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11.09.2021 11:42 Відповісти
скажите спасибо Германии,которую вы всё время в жопу цёмали.
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11.09.2021 10:40 Відповісти
Мне кажется, что при таких ценах рентабельно газ даже из центра земли добывать. Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1048
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11.09.2021 10:55 Відповісти
Ну так. - чергова пабеда найвеличнішого лідора.
корзіну пєчєнья і бочку варєнья в студію.
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11.09.2021 10:56 Відповісти
і білий хрест зрадника першого ступіню
Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5693
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11.09.2021 11:06 Відповісти
Похоже, что Зеленский самый влиятельный человек современности!
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11.09.2021 12:02 Відповісти
Главное ее оружие против Украины это сам Ермак.
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11.09.2021 11:01 Відповісти
Це він констатує факт, чи пишається цим?
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11.09.2021 11:04 Відповісти
Докладывает кому нужно..
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11.09.2021 11:57 Відповісти
це так несподівано!
ніколи расісюшка не збиралась цього робити, і ось знову
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11.09.2021 11:05 Відповісти
Ермак жепой чует просадку рейтингов его звиздюка уже этой зимой вот и кипишует.
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11.09.2021 11:05 Відповісти
Да и не удивительно что Рашка против Украины использует все методы. Удивительно только что украинская власть против Украины и украинского народа воюет. Вместо того чтобы дешовый украинский газ закачивать в наши газохранилища и дешевле продавать украинцам, наша власть наш газ продает в Европу чтобы потом нам повысить тарифы ссылаясь на европейские цены.
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11.09.2021 11:07 Відповісти
А с кого еще может украинская власть стричь как не с украинского народа?!...
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11.09.2021 11:12 Відповісти
Но добывать свой газ все равно не будем!!!
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11.09.2021 11:08 Відповісти
Хлопотное дело, проще завывать на весь Мир, какие мы бедные и несчастные...
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11.09.2021 11:25 Відповісти
А хто Вам таке сказав? Він вже давно продається українцям за космічними цінами під прикриттям "реверсу" з Словаччини і Люксембургу. Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2295 Януковіщь відкрив цю тєму , кондитер підвів її до обгрунтування цін через приєднання до європейського співтовариства споживачів газу. А зєлєбобіки тупо накручують ціну.
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11.09.2021 11:32 Відповісти
Проще говоря. Украина потеряла Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5506чистого дохода.
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11.09.2021 11:32 Відповісти
Хороший коммент. Бредовый. В стиле Подоляка Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8431
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11.09.2021 11:40 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери, которые грозят стране из-за газопровода «Северный поток-2». По его подсчетам, это будет обходиться в 3 миллиарда долларов в годРосія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2192
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11.09.2021 12:15 Відповісти
Порошенко подбросил, Подляк зуб даст! Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4222
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11.09.2021 13:49 Відповісти
Зелдермак почивали на чужих лаврах. В глазелки путлеру смотрели. Цемаха, Вагнера, Беркут на рашку отпустили. С союзниками разосрались. Нет у зе-команды ни средств ни методов. Костя Сапрыкин и то умнее этих вороватых бездарей Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7025
Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9520
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11.09.2021 11:37 Відповісти
Я напомню, что благодаря зеленским-дерьмакам американцы сняли санкции с сп-2.
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11.09.2021 11:43 Відповісти
Козак Байден хотел подружиться с Европой и разрешил СП-2. Потому что он не злой Трамп. Бугага.
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11.09.2021 11:50 Відповісти
А как же одиннарод мышебратья?
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11.09.2021 11:44 Відповісти
Так скорей беги к Анжелике, за кунькой!)
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11.09.2021 11:46 Відповісти
Как только перестанут качать газ через территорию Украины, всем сразу станет ясно, что Петина байка про реверс газа из Европы это сказка для лохов. За 7 лет не сделано ничего, чтобы подготовиться к запуску северного потока -2.
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11.09.2021 11:49 Відповісти
Думаючим людям це давно зрозуміло. Згадай операцію "Прикрути!". І вже навіть 14% з 27% повних ідіотів і недоумків прозріли, 13% їх всього залишилось.
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11.09.2021 12:11 Відповісти
Как можно использовать то что еще не запущено в действие. Украине наоборот нужно подавать иски о изменении цены на транзит всвязи с повышением стоимости газа в несколько раз. Можно за этот же обьем получать не 2 млрд в год а 8-10 млрд баксов.
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11.09.2021 12:00 Відповісти
Щоб мовчки платив скільки нашмигалюють.
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11.09.2021 12:04 Відповісти
Она качает как раз столько сколько положено по контракту, но платит по цене на газ которая была 2 года назад, а цена выросла в 5 раз. Если наши дебилы не внесли пункт повышения ставки на транзит то нужно требовать пересмотра через суд.
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11.09.2021 12:19 Відповісти
Нащо він нам жаліється і нічого не робе. Коли розігнали досвідчених дипломатів, то домовлятися із розвинутими країнами стає дедалі важче
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11.09.2021 12:04 Відповісти
Це Клімкін був досвідчений дипломат? Не сміши.
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11.09.2021 12:12 Відповісти
Чому був? Він і є досвідчений дипломат! Ще два роки обрані дебілами "слуги" покувиркаються "на манєжє", і нормальні адекватні кадри повернуться у владу, а вовік і Ко підуть дригати ногами назад в Шапіто
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11.09.2021 17:46 Відповісти
Зебуїнська кодла уже давно використовується як зброя проти України
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11.09.2021 12:19 Відповісти
Поставщики сжиженного газа тоже сократили поставки в Европу и стали соучастниками дефицита и роста цены.
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11.09.2021 12:36 Відповісти
Ермак забыл с какой помпой подписывались договора с Газпромом в 2019. Как Украина отказалась от всех судебных исков. Может Ермак помнит суть подписанного в 2019 ? Прошло всего два года Вашей работы, а на всех фронтах полная йухня.
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11.09.2021 13:47 Відповісти
тоді ще Богдан заправляв маріонеткою Зе
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11.09.2021 14:10 Відповісти
Так этот мудак ничего не сделал для того, чтобы этого не было
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11.09.2021 15:07 Відповісти
Констатация или удивление, или сожаление...идёт война на всех направлениях...ещё отключат транзит --уменьшив для себя накладные расходы...да,Ермак ,--война как она есть...
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11.09.2021 17:20 Відповісти
 
 