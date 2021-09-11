Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Питання "Північного потоку-2" і транзиту російського газу через територію України потрібно винести на розгляд Нормандського формату, оскільки воно стосується сфери безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.
"Ми розглядаємо питання "Північного потоку" виключно як питання загальної безпеки України. І тому ми вже кілька разів пропонували, я спілкуюся про це з колегами під час відеоконференцій Нормандського формату, ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань Нормандського формату, як от припинення вогню, загального врегулювання конфлікту, розгляд і цих питань", - сказав Єрмак.
Він наголосив, що збереження транзиту газу з РФ через Україну є запобіжником, який стримує можливу масштабну агресію з боку Росії.
"Я вважаю, що продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема масштабної агресії Російської Федерації проти України. А про її ризики (про ризики агресії. – Ред.) і ймовірності вчора говорив тут президент. Ну і коли біля твоїх кордонів концентрується близько 100 тис. російських військових, я думаю, будь-яка розумна людина такі ризики побачить у цьому", - нагадав Єрмак.
"Тому, повертаючись до загальнополітичного питання "Північного потоку", я вважаю, що є повна можливість і у наших колег підтримати позицію України щодо розгляду цього питання у Нормандському форматі, щодо залучення США до врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
И сомнений нет, что люди, которые дважды выбрали в президенты дважды судимого вора идиота, любителя *****, а во время войны вообще сделали президентом клоуна, тупую куклу олигархов и манкурта, смогут разумно решать судьбу страны на следующих выборах.
И не нужно теперь вешать тут лапшу -- выбор есть всегда. Абсолютно всегда. Даже во втором туре из 2х вариантов один всегда лучше, а другой хуже. Нужно только включать остатки мозгов.
А насчет "лучшего ничего не было" тебе ответит круглая жопа за окном. Большая и глубокая жопа во всем. В экономике, тарифах, ценах, бюджете, финансах, обороне, социалке, внешней политике и т.д. по списку. И умные люди вас предупреждали, что именно так и будет. Ну кто же их хотел слушать. Вам же было "абынепорошенко". Ну вот и кушайте теперь свое "абынепорошенко", только не подавитесь невзначай. Смачного.
И переставайте тогда ныть про высокие тарифы, цены и никакой уровень жизни сейчас. Вы ведь 72%, которые не ошибаются.
А я вот могу привести кучу цифр по финансам, бюджету, экономике, социалке и т.д. Или, например, по тупому вранью про олигархов
Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:
1. Ахметов 2013 - 15.4 млрд. USD, Ахметов 2019 - 6.0.млрд. USD;
2. Пинчук 2013 - 3.8 млрд. USD, Пинчук 2019 - 1.4 млрд. USD;
3. Коломойский 2013 - 2.4 млрд. USD, Коломойский 2019 - 1.1 млрд. USD;
4. Новинский 2013 - 1.9 млрд. USD, Новинский 2019 - 1.0 млрд. USD;
5. Боголюбов 2013 - 1.7 млрд. USD, Боголюбов 2019 - 1.2 млрд. USD;
6. Косюк 2013 - 1.6 млрд. USD, Косюк 2019 - 1.4 млрд. USD;
7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;
И без проблем о зарплатах и долларе. Считаем. Арифметика для начальных классов:
Минимальная зарплата середины 2014 - 1218 грн. -- 1218/ 12 = 101.5 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 26 = 159.12 USD
Средняя зарплата середины 2014 - 3537 грн. -- 3537 / 12 = 294,75 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 26 = 422.04 USD
Вот поэтому и говорю -- нужно меньше врать и больше думать.
Он построен уже. Тогда уж в целом транзита, есть еще СП1, турецкий, гтс Белоруси и тд. Они ВСЕ качают газ в Европу. Или Ермак не в курсе?
Так от, цей самий Козир - пресона з нульовим згадуванням на інформаційній ************ , рашисти НІКОЛИ ПРО НЬОГО НІЧОГО!Він виліз у вихідні в інформпростір щось брякнути по темі економічно-енергетичного рашизму , бо знає, що рашистські ЗМІ до понеділка про нього забудуть й для них буде з чого вибрати для заповнення своїх зливних бачків, не згадуючи ім"я свого агента.
Двадцать лет назад надо было
Не брюжжать желчью -- а договариваться о сотрудничестве