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Новини Політика України
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Північний потік (1369) нормандська четвірка (1523) Єрмак Андрій (1229)

Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання

Питання "Північного потоку-2" і транзиту російського газу через територію України потрібно винести на розгляд Нормандського формату, оскільки воно стосується сфери безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.

"Ми розглядаємо питання "Північного потоку" виключно як питання загальної безпеки України. І тому ми вже кілька разів пропонували, я спілкуюся про це з колегами під час відеоконференцій Нормандського формату, ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань Нормандського формату, як от припинення вогню, загального врегулювання конфлікту, розгляд і цих питань", - сказав Єрмак.

Він наголосив, що збереження транзиту газу з РФ через Україну є запобіжником, який стримує можливу масштабну агресію з боку Росії.

"Я вважаю, що продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема масштабної агресії Російської Федерації проти України. А про її ризики (про ризики агресії. – Ред.) і ймовірності вчора говорив тут президент. Ну і коли біля твоїх кордонів концентрується близько 100 тис. російських військових, я думаю, будь-яка розумна людина такі ризики побачить у цьому", - нагадав Єрмак.

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"Тому, повертаючись до загальнополітичного питання "Північного потоку", я вважаю, що є повна можливість і у наших колег підтримати позицію України щодо розгляду цього питання у Нормандському форматі, щодо залучення США до врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі", – додав він.
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Топ коментарі
+8
Главное, забыть Крым, да, дерьмак? Именно сейчас, когда там чекисты жрут татар - граждан Украины.
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11.09.2021 11:39
+8
Что лепит этот старший по швабрам, скрепкам и скобкам? Он вообще кто, кто уполномочивал это чмо лезть во внешнюю политику.?
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11.09.2021 11:41
+3
дерьмак должен сидеть лет 20 с конфискацией.
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11.09.2021 11:42
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Главное, забыть Крым, да, дерьмак? Именно сейчас, когда там чекисты жрут татар - граждан Украины.
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11.09.2021 11:39 Відповісти
Татарам потрібно тікати звідти, інакше їх знищуть.
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11.09.2021 11:43 Відповісти
Герои сами всегда решают, что делать. А дерьмаки только баблишко считают за предательство.
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11.09.2021 11:45 Відповісти
Это их дом. И кырымлы умеют ждать.
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11.09.2021 11:47 Відповісти
Діждуться що їх вивезуть з Криму.
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11.09.2021 11:49 Відповісти
Молодежь и так в большинстве уехала в Украину. Там в основном старики и дети.
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11.09.2021 11:53 Відповісти
Чечены хоть кск-то боролись с кацапами терракты устраивали, а эти сидят и нихрена не делают. Пошли эти татары нахер
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11.09.2021 11:56 Відповісти
Что лепит этот старший по швабрам, скрепкам и скобкам? Он вообще кто, кто уполномочивал это чмо лезть во внешнюю политику.?
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11.09.2021 11:41 Відповісти
А як це - пов'язати дкупи бізнес-інтереси і безпеку держави? Бізнес і війну? Полонених - і транзит? Деокупацвю і ціни на газ? Блін! Так можуть зробити лише бариґи на крові, які влюсюди пзають бізнес-інтереси, ставлячи їх до того ж на перше місце. То хто Бариґа?
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11.09.2021 11:41 Відповісти
ЗЕ.
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11.09.2021 11:44 Відповісти
Мне тоже интересно, Норманский формат сплели с войной на Даунбассе и анекси Крыма, это мне напоминает ВСК по Вагнерам, куда вплели все беды с до времен появления человечества и до с"я"годня, шоб замылить главный вопрос. Северный поток? так пусть МИД шлифует этот процесс.
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11.09.2021 11:54 Відповісти
дерьмак должен сидеть лет 20 с конфискацией.
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11.09.2021 11:42 Відповісти
Я считаю )) Ты аргументы подавай обоснованные.Считать будешь в других местах. Украина нуждается в компетентных людях,способных убедительно и эмоционально давить.Добиваться своего. - А тут харя небритая. С внешностью орангутанга...
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11.09.2021 11:43 Відповісти
Хуженібудіт сказав мудрий наріт і обрав кловунів. Тепер живемо в цирку.
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11.09.2021 11:46 Відповісти
А причем нарит ? У нарита выбора ваще не было. - Да и как мог быть выбор,если олигархи всех уничтожили. Начиная с Чорновила. Нариту приходиться выбирать среди дерьма и дерьма ,полного )) Я уже не говорю за жопоблок,которые откровенно враги Украины. А все остальные,либо явно олигархические,либо скрытно пророссийскии.Типа видРодження хомутынника. - Все дерьмо. Если честно. С такими будешь топтаться десятилетия на месте. Вот уже семь лет,а перемен - хрена с два !
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11.09.2021 11:56 Відповісти
Серед 39 кандидатів не було вибору?
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11.09.2021 12:03 Відповісти
Нет. Такие же темные лошадки как и Зеленский. Нет яркой личности,которая бы могла вызвать доверие.Болтовня типа ляшка,только настораживает после того как все раскрылось о нем.
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11.09.2021 12:13 Відповісти
Ну да. Нариту нужна была золотая рыбка с волшебной палочкой. Чтобы р-а-з и все получили, все сразу и все на шару.

И сомнений нет, что люди, которые дважды выбрали в президенты дважды судимого вора идиота, любителя *****, а во время войны вообще сделали президентом клоуна, тупую куклу олигархов и манкурта, смогут разумно решать судьбу страны на следующих выборах.
И не нужно теперь вешать тут лапшу -- выбор есть всегда. Абсолютно всегда. Даже во втором туре из 2х вариантов один всегда лучше, а другой хуже. Нужно только включать остатки мозгов.
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11.09.2021 13:45 Відповісти
Фигня. Про фальсификации слышал ? Они были всегда.Поэтому выборци особой роли не играли. Вот в последний раз,выборы были более менее. Потому как такой опытный аферист как Порошенко,проиграл. Клоуна выбрали,так лучшего ничего и не было.Был среди националистов.Но само понятие национализм уже многих настораживает.Да и Тягнибок показал себя неудачником и не шибко умным.
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11.09.2021 13:58 Відповісти
Вранье. Про фальфикации на выборах 2014 будешь вешать лапшу совсем уж тупым лохам. Может еще кто-то и поверит в эту туфту.
А насчет "лучшего ничего не было" тебе ответит круглая жопа за окном. Большая и глубокая жопа во всем. В экономике, тарифах, ценах, бюджете, финансах, обороне, социалке, внешней политике и т.д. по списку. И умные люди вас предупреждали, что именно так и будет. Ну кто же их хотел слушать. Вам же было "абынепорошенко". Ну вот и кушайте теперь свое "абынепорошенко", только не подавитесь невзначай. Смачного.
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11.09.2021 14:08 Відповісти
Люди не сумасшедшие,чтобы делать себе во вред. Какой дурак станет выбирать Порошенко,если все при нем стало хуже ? В три раза. Исходя по курсу доллора. А те мелочи про Томос,так это для верующих. Хотя и им кушать хочется. Все. Больше успехов нет.Олигархи тоже при нем разбогатели. Это все факты. Неопровержимые.
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11.09.2021 14:49 Відповісти
Можно конкретно что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2,5 года славного труда?. Все, что народ начал и закончил сам? Может экономика в стране растет, а тарифы и цены упали? Может зарплаты и социалка бешено выросли? Может уже Донбасс с Крымом освободили? Может я что-то пропустил? И можно поподробнее про "в три раза"? А то это не факты, а тупой трындеж врунишки.

И переставайте тогда ныть про высокие тарифы, цены и никакой уровень жизни сейчас. Вы ведь 72%, которые не ошибаются.

А я вот могу привести кучу цифр по финансам, бюджету, экономике, социалке и т.д. Или, например, по тупому вранью про олигархов

Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:

1. Ахметов 2013 - 15.4 млрд. USD, Ахметов 2019 - 6.0.млрд. USD;
2. Пинчук 2013 - 3.8 млрд. USD, Пинчук 2019 - 1.4 млрд. USD;
3. Коломойский 2013 - 2.4 млрд. USD, Коломойский 2019 - 1.1 млрд. USD;
4. Новинский 2013 - 1.9 млрд. USD, Новинский 2019 - 1.0 млрд. USD;
5. Боголюбов 2013 - 1.7 млрд. USD, Боголюбов 2019 - 1.2 млрд. USD;
6. Косюк 2013 - 1.6 млрд. USD, Косюк 2019 - 1.4 млрд. USD;
7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;
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11.09.2021 15:22 Відповісти
Слова сказанные без подтверждения,являются оскорблением. Когда я говорю,что ухудшилось в три раза,то пояснял что привязываюсь к доллару. Что не понятного ? Было по 8,стал по 24-27. Зарплаты ,пенсии остались прежними. А товары как известно пошли за долларом. И я не хвалю Зеленского. Наоборот ругаю. Научись внимательно читать.
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11.09.2021 16:05 Відповісти
Так это именно вы и выбрали "абынепорошенко". Ну вот теперь руководит ваше "абынепорошенко" и "хуженебудет". Чем теперь недовольны? Ведь "хуже не будет".

И без проблем о зарплатах и долларе. Считаем. Арифметика для начальных классов:

Минимальная зарплата середины 2014 - 1218 грн. -- 1218/ 12 = 101.5 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 26 = 159.12 USD

Средняя зарплата середины 2014 - 3537 грн. -- 3537 / 12 = 294,75 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 26 = 422.04 USD


Вот поэтому и говорю -- нужно меньше врать и больше думать.
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11.09.2021 16:14 Відповісти
Шо ты написал ? Сам подумай ))
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11.09.2021 16:27 Відповісти
Вот и подумай. Тяжело с пониманием текста? -- Твои проблемы. "... Когда я говорю,что ухудшилось в три раза,то пояснял что привязываюсь к доллару. Что не понятного ? Было по 8,стал по 24-27...." Вот твои "хуже в три раза ". Кушай и не обляпайся. Смачного.
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11.09.2021 16:36 Відповісти
На предвыборной агитации поумнее тебя за Порошенко пропагандировали. Но все обосрались,так как кроме трындежа типа твоего,ничего нет. Это факт. Как и то,что Порошенко пролетел . И если говорить,что Зеленский придурок - то это означает еще больше унижать Порошенко. Ведь тогда ,даже придурок его получается вышиб легко )) - Это я говорю не как сторонник Зеленского. Я против его методов. И не доверяю,судя его по делам.
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11.09.2021 18:28 Відповісти
Т.е., упоротый, голые цифры статистики для тебя -- это уже пропаганда? Это и все по конкретным цифрам, что ты смог из себя выдавить? Жиденько. Лечись. Кто виноват, что у тебя в голове вместо мозгов -- каша и ты тут тупо врешь? Вот это точно факт.
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11.09.2021 18:55 Відповісти
Вопрос "Северного потока-2" и транзита российского газа через территорию Украины должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата Источник: https://censor.net/ru/n3287679
Он построен уже. Тогда уж в целом транзита, есть еще СП1, турецкий, гтс Белоруси и тд. Они ВСЕ качают газ в Европу. Или Ермак не в курсе?
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11.09.2021 11:56 Відповісти
Оно бредит, не будет никакого транзита
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11.09.2021 11:59 Відповісти
А по газопроводу можно уголь переправлять? Ну там, палками всякими подталкивать, штрыкалками. Я понимаю, что медленно будет, но хоть что-то. Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4431
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11.09.2021 12:31 Відповісти
хто повірить маланській зеленій ********?
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11.09.2021 12:46 Відповісти
Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8122
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11.09.2021 12:52 Відповісти
Дурачки продолжают верить что после запуска СП-2 на которые Рашка потратила безумную кучу денег и кучу усилий договариваясь с ЕС, она оставит для Украины транзит газа? по крайней мере выше рентабельности использования трубы. Как минимум за содержание трубы ради прокачки сверхмалых обьемов, чтобы считаться транзитной страной, втихаря будут изымать с карманов украинцев. И нах. оно надо?
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11.09.2021 13:16 Відповісти
Ей, "узєлєнські"! Або не випускайте бубочку на люди, або д'Єрмака. Бо "нарід" починає плутатись - хто ж в них преЗЕдент, а хто ЗЕвхоз при ньому... Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1700
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11.09.2021 13:37 Відповісти
Нелох не тільки не закінчив війну, а ще й не зупинив Північний потік-2.
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11.09.2021 14:43 Відповісти
рашистский "крот" в Украине получил вводную- пропихивать транзит газа в Нормандский формат ,дабы еще 15 лет рашист убивал "зеленым перемирьем" украинских защитников , через отсутсвие договоренностей по транзиту газа
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11.09.2021 15:24 Відповісти
Цього крота Козира Піонтоквський різко перестав знищувати цим ФСБешним погонялом у своїх експертних казках на укр.тб, заміть того почав нахвалювати вову й дружити з Аферистовичем... Ну то таке, час коли проявляються усі російсьткі ліберали -демократи й у США.
Так от, цей самий Козир - пресона з нульовим згадуванням на інформаційній ************ , рашисти НІКОЛИ ПРО НЬОГО НІЧОГО!Він виліз у вихідні в інформпростір щось брякнути по темі економічно-енергетичного рашизму , бо знає, що рашистські ЗМІ до понеділка про нього забудуть й для них буде з чого вибрати для заповнення своїх зливних бачків, не згадуючи ім"я свого агента.
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11.09.2021 16:22 Відповісти
Поздно батюшка я уже умер
Двадцать лет назад надо было
Не брюжжать желчью -- а договариваться о сотрудничестве
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11.09.2021 16:52 Відповісти
Тогда нужно начинать сначала. Вопрос о возврате Крыма и Севастополя первым вопросом м ликвидацией ВМБ РФ в Севастополе в связи с нарушением договора об аренды. Вторым вопросом прекращение блокирования акватории Азовского и Черного морей включая Керченский пролив со свободным проходом военных судов Украины и приглашенных ей стран. Третье возвращение Украине ОРДЛО без каких либо условий и установление Украиной на всех этих территориях своего полного суверенитета без всяких ограничений. Четвертое - выплата РФ Украине контрибуции за все нанесенные экономические и моральные издержки. Пятое - выдача всех гос. изменников и предателей из числа граждан Украины украинским спец службам. Пятое- Осудить руководство РФ и всех участников событий в Крыму и ОРДЛО со стороны РФ и выдать их на международный трибунал. И только ШЕСТОЕ - возобновить в полном объеме транзит газа через Украину на взаимно выгодных условиях. Седьмое обязательство РФ не вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, включая вопрос о языке, церкви, образовании, вступлении в ЕС и НАТО, ( А Ермак засибирский хочет нам втюхать базар о транзите и в замен дать воду в Крым тем самым по факту признав Крым российским и капитулировав перед ху-ло.)
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11.09.2021 18:26 Відповісти
 
 