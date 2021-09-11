Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак

Питання "Північного потоку-2" і транзиту російського газу через територію України потрібно винести на розгляд Нормандського формату, оскільки воно стосується сфери безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.

"Ми розглядаємо питання "Північного потоку" виключно як питання загальної безпеки України. І тому ми вже кілька разів пропонували, я спілкуюся про це з колегами під час відеоконференцій Нормандського формату, ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань Нормандського формату, як от припинення вогню, загального врегулювання конфлікту, розгляд і цих питань", - сказав Єрмак.

Він наголосив, що збереження транзиту газу з РФ через Україну є запобіжником, який стримує можливу масштабну агресію з боку Росії.

"Я вважаю, що продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема масштабної агресії Російської Федерації проти України. А про її ризики (про ризики агресії. – Ред.) і ймовірності вчора говорив тут президент. Ну і коли біля твоїх кордонів концентрується близько 100 тис. російських військових, я думаю, будь-яка розумна людина такі ризики побачить у цьому", - нагадав Єрмак.

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"Тому, повертаючись до загальнополітичного питання "Північного потоку", я вважаю, що є повна можливість і у наших колег підтримати позицію України щодо розгляду цього питання у Нормандському форматі, щодо залучення США до врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі", – додав він.