Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль. ВIДЕО
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Розміру бюджетних коштів, запланованих на утримання Збройних сил України, достатню, щоб уряд не мав заборгованостей перед військовослужбовцями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.
"Стосовно заборгованостей щодо армії... У нас бюджету, запланованого на утримання Збройних сил України, абсолютно достатньо. Заборгованостей щодо обов'язкових виплатах перед військовими у нас немає і бути не може. Звичайно, щодо необхідних змін до бюджету, якщо вони будуть, коли буде змінюватися ситуація ... Відповідні зміни будуть подаватися на розгляд профільних комітетів і парламенту", - сказав глава уряду.
Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомив, що станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям значно зросла і досягла 1,5 млрд грн. При цьому влітку "були повністю зупинені виплати на оздоровлення", а на фронті у всіх частинах фіксується масове затримання "бойових" виплат.
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На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, - Шмыгаль https://biz.censor.net/n3287485
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
-производство и ремонт военной техники на 47%,
-реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
-строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
-закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
https://www.youtube.com/watch?v=bIQvi4jtvQY
брехати і собі , і людям !🙁
https://www.youtube.com/watch?v=YW3jPUfojus
шобла, яка залізла на плечах корисних ідіётів у владу и нищить все вщент, прикриваючись відосіками від бідосіка ... і брехнею на брехні, в гарному професійному виконанні...артисти ***..
Я, ради цікавості порівняв деякі показники і ....виявилось рівень життя в Україні набагато вище чім нароссії!! (Москву не враховувати, це країна в країні і до основної наросії відношення має лише територіальне)
міністр краде???
чому він не у буцегарні???
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности
"русські лапті і портянки"херню і ту хрень видали, то й заборгованості немає! Згадайте як порізали бюджет на оборону! Зеліна жОПа мабуть більше отримує!