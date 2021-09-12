Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль. ВIДЕО

Розміру бюджетних коштів, запланованих на утримання Збройних сил України, достатню, щоб уряд не мав заборгованостей перед військовослужбовцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Стосовно заборгованостей щодо армії... У нас бюджету, запланованого на утримання Збройних сил України, абсолютно достатньо. Заборгованостей щодо обов'язкових виплатах перед військовими у нас немає і бути не може. Звичайно, щодо необхідних змін до бюджету, якщо вони будуть, коли буде змінюватися ситуація ... Відповідні зміни будуть подаватися на розгляд профільних комітетів і парламенту", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомив, що станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям значно зросла і досягла 1,5 млрд грн. При цьому влітку "були повністю зупинені виплати на оздоровлення", а на фронті у всіх частинах фіксується масове затримання "бойових" виплат.

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