УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14240 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
6 899 49
заборгованість (92) Міноборони (5289) Денис Шмигаль (2707)

Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розміру бюджетних коштів, запланованих на утримання Збройних сил України, достатню, щоб уряд не мав заборгованостей перед військовослужбовцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Стосовно заборгованостей щодо армії... У нас бюджету, запланованого на утримання Збройних сил України, абсолютно достатньо. Заборгованостей щодо обов'язкових виплатах перед військовими у нас немає і бути не може. Звичайно, щодо необхідних змін до бюджету, якщо вони будуть, коли буде змінюватися ситуація ... Відповідні зміни будуть подаватися на розгляд профільних комітетів і парламенту", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомив, що станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям значно зросла і досягла 1,5 млрд грн. При цьому влітку "були повністю зупинені виплати на оздоровлення", а на фронті у всіх частинах фіксується масове затримання "бойових" виплат.

Читайте також: Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд грн обов'язкових виплат: Тарана має бути якнайшвидше відправлено у відставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Бюджета ВСУ достаточно, чтобы не иметь задолженностей перед военными, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6378
показати весь коментар
11.09.2021 11:57
+30
Це якийсь зЕздець. Брешуть в очі, і запевняють що правда. І так в усьому.
показати весь коментар
11.09.2021 12:06
+14
Весь сенс імітаціі державної діяльності в нахабній та цинічній брехні !!!))
показати весь коментар
11.09.2021 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бюджета ВСУ достаточно, чтобы не иметь задолженностей перед военными, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2408
показати весь коментар
11.09.2021 11:56 Відповісти
Бюджета ВСУ достаточно, чтобы не иметь задолженностей перед военными, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6378
показати весь коментар
11.09.2021 11:57 Відповісти
ТОгда почему вообще подымается этот вопрос ?
показати весь коментар
11.09.2021 11:57 Відповісти
А тому, що насправді грошей - обмаль Бюджету для ЗСУ достатньо, щоб не мати заборгованостей перед військовослужбовцями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2152 :
На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, - Шмыгаль https://biz.censor.net/n3287485
показати весь коментар
11.09.2021 15:55 Відповісти
Бюджету для ЗСУ достатньо, щоб не мати заборгованостей перед військовослужбовцями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4766
показати весь коментар
11.09.2021 21:13 Відповісти
Зеублюдки НА УНИВЕРСИТЕТ *********** -ЧЛЕНОГРАЯ ВЫДЕЛЕЛИ 70 миллиардов
показати весь коментар
12.09.2021 11:59 Відповісти
Хроника одного президента, ‎11.‎09.‎2021

Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
-производство и ремонт военной техники на 47%,
-реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
-строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
-закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
показати весь коментар
11.09.2021 16:25 Відповісти
ШМГ ПНХ!
показати весь коментар
11.09.2021 11:59 Відповісти
Не шмыгали , а Зед'Ермачье ИЗВРАЩЕНЦЫ , ИУДЫ !
показати весь коментар
12.09.2021 12:01 Відповісти
Бюджета ВСУ достаточно, чтобы не иметь задолженностей перед военными, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8724
показати весь коментар
11.09.2021 12:01 Відповісти
Це якийсь зЕздець. Брешуть в очі, і запевняють що правда. І так в усьому.
показати весь коментар
11.09.2021 12:06 Відповісти
Весь сенс імітаціі державної діяльності в нахабній та цинічній брехні !!!))
показати весь коментар
11.09.2021 12:10 Відповісти
Все по заветам Геббельса.
показати весь коментар
11.09.2021 19:54 Відповісти
Не брешуть Просто це напівправда. Грошей достатньо для армії, але не достатньо для зеленої шобли. Оскільки їхні власні інтереси для них важливіші за інтереси держави, то звичайно, армія в такому випадку в прольоті. Тобто іншими словами :якби зелені не крали, то грошей було б достатньо.
показати весь коментар
11.09.2021 12:32 Відповісти
" Обстановка на фронте резко обострилась "
https://www.youtube.com/watch?v=bIQvi4jtvQY
показати весь коментар
11.09.2021 12:35 Відповісти
Бюджету для ЗСУ достатньо, щоб не мати заборгованостей перед військовослужбовцями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6963
показати весь коментар
11.09.2021 12:06 Відповісти
Плісняві вирішать цю проблему "кардинально". Як і з п'яно- обдовбано-збочено- злодійкуватими слугами. Їх заборонили затримувати, військовим заборонять жалітися.
показати весь коментар
11.09.2021 12:11 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!))
показати весь коментар
11.09.2021 12:08 Відповісти
неросссы ))) по шарам )))
показати весь коментар
11.09.2021 12:32 Відповісти
Может бюджет должен быть не направлен исключительно на погашения потребностей, а и закупкой и изготовления новых видов вооружения. Само утверждение, что бюджет будет достаточен, чтоб покрыть зарплаты, уже настораживает.
показати весь коментар
11.09.2021 12:09 Відповісти
Для зарплат паркетни генералів достатньо, а простим воякам (як і простому народу) недостатньо.... одна система...гнила Панщина.
показати весь коментар
11.09.2021 12:09 Відповісти
Пане Шмигалю , якщо у вас із бюджетом все так пречудово , то виплатиіть заборгованість нашим військовим і перестаньте
брехати і собі , і людям !🙁
показати весь коментар
11.09.2021 12:10 Відповісти
В мире еды тоже как бы достатрчно, но постоянно миллионов 100 голодают! Парадокс ШвоШмигаля!
показати весь коментар
11.09.2021 12:13 Відповісти
Брехлива зелень.
показати весь коментар
11.09.2021 12:18 Відповісти
" Тест на людянiсть: Порятунок українських дітей - справа рук самих українців "

https://www.youtube.com/watch?v=YW3jPUfojus
показати весь коментар
11.09.2021 12:26 Відповісти
ну что сказать? лишний раз убеждаюсь, что такой саранчи еще не было...
показати весь коментар
11.09.2021 12:36 Відповісти
Моторошно. Зелена прірва, у якої немає нічого святого.
показати весь коментар
11.09.2021 12:46 Відповісти
ні... нема... бо ніяк нажертися не можуть...натирити...
шобла, яка залізла на плечах корисних ідіётів у владу и нищить все вщент, прикриваючись відосіками від бідосіка ... і брехнею на брехні, в гарному професійному виконанні...артисти ***..
показати весь коментар
11.09.2021 12:56 Відповісти
полтора миллиарда долг за боевые и другие обязательные выплаты военным. я не удивляюсь тому что зеленое выходит и нагло брешет. странно что никто в зале не накормил пламенного азметовца его же брехней
показати весь коментар
11.09.2021 12:38 Відповісти
Бюджет у ментов гораздо больше. Этим все сказано
показати весь коментар
11.09.2021 12:38 Відповісти
А на те щоб воювати є?
показати весь коментар
11.09.2021 12:56 Відповісти
Г-н Шмыгаль! Вся штука в том, что перед военными мы всегда будем в неоплатном долгу! Они нас защищают и их убивают! Как и чем оплатить этот долг? Всегда, помните об этом!!!!
показати весь коментар
11.09.2021 12:59 Відповісти
Їх немає! Але вони є! Суслоїдні.....
показати весь коментар
11.09.2021 13:16 Відповісти
Врёт собака зелёная!
показати весь коментар
11.09.2021 13:25 Відповісти
Це вже примітно! Вже активізувались "вы самая нищая страна, вы самые бедные..."
Я, ради цікавості порівняв деякі показники і ....виявилось рівень життя в Україні набагато вище чім нароссії!! (Москву не враховувати, це країна в країні і до основної наросії відношення має лише територіальне)
показати весь коментар
11.09.2021 23:07 Відповісти
а чому заборгованість більше півтора мільйярди???
міністр краде???
чому він не у буцегарні???
показати весь коментар
11.09.2021 16:46 Відповісти
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности
показати весь коментар
11.09.2021 17:56 Відповісти
Заборгованість - це коли виділили менше ніж закладено в кошторис! Якщо туди заклали "русські лапті і портянки" херню і ту хрень видали, то й заборгованості немає! Згадайте як порізали бюджет на оборону! Зеліна жОПа мабуть більше отримує!
показати весь коментар
11.09.2021 23:02 Відповісти
По боргу для військових. Бюджет виконується....тому що....армія зменшується, ротацій планових вже не має,бо не має на кого ротіровать. І виходить,що гроші не востребуються для тих, хто повинен нас захищати,бо вони вже ...демобілізовались по закінченню контрактів. А нових не набрали,бо не має кого і з кого обирати. Наприклад, на бойових постах....Пробачте,це вже таємниця і можна спитати про це лише у "найкращого міністра без оборони і наплювача на все офіцерське товариство" тов. Тарана. Якщо скаже взагалі щось!
показати весь коментар
12.09.2021 09:10 Відповісти
По боргу для військових. Бюджет виконується....тому що....армія зменшується, ротацій планових вже не має,бо не має на кого ротіровать. І виходить,що гроші не востребуються для тих, хто повинен нас захищати,бо вони вже ...демобілізовались по закінченню контрактів. А нових не набрали,бо не має кого і з кого обирати. Наприклад, на бойових постах....Пробачте,це вже таємниця і можна спитати про це лише у "найкращого міністра без оборони і наплювача на все офіцерське товариство" тов. Тарана. Якщо скаже взагалі щось!
показати весь коментар
12.09.2021 10:05 Відповісти
Одно слово - пиз.....дец!
показати весь коментар
12.09.2021 12:40 Відповісти
ТВОЯ ВСЯ СЕМЬЯ ВСЕМ ИМ ДОЛЖНА !!!
показати весь коментар
12.09.2021 12:44 Відповісти
ТЫ **** НЕ РАССЧИТАЛСЯ !!!
показати весь коментар
12.09.2021 12:45 Відповісти
Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль - Цензор.НЕТ 4328
показати весь коментар
12.09.2021 12:54 Відповісти
А далі - латинська, як державна.
показати весь коментар
12.09.2021 14:01 Відповісти
У ментов( там такие риски, что бы спи...ть мусорник с сто) и нацгвардии -которые в прямом подчинении ***********, задолженности - нет. В ВСУ, где каждый день гибнет цвет нации - миллиардные долги. Подонков привели к власти 73% украинцев. Прикольно? Зато вернули сватов. Где же государство Украина - нет ответа.
показати весь коментар
12.09.2021 13:59 Відповісти
А как вы хотели. В этом году Украина должна погасить 600 млрд гривень внешних заимствований. Это при бюджете и один триллион 100 млрд. Чуть больше половины всего бюджета. Это долги тех поперечников,которые набрали все правительства до 2019 года.После 14 года и полного разграбления экономики Украины Януковичем,азаровым и арбузовым,Украина не могла обслуживать внешние долги.По этому были достигнуты договоренности с МВФ о реструктуризации долгов.По этому на 21 год были перенесены долговые обязательства ,которые Украина не смогла обслуживать с 14 до 21 года....А вы хотите,чтобы армия была на высшем уровне при слабой экономике!
показати весь коментар
12.09.2021 22:31 Відповісти
Перед гунською навалою Візантія і Західна римська імперія витрачали величезні кошти на розкіш і розваги на державному рівні, і майже нічого на армію і оборону. В результаті вимушені були виплатии гунам величезні відкупи золотом. Та це не допомогло Риму, через деякий час імперія була завойована остготами. Нас чекає теж саме!
показати весь коментар
13.09.2021 11:59 Відповісти
 
 