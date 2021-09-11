УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15093 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6 584 34
Шевченко Євген (138) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (208)

Показання Безуглої суперечать одне одному. Здається, ТСК зібралася, щоб видати українцям чергову порцію брехні, - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Показання Безуглої суперечать одне одному. Здається, ТСК зібралася, щоб видати українцям чергову порцію брехні, - агент НАБУ Шевченко

Різні деталі спецоперації щодо "вагнерівців", які озвучує голова Тимчасової слідчої комісії Ради, нардепка "СН" Мар'яна Безугла, суперечать одна одній.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агент НАБУ Євген Шевченко написав у фейсбуці.

У своєму пості він нагадав, що напередодні голова ТСК Мар'яна Безугла заявила наступне:

- операція щодо арешту "вагнерівців" планувалася, але не українцями;
- українці не планували операції, однак "в плануванні спецзаходу українськими спецслужбами виявилася недоліки";
- арешт таки мав відбутися, але не у Києві, а у Стамбулі, втім "кооперації з Туреччиною не було";
- водночас "затримка відльоту терористів із Мінська до Стамбулу відбулася на вимогу української сторони", хоча, нагадаю, "українці не планували операції", тощо.

Читайте також: Голова ТСК Безугла: міжнародної спецоперації щодо "вагнерівців" не було. Був спецзахід ГУР

"Мені одному здається, що ці показання суперечать одне одному?
Втім, якщо припустити, що народна депутатка від партії "Слуга народу" говорить нам правду, то чому упродовж року президент Володимир Зеленський, Єрмак і сотні їхніх посіпак кричали на всю країну, що жодної спецоперації щодо "вагнерівців" не було? І, нарешті, ця Тимчасова слідча комісія упродовж року жодного разу так і не зібралася, а ось після виходу сюжету CNN час відразу знайшовся.

Але, здається, час знайшли тільки для того, щоб видати українцям чергову порцію брехні ", - написав він.

Читайте також: Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Не кажется, а так и есть... Собственно, и комиссия сама по себе - дурилка картонная... В нее "процедурой голосования" не допущены представители оппозиции, имевшие конституционное право там присутствовать... слуги в одиночку... без других фракций рассматривали преступление слуги. эТо тупо конфликт интересов, а не комиссия...
показати весь коментар
11.09.2021 12:35
+33
Самое забавное, что даже на скамье подсудимых потерпевший вiсюк не поймёт, что происходит, и будет выглядеть так же, как всегда:

Показания Безуглой противоречат друг другу. Кажется, ВСК собралась, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7974
показати весь коментар
11.09.2021 12:47
+32
Не кажется, а 100%
показати весь коментар
11.09.2021 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не кажется, а 100%
показати весь коментар
11.09.2021 12:32 Відповісти
по факту - лохотрон от клована и безуглой:
Список комиссии рассматривающей дело "вагнеровцев":
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71403&pf35401=544426

Ни у кого из членов комиссии НЕТ допуска к секретным документам.
Официальный допуск к секретным документам (2-й уровень допуска, туда не входят "документы составляющие государственную тайну") есть только у Шуфрича Нестора Ивановича (2012 г. возможно был аннулирован в 2015 г.)
показати весь коментар
11.09.2021 13:44 Відповісти
Ложь-не правда,ога да...
показати весь коментар
11.09.2021 12:33 Відповісти
Не кажется, а так и есть... Собственно, и комиссия сама по себе - дурилка картонная... В нее "процедурой голосования" не допущены представители оппозиции, имевшие конституционное право там присутствовать... слуги в одиночку... без других фракций рассматривали преступление слуги. эТо тупо конфликт интересов, а не комиссия...
показати весь коментар
11.09.2021 12:35 Відповісти
ЗЕ и д'Ермака посадят за госпредательство. А Безуглую и К - за скрытие преступления
показати весь коментар
11.09.2021 12:39 Відповісти
за сОкрытие! и это было бы очень правильно! дай Бог
показати весь коментар
11.09.2021 14:02 Відповісти
Эта овца вообще там какой-то хреновины наплела. Ни на что не налазит.😡😡😡
показати весь коментар
11.09.2021 12:40 Відповісти
Імітація діяльності ,це одним словом -брехня !!!))))
показати весь коментар
11.09.2021 12:42 Відповісти
Шукати сенс в словах Безмозглої те ж саме що шукати діаманти в сільському туалеті.
показати весь коментар
11.09.2021 12:44 Відповісти
у безуглой одна задача - отстоять бубочку и не замарать дерьмака ))) (ну так совпало))))))
поэтому все, что подгоняет под факты и лепит под аргументы безуглая лишь делает больше и тяжелее ком лжи и брехни, который завис над их головами....и не достает буквально одного чиха чтоб лавина понеслась с горки...
показати весь коментар
11.09.2021 12:44 Відповісти
Самое забавное, что даже на скамье подсудимых потерпевший вiсюк не поймёт, что происходит, и будет выглядеть так же, как всегда:

Показания Безуглой противоречат друг другу. Кажется, ВСК собралась, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7974
показати весь коментар
11.09.2021 12:47 Відповісти
Во как его глючит после двух белых дорожек 🤪
показати весь коментар
11.09.2021 12:49 Відповісти
Позорище !!!
показати весь коментар
11.09.2021 13:21 Відповісти
Меня сейчас больше интересует другое: до конца этого месяца Грозев выпустит печатную версию фильма-расследования по вагнеровцам. Ни для кого уже не будет секретом, что зелох - лично слил операцию. Чем будет пропагандон подоляк забивать информационное пространство для отвлечения внимания?! Взрывать людей, как делает их московский босс?!
показати весь коментар
11.09.2021 12:47 Відповісти
..посмотрим, но! всякое тело можно купить((
показати весь коментар
11.09.2021 12:52 Відповісти
будут стрелять по позициям нашей армии
показати весь коментар
11.09.2021 12:53 Відповісти
У Безмозглої Мар'яни
Зайці грають на баянах,
Ліс шумить, ріка журчить,
Трактор в полі деренчить,
Пси танцюють гопака,
Баба сіє ріпака,
Сонце плямка спозаранку,
Чеше яйця хтось на ґанку,
Шурхотить метелиця,
Дим горою стелиться,
Бджоли з'їли коровай -
Рота хоч не відкривай…🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.09.2021 12:47 Відповісти
вона тупо й о бнута
показати весь коментар
11.09.2021 12:50 Відповісти
Тому що Безугла - це втілення такого персонажу Салтикова-Щедріна як Органчік.
показати весь коментар
11.09.2021 12:54 Відповісти
Виновный не несет отвественность за неправдивость или противоречия в своих показаниях, поэтому может молоть что попало
показати весь коментар
11.09.2021 13:17 Відповісти
Показания Безуглой и друг другу, ..... поясните, у нас Безуглых две или три? Показання Безуглої суперечать одне одному. Здається, ТСК зібралася, щоб видати українцям чергову порцію брехні, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6206
показати весь коментар
11.09.2021 13:25 Відповісти
тільки тоді, коли в тебе перестане двоїтися-троїтися
показати весь коментар
11.09.2021 17:01 Відповісти
хотите ВСК - нате вам ВСК)

стадион - так стадион!!!

божья роса, умывайтесь все
показати весь коментар
11.09.2021 14:01 Відповісти
Фальсификат и подделка чистейшей воды. Как называется это на языке УК? Служебный подлог?
показати весь коментар
11.09.2021 14:07 Відповісти
Колян бросался на Бигуса, грудью защищая Вову, тепер еще председатель ВСК какую-то галиматью несет! Такие "защитники" Вову совсем сольют!
показати весь коментар
11.09.2021 14:40 Відповісти
Вова, пора в "дурку", или в бега! Опыт президентов-бегунков в Украине есть! Иначе придется сесть и надолго!
показати весь коментар
11.09.2021 14:43 Відповісти
Це не ТСК, а корпоратив «Слуг народу» - Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність» в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера».

Тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було. Так звана «ТСК» під керівництвом «слуги» Мар'яни Безуглої створена лише для того, щоб «відмазати» вище керівництво держави. А створення реальної ТСК як єдино можливого інструменту опозиції у парламенті блокує монобільшість Зеленського.
«Президент Порошенко уже говорив про це публічно, що в грудні 18 року він дав «добро» на проведення такої спецоперації. Вона могла бути золотим фондом наших спецслужб. Ми всі ж хочемо мати спецслужби як в Ізраїлі. Ми пишаємося тим, що наша спецслужба вивела Цемаха з окупованої території. І це була така сама спецоперація за участі, безумовно, наших партнерів з країн НАТО, для того, аби затримати 33 вбивць, причетних до найстрашніших військових злочинів. Як про це говорять в CNN», - зазначила І.Геращенко.
«Насправді це не ТСК, а корпоратив «Слуг народу». Тому що в цій комісії, яка сьогодні зібралася, не було депутата з жодної іншої фракції. Зібралося 7 депутатів від «Слуг народу», які проводили «розслідування». І найганебніше, що туди не допустили спочатку самих розвідників, які прийшли з добрим наміром розказати все, що вони про це знають. В тому числі керівника тоді цієї операції Бурби. А Безугла вийшла до репортерів з якоюсь там цидулкою, написаною я не знаю де», - зауважила співголова «Європейської Солідарності».
«Христо Грозєв з «Bellingcat» готують розслідування. І «Bellingcat» був у Києві кілька місяців тому. Вони намагалися зустрітися з українською владою для того, що б розставити крапки над і, що ж там було?! Українська влада відмовилася від зустрічі», - нагадала Ірина Геращенко.
«І найголовніше: Зеленський, дійсно, в інтерв'ю своєму улюбленому телеканалу зізнався, що це він подзвонив Лукашенку і розповів про цю операцію. Що таке Лукашенко? Лукашенко - це Путін. І це була зрада; але ми маємо шанувати українських військових, українських спецслужби і українську армію», - констатує Ірина Геращенко.
«Ми вимагаємо створити ТСК саме по «вагнерівцям». Тому що, якщо Цемаха віддали, і після цього заморозились звільнення, бо Путін отримав своє. Путін зараз отримав своє і у «вагнерівців». Скільки раз ми ще будемо підігрувати Кремлю? Ми вважаємо, що треба розібратись в ситуації, хто є «крот», хто є зрадник у вищих кабінетах країни», - наголошує Ірина Геращенко.
показати весь коментар
11.09.2021 14:45 Відповісти
Дурочка сознательно подставляется под статью 111 серии
показати весь коментар
11.09.2021 15:08 Відповісти
ВСЕ ЦЕ - спроба виправдати ЄРМАКА | ЧОРНОВІЛ про звіт ТСК щодо "вагнерівців"
Т.з. "Звіту ТСК" НЕ МАЄ, те, що зачитувала Безугла фальсифікат, підробка
показати весь коментар
11.09.2021 17:03 Відповісти
и снова слуги - ОБОСРАМШИСЬ..... все, как всегда.....
показати весь коментар
11.09.2021 17:14 Відповісти
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , СВІДОМО ПРОВАЛИВ масштабну операцію по вангеровцях !!!! ТІЛЬКИ ПОЛІТИЧНИЙ КРЕТИН МІГ ПОРІВНЯТИ одного опозиціонера Протасевича та ДЕСЯТКИ УБИВЦЬ-вагнеровців , проти яких ведуться кримінальні справи . А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!! А безумгла виправдовує зрадника !!!
показати весь коментар
11.09.2021 21:34 Відповісти
Pavlo Nuss: ВСК Безуглой "завалило" расследование по госизмене Ермака/Зеленского. Сказать, что я шоке , ничего не сказать. Украина и наши спецслужбы с сегодняшнего дня становятся токсичными для наших союзных разведслужб. 1 comments1894 Pavlo Nuss Політичний аналітик, оглядач. Політичний аналітик, оглядач. После многомесячного сопротивления власти согласились создать ВСК, но создали не по вагнеривцах, а для черного пиара против Порошенко. Только что Безуглая это буквально подтвердила тем, что трижды сказала о том, что такие спецоперации Петр Алексеевич санкционировать не мог, назвав его лжецом. Все, о чем сейчас вещает Безуглая - несусветная и никому непонятная х-ня, вода и чушь. Следовательно - расследование слито. и никаких предателей в ОП нет и слива спецоперации не бело и вообще, во всем виноват коронавирус. и политический кризис в Беларуси. Я уверен, что все соответствующие документы, подтверждающие санкционирование операции П.Порошенко, документы, которые могли бы привлечь к ответственности государственных престуников, сливших эту спецоперацию - уничтожены. ВСК отказалась от свидетельств самого Порошенко, отказавшись от свидетельств непосредственных участников кампании по задержанию террористов - власть продемонстрировала, что слив был и такие сливы будут дальше, если мы не остановим этот зелёный хаос. Слив эту спецоперацию, в которой были задействованы и спецслужбы США, у Зеленского фактически отдав исполнителей и свидетелей преступлений сбивания боинга МН-17 и транспортника Ил-76 - это преступление. Сказать, что я офигевший, ничего не сказать. Украина и наши спецслужбы с сегодняшнего дня становятся токсичными для наших союзных разведслужб. Более того, в срыве спецоперации, она обвинила украинские спецслужбы, назвав их недостаточно компетентными.

Источник: https://comments.ua/blog/vsk-bezugloy-zavalilo-rassledovanie-po-gosizmene-ermaka-zelenskogo-1399.html
© Comments.ua
показати весь коментар
11.09.2021 22:20 Відповісти
Вам кажется, что безмозглая врет?
А когда зеленая пошесть говорила правду?

Хоть 1 раз? То-то...
показати весь коментар
12.09.2021 00:14 Відповісти
Відомий блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Facebook бере на себе відповідальність і повідомляє, що голова ТСК від "слуг" Мар'яна Безугла отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців". Іншим членам комісії роздають по 25 тисяч доларів. За його словами, такою є ціна зради Батьківщини.

"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.

Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
показати весь коментар
13.09.2021 20:53 Відповісти
 
 