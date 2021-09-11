ВР фактично повністю замкнула ланку боротьби з корупцією в Україні, - Разумков
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Верховна Рада фактично повністю замкнула ланку боротьби з корупцією в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час виступу на форумі YES Brainstorming.
"Сьогодні ми фактично повністю замкнули ланку боротьби з корупцією. У нас створені всі органи, які забезпечені практично всіма законодавчими повноваженнями, які могла дати Верховна Рада для виконання їхніх функцій. У нас є НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції. - Ред.), НАБУ (Національне антикорупційне бюро України. - Ред.), САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура. - Ред.), ДБР (Державне бюро розслідувань. - Ред.), Вищий антикорупційний суд. Вони мають можливість працювати для того, щоб у наших дискусіях було все менше питань, пов’язаних із корупцією", - зазначив Голова ВР.
Він нагадав, що в жовтні 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. За словами спікера, після цього рішення КСУ впровадження антикорупційної реформи було під загрозою. Водночас Разумков підкреслив, що Верховна Рада швидко відреагувала на цю ситуацію та оперативно виправила її.
Окрім цього, підсумовуючи, голова ВР наголосив, що український парламент завжди працював над запобіганням корупції в Україні та продовжуватиме рухатися у цьому напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
закольцевались в коррупции, что-ли ?
СН замкнула цепь борьбы с коррупцией на себе. Т.е. СН определяет, где коррупция, а где нет.
Если что, спросите у Татарова и Ермака.
Ну и ВСК, состоящие из СН и ОПЗЖ, спросите, что они там заседают, прячась от других партий и СМИ.
(не захотел соловёва вставлять))))
замкнуть цепь - это значит что всё и все в этой цепи работают...работают слажено )))
Ну, хоть кто-то честно признался, что власти Украины в борьбе с коррупций просто бегают по кругу...
Теперь с коррупцией будут бороться по кругу : - с чего начали - тем и закончили.
Все перечисленные органы для борьбы с коррупцией было созданы ДО 19 года!
А зеленая пошесть за два года подчинила их себе лично, лишила их независимости и превратила в оружие борьбы исключительно с Порошенко, с нулевым выхлопом за миллиарды бюджетных денег!
Хорошо хоть НАБУ , ВАКСУ и ВСУ пока держатся...