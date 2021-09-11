ВР фактично повністю замкнула ланку боротьби з корупцією в Україні, - Разумков

Верховна Рада фактично повністю замкнула ланку боротьби з корупцією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час виступу на форумі YES Brainstorming.

"Сьогодні ми фактично повністю замкнули ланку боротьби з корупцією. У нас створені всі органи, які забезпечені практично всіма законодавчими повноваженнями, які могла дати Верховна Рада для виконання їхніх функцій. У нас є НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції. - Ред.), НАБУ (Національне антикорупційне бюро України. - Ред.), САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура. - Ред.), ДБР (Державне бюро розслідувань. - Ред.), Вищий антикорупційний суд. Вони мають можливість працювати для того, щоб у наших дискусіях було все менше питань, пов’язаних із корупцією", - зазначив Голова ВР.

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Він нагадав, що в жовтні 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. За словами спікера, після цього рішення КСУ впровадження антикорупційної реформи було під загрозою. Водночас Разумков підкреслив, що Верховна Рада швидко відреагувала на цю ситуацію та оперативно виправила її.

Окрім цього, підсумовуючи, голова ВР наголосив, що український парламент завжди працював над запобіганням корупції в Україні та продовжуватиме рухатися у цьому напрямку.

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