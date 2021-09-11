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ВР фактично повністю замкнула ланку боротьби з корупцією в Україні, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР фактично повністю замкнула ланку боротьби з корупцією в Україні, - Разумков

Верховна Рада фактично повністю замкнула ланку боротьби з корупцією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час виступу на форумі YES Brainstorming.

"Сьогодні ми фактично повністю замкнули ланку боротьби з корупцією. У нас створені всі органи, які забезпечені практично всіма законодавчими повноваженнями, які могла дати Верховна Рада для виконання їхніх функцій. У нас є НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції. - Ред.), НАБУ (Національне антикорупційне бюро України. - Ред.), САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура. - Ред.), ДБР (Державне бюро розслідувань. - Ред.), Вищий антикорупційний суд. Вони мають можливість працювати для того, щоб у наших дискусіях було все менше питань, пов’язаних із корупцією", - зазначив Голова ВР.

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Він нагадав, що в жовтні 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. За словами спікера, після цього рішення КСУ впровадження антикорупційної реформи було під загрозою. Водночас Разумков підкреслив, що Верховна Рада швидко відреагувала на цю ситуацію та оперативно виправила її.

Окрім цього, підсумовуючи, голова ВР наголосив, що український парламент завжди працював над запобіганням корупції в Україні та продовжуватиме рухатися у цьому напрямку.

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Топ коментарі
+31
ВР и есть самый главный источник коррупции.
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11.09.2021 12:57
+28
"ВР замкнула цепь коррупции"

закольцевались в коррупции, что-ли ? ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков - Цензор.НЕТ 4665
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11.09.2021 13:05
+19
Всі державні інституціі ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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11.09.2021 13:03
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ВР и есть самый главный источник коррупции.
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11.09.2021 12:57 Відповісти
Всі державні інституціі ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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11.09.2021 13:03 Відповісти
"ВР замкнула цепь коррупции"

закольцевались в коррупции, что-ли ? ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков - Цензор.НЕТ 4665
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11.09.2021 13:05 Відповісти
Це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!)))
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11.09.2021 13:22 Відповісти
Які правдиві слова.
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11.09.2021 12:58 Відповісти
Невгамовна та завзята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!))))
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11.09.2021 13:00 Відповісти
ВР У замкнула цепь коррупции на себя, централизировав и упорядочив занос?...Ох уж эти наши Цицероны ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков - Цензор.НЕТ 9111
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11.09.2021 13:00 Відповісти
Які органи у імпотентної державної влади !!!)))
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11.09.2021 13:01 Відповісти
Обвислі, у семи няньок дитя без догляду. До речі він не згадав про інвестиціонних нянь.
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11.09.2021 13:08 Відповісти
Ну да, ну да...і конверти з баблом депутатам моносброда теж в цій цепочці 😃
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11.09.2021 13:01 Відповісти
Это значит, мы победили? Или как?
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11.09.2021 13:02 Відповісти
это значит что там нет уже "слабого звена"...все равны как на подбор в этой замкнутой цепи)))
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11.09.2021 13:08 Відповісти
Они победили. Пока.
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11.09.2021 13:29 Відповісти
замкнула на себя ?
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11.09.2021 13:03 Відповісти
Ага.
СН замкнула цепь борьбы с коррупцией на себе. Т.е. СН определяет, где коррупция, а где нет.

Если что, спросите у Татарова и Ермака.
Ну и ВСК, состоящие из СН и ОПЗЖ, спросите, что они там заседают, прячась от других партий и СМИ.
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11.09.2021 13:03 Відповісти
Замкнули и возглавили...😀
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11.09.2021 13:05 Відповісти
что правда то правда
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11.09.2021 13:05 Відповісти
та вы все там скованные одной цепью, связанные одной целью (с)...
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11.09.2021 13:07 Відповісти
Василий, блин, только что слушала , совпадение....
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11.09.2021 13:10 Відповісти
ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков - Цензор.НЕТ 5529

(не захотел соловёва вставлять))))
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11.09.2021 13:18 Відповісти
Та и найдутся "силачи", которые эти цепи порвут одним движением плеча.
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11.09.2021 13:11 Відповісти
циркачи-силачи? и рукоплещет восхищенны зал? ))))
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11.09.2021 13:13 Відповісти
Да, эта песня Пугачевой не в бровь, а в глаз про нынешних арлекинов. Прямо как пророчая!
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11.09.2021 13:41 Відповісти
.лупатый бредит..
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11.09.2021 13:09 Відповісти
Ні. Нарід гіпнотезує. Так би мовити, для внутрішнього вжитку. Бо на Захід цей гіпноз не діє.
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11.09.2021 13:29 Відповісти
электрик ты наш...ты даже не понимаешь о чем квакнуло )))
замкнуть цепь - это значит что всё и все в этой цепи работают...работают слажено )))
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11.09.2021 13:12 Відповісти
))) скорее другое. в той цепи, сопротивления олигархам никогда и никакого небыло. короткое замыкание. надеется, что от такого заявления с искрами для наріда, им сила притока бабла от олигархов начнёт стремиться к бесконечности.
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12.09.2021 10:33 Відповісти
ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией.- Венедиктова эту цепь рвёт как тузик грелку.: Венедиктова взяла у Злочевского взятку за закрытие дела против него.
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11.09.2021 13:17 Відповісти
ВР вершина айсберга всех корупционных схем
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11.09.2021 13:21 Відповісти
В Україні повна ,на 100%,інвазія державного організма гельмінтами корупціі,які знесилюють державу і роблят її неспроможною виконувати державні обов"язки !!!))))
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11.09.2021 13:30 Відповісти
На себя!
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11.09.2021 13:27 Відповісти
Полностью замкнула цепь коррупции на себе?))
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11.09.2021 13:27 Відповісти
А надо ж на шею и наверняка, в несколько витков и натяжкой.
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11.09.2021 13:43 Відповісти
лупатый в измерении продажных разумковых, фамилия негатив, фу!, обосрал черт батька.
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11.09.2021 13:35 Відповісти
а ти певен, що у вас замикнуло саме ланцюг корупціі, а не в голові?
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11.09.2021 13:41 Відповісти
Коррупция победила. Здравый смысл посажен на цепь. Замкнутую.
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11.09.2021 14:04 Відповісти
Ось тільки приймуть закон про кумів про кумовство точняк тоді корукціі капець
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11.09.2021 14:09 Відповісти
брехлива лайнокурва
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11.09.2021 14:14 Відповісти
Верховная Рада фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине.

Ну, хоть кто-то честно признался, что власти Украины в борьбе с коррупций просто бегают по кругу...
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11.09.2021 14:23 Відповісти
Це вже брешуть 30 чи й більше років, називаючи себе то Боголюбовими, то Разумковими то ще якоюсь приторною сосулькою. Он в Україні Зеленський президент, а насправді не зелений, водойми брудні, Київ як сміттєзвалище, еологія потерпає. Насправді треба називатися. Чортолюбов, Дурачков, Говнюченський. Тоді хоч за правду можна поважати.
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11.09.2021 14:30 Відповісти
цель замкнута, бо верховна рада разом з пучеглазим вилупком разумковим-то є ссучені куєсоси тих самих олігархів, з якими вони "борятся".
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11.09.2021 14:35 Відповісти
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? До всего дело у него есть, скоро и погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют. Бабла Бутусову отвалил за пиар?
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11.09.2021 14:50 Відповісти
Замкнула цепь на себе? Неужели разобрались Откуда деньги в конвертах для депутатов СН в ВР?
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11.09.2021 15:13 Відповісти
Верим,верим,коррупционеры уже почти все в тюрьмах,экономика пошла резко в гору,рабочие места создаются миллионами,судьи,прокурорчики,подакцивцы,таможенники и держпраця боятся брать взятки,все хорошо.
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11.09.2021 15:47 Відповісти
Ну, теперь попрет....
Теперь с коррупцией будут бороться по кругу : - с чего начали - тем и закончили.
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11.09.2021 15:49 Відповісти
Верить этому ублюдку-себя не уважать.
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11.09.2021 18:35 Відповісти
Накоротко замкнула так, что система не борется, а прикрывает воров. Пусть похвалится борьбой с "папой Коломойшей", дуримар несчастный.
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11.09.2021 19:34 Відповісти
Це або тихий жах, або вже кончений ****...ець.
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11.09.2021 21:50 Відповісти
"Сегодня мы фактически полностью замкнули цепь борьбы с коррупцией. У нас созданы все органы, --- почему СЕГОДНЯ???
Все перечисленные органы для борьбы с коррупцией было созданы ДО 19 года!
А зеленая пошесть за два года подчинила их себе лично, лишила их независимости и превратила в оружие борьбы исключительно с Порошенко, с нулевым выхлопом за миллиарды бюджетных денег!
Хорошо хоть НАБУ , ВАКСУ и ВСУ пока держатся...
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12.09.2021 00:10 Відповісти
Этот мутный балабол самый профессиональный кадр в ЗЕ-команде, потолок профессионализма, выше не бывает и один из самых рейтинговых кандидатов на след выборах - уж лучше снова Зеля, "погодьтеся"))
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12.09.2021 00:13 Відповісти
Он профессиональный подонок. Оно нам нужно?
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12.09.2021 00:36 Відповісти
)) так они и раньше в этой борьбе по кругу бегали.
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12.09.2021 10:28 Відповісти
 
 